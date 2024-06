Meme-Coins sinken, aber Pepe Unchained steigt weiter – Was steckt hinter dem Kaufrausch?

Meme-Coins sind auf Talfahrt.

Aber ein Meme-Coin trotzt den Widrigkeiten.

Pepe Unchained ($PEPU), der sich jetzt in der Vorverkaufsphase befindet, zieht eine große Zahl von Investoren an, ohne dass es Anzeichen für eine Abschwächung gibt.

Eine bahnbrechende Layer-2-Chain ausschließlich für Meme-Coins steckt hinter dem wachsenden Kaufrausch. Sie hat in der Krypto-Community neue Begeisterung ausgelöst.

Die Investoren wenden sich in dieser Saison von Coins mit hoher Marktkapitalisierung ab. Deshalb verlieren viele etablierte Projekte an Marktkapitalisierung. Stattdessen suchen die Investoren Zuflucht bei neuen Projekten wie Pepe Unchained, die einen echten Nutzen bieten.

Für Coins mit hoher Marktkapitalisierung ist es noch schwieriger geworden, neue Investoren zu finden. Sie haben neuen Investoren nicht viel zu bieten, solange die Kurskorrektur nicht vorbei ist.

Das lenkt das Augenmerk auf Pepe Unchained.

Hinter $PEPU verbirgt sich mehr als nur ein schrulliges Äußeres und eine skurrile Erzählung.

Unter der Oberfläche verbirgt $PEPU ein robustes Ökosystem, das um die Pepe Unchained Layer-2-Chain aufgebaut ist. Ob es nun die niedrige anfängliche Marktkapitalisierung oder die auf den Nutzen ausgerichtete Vision ist, Pepe Unchained bietet eine hervorragende Alternative zu Pepe.

So ist Pepe ein Meme-Coin auf Ethereum-Basis, der mit hohen Transaktionsgebühren und Verzögerungen zu kämpfen hat. Pepe Unchained behebt diese Probleme mit seiner eigenen Layer-2-Chain, die speziell für Meme-Coins entwickelt wurde.

Who needs some Brain Powder?

Pepe is gearing up for the official launch of his very own blockchain! 🚀 pic.twitter.com/kZC72UmxFy

— Pepe Unchained (@pepe_unchained) June 20, 2024