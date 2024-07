Krypto Wal gönnt sich WienerAI im Wert von 370.000 Dollar – PreSale nähert sich 9 Millionen

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Ein Krypto-Wal hat 370.000 US-Dollar in den WienerAI ($WAI) Token investiert und der PreSale nähert sich langsam aber sicher der 9-Millionen-Dollar-Marke.

Der Meme-Coin, der sich auf den KI-Handel konzentriert, hat einen niedlichen Wiener Hund (Dackel) als Maskottchen. Mit ihrer bahnbrechenden Technologie will die Plattform die Meme-Coins revolutionieren. Das Herz des Projekts ist der leistungsstarke KI-Handels-Chatbot. Ein Anleger hat nun 114,15 ETH, die aktuell einen Wert von 370.000 US-Dollar haben investiert. Damit könnte er sich das 10-fache oder mehr an Renditen sichern, sobald der Coin gelistet wird.

Der derzeitige Vorverkaufspreis von WienerAI könnte ein Schnäppchen sein im Vergleich zu den Renditen, die erzielt werden können, sobald der Token an der Börse gelistet wird. Mehr als 70 % der eingeworbenen Mittel sind im Staking Contract gesperrt, was das Vertrauen der Anleger in das Potenzial von $WAI unterstreicht.

Der PreSale Preis von 0,00073 USD pro $WAI ist eine Gelegenheit, die Sie sich nicht entgehen lassen sollten. Warten Sie nicht bis zur letzten Minute – sichern Sie sich jetzt Ihre $WAI Token, solange noch Zeit ist und bevor der WienerAI Trading Bot Ihnen sagt, dass es zu spät ist.

Egal ob Sie ein Anfänger oder ein erfahrener Trader sind, der Krypto Trading Bot von WienerAI macht das Finden von Trading Setups so einfach wie eine Frage an ChatGPT.

Noch bevor der Trading-Bot von WienerAI verfügbar ist, können Händler durch Investitionen in $WAI gute Renditen erzielen. Die Renditen, die $WAI bieten kann, werden ebenso enorm sein wie die vom Trading-Chatbot empfohlenen Trading-Setups

ClayBro mit 120k Abonnenten auf YouTube rechnet damit, dass WienerAI einen 20-fachen Kursanstieg erleben könnte. – Das könnte die 370k des Wals in 7,4 Millionen US-Dollar verwandeln oder eine Investition von 1.000 Dollar könnte über Nacht zu 20.000 Dollar werden.

Der Wiener AI Chatbot macht Krypto-Handel einfach – und profitabel

Es erfordert Wissen, Erfahrung und einen hohen Zeitaufwand für die Beobachtung der Märkte, um erfolgreich mit Kryptowährungen zu handeln.

Das könnte sich bald ändern. Die bahnbrechende Technologie von WienerAI verspricht, gewöhnliche Trader in Renditemaschinen zu verwandeln, ohne den Aufwand und das Wissen, das bisher erforderlich war. Mit WienerAI können sich Händler so positionieren, dass sie gute Gelegenheiten zum Trading nutzen können, bevor diese der breiten Masse zugänglich werden. Der KI-gestützte Trading-Bot von WienerAI, der in Kürze auf den Markt kommen soll, wird zum treuen Handelsbegleiter des Investors. WienerAI funktioniert wie ein Chatbot und ermöglicht es den Nutzern, über die benutzerfreundliche Oberfläche Fragen zum Trading einzugeben. Ergebnisse kommen sofort. Trader fragen einfach nach interessanten Gelegenheiten. WienerAI zeigt mögliche Trades und die beste dezentrale Börse, an der sie ausgeführt werden können. WienerAI begründet seine Empfehlung und bietet damit eine wertvolle Möglichkeit zu lernen. Händler können Trades auch direkt über die Chatbot-Schnittstelle ausführen, wie in der Abbildung unten gezeigt:

Beim Swap direkt über die Schnittstelle fallen außerdem keine Gebühren an.

WienerAI legt Wert darauf, seine Nutzer vor MEV-Bots (Maximum Extractable Value) zu schützen, die Transaktionen künstlich verteuern. Nicht zuletzt ist WienerAI unendlich erweiterbar und verfügt über modulare technologische Fähigkeiten, die sicherstellen, dass das System in der sich ständig weiterentwickelnden Krypto-Handelslandschaft relevant bleibt.

WienerAI kaufen

Beeilen Sie sich und verbinden Sie Ihre Wallet mit der Website von WienerAI, um $WAI mit ETH, USDT oder BNB zu kaufen. Kredit- und Debitkarten werden ebenfalls akzeptiert. WienerAI wurde von SolidProof vollständig getestet und es wurden keine kritischen Probleme im Code gefunden wurden. Um in den letzten Stunden des PreSales auf dem Laufenden zu bleiben, schließen Sie sich der engagierten WienerAI-Community auf X und Telegram an. Es bleiben nur noch zwei Tage, um in ein Projekt zu investieren, das das Kryptotrading und Ihre Finanzen verändern könnte – kaufen Sie jetzt $WAI.

Zuletzt aktualisiert am 28. Juli 2024

Kryptowährungen sind ein sehr volatiles, unreguliertes Investmentprodukt. Ihr Kapital ist im Risiko.