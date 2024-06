dogwifhat und Pepe erliegen dem Bärenlauf, während der Presale von Angry Pepe Fork an Fahrt gewinnt

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Mit dem Kryptowährungsmarkt, der in einen kürzlichen Bärenlauf gestürzt ist, haben die meisten Meme Coins, einschließlich der neu gekrönten Giganten dogwifhat (WIF) und Pepe (PEPE), große Rückgänge erlebt und sind dem Bärenlauf erlegen. Inmitten dieser Situation gewinnt eine neue Kryptowährung, Angry Pepe Fork (APORK), bereits in den ersten Teilen der Presale an Zugkraft. Lassen Sie uns diese Token beobachten und was sie zum Meme-Coin-Markt beitragen.

dogwifhat Preis sieht monatlichen Rückgang, fällt unter $2

Der kürzlich gekrönte Meme-Coin-Riese dogwifhat (WIF) hat nach der aktuellen Baisse einen bemerkenswerten Wertverlust erlitten. Trotz eines Anstiegs von 900 % im letzten Jahr ist der Preis von dogwifhat im letzten Monat um bis zu 43 % und in den letzten sieben Tagen um etwa 21 % gesunken.

In der Zwischenzeit zeigt diese Bewegung die allgemeine Baisse-Stimmung und Volatilität auf dem Meme Coins. Nach seinem Rückgang fiel der Dogwifhat-Preis unter die 2-Dollar-Marke, mit einem Rückgang von 8 % in den letzten paar Tagen. Interessanterweise sind die Analysten immer noch recht optimistisch in Bezug auf die Zukunft des WIF-Tokens.

Pepe Preis kämpft nach Bärenmarkt um Momentum

Seit seiner Einführung ist Pepe (PEPE) auf dem Markt der Meme Coins zu einer Berühmtheit aufgestiegen. Geprägt von dem beliebten Internet-Meme Pepe der Frosch, ist Pepe mit seiner lebenslustigen Natur und seinem unglaublichen Wachstumspotenzial beliebt geworden.

In der Zwischenzeit ist der Pepe-Token auf dem Meme-Coinmarkt schnell aufgestiegen und hat im letzten Jahr unglaubliche 700 % zugelegt, was auf die massenhafte Annahme und den Kauf des Tokens hinweist. Seit dem Beginn des Bärenmarktes hat Pepe jedoch um seinen Schwung gekämpft und ist im letzten Monat um 15% gefallen.

Trotz des Rückgangs hat der frühe Erfolg von Pepe die Entschlossenheit der Analysten gestärkt, da viele einen baldigen Anstieg prognostizieren. Abgesehen davon scheint sich Pepe in letzter Zeit zu erholen und verzeichnete in der letzten Woche einen Anstieg von 4 %. Dies unterstreicht die Widerstandsfähigkeit von Pepe angesichts der Volatilität und macht ihn zu einem der besten Meme Coin auf dem Markt.

Angry Pepe Fork (APORK) Presale gewinnt weiter an Zugkraft

Angry Pepe Fork (APORK) ist auf dem Presale Markt mit einem Geldbeutel voller Potenzial aufgetaucht. Während es sich in die Liste der Solana-basierten Meme Coins einreiht, sticht Angry Pepe Fork aus vielen Gründen hervor, die es zum besten Meme-Coin-Projekt machen könnten, das aus dem Ökosystem hervorgeht. Bemerkenswert ist, dass dieser Presale-Star dem Pfad von Bitcoin folgt, indem er einen begrenzten Token-Vorrat von 1,9 B anbietet, was bedeutet, dass es im Laufe der Zeit zu einer Verknappung des Angebots kommen wird.

Die Hauptattraktion des APORK-Projekts liegt jedoch in seinem innovativen “conquer-to-earn”-Mechanismus, der die kollektive Anstrengung der Community-Mitglieder belohnt. Im Wesentlichen müssen die Community-Mitglieder zusammenarbeiten, um den nativen APORK-Token auf dem Meme-Coin-Markt nach oben zu bringen; und für jedes Mal, wenn er einen anderen Meme-Coin auf dem Markt übertrifft, belohnt die Plattform die Teilnehmer mit kostenlosen Token mit realem Verdienstpotenzial.

Derzeit, in der ersten Phase des Presale, hat Angry Pepe Fork ein immenses Wachstumspotenzial gezeigt, wobei der Presale die Aufmerksamkeit von Händlern und Krypto-Enthusiasten auf dem Meme-Münzmarkt auf sich gezogen hat. Angry Pepe Fork ist gerade erst am Anfang seines Presale und hat bereits über 160.000 Dollar an Presale Einnahmen gesammelt, mit dem Potenzial, bis Ende der Woche 250.000 Dollar und möglicherweise 500.000 Dollar bis Ende des Monats zu übertreffen.

In der Zwischenzeit bietet Angry Pepe Fork auch eine einzigartige Staking-DApp, die es den Nutzern ermöglicht, ihre Token für einen längeren Zeitraum zwischen 30, 60 oder 99 Tagen zu setzen. Auf diese Weise stellt Angry Pepe Fork sicher, dass die Coins langfristig gehalten werden, was ihren Wert im Laufe der Zeit steigert. Abgesehen davon wurde der APORK-Smart-Contract einem Audit unterzogen, was seine Bemühungen unterstreicht, die Sicherheit der Vermögenswerte seiner Nutzer zu gewährleisten.

Wie hoch kann Angry Pepe Fork (APORK) im Vergleich zu Dogwifhat (WIF) und Pepe (PEPE) zulegen?

Obwohl dogwifhat und Pepe ihr Können auf dem Meme-Coinmarkt bewiesen haben, ist der Aufstieg von Angry Pepe Fork an die Spitze fast unvermeidlich. Derzeit wird der Token mit $0,014 gehandelt. Marktexperten prognostizieren einen Anstieg von 200 % für APORK, wobei viele erwarten, dass er die Höhen von dogwifhat und Pepe erreichen wird. All dies macht den APORK-Token zu einem der Top-Meme-Coins, auf die man achten sollte.

Haftungsausschluss: Dieser Artikel dient nur zu Informationszwecken und ist nicht als Anlageberatung gedacht. Der Inhalt stellt keine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar. Die Leser sollten ihre eigenen Nachforschungen anstellen und sich von Finanzberatern beraten lassen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen. Die dargestellten Informationen sind möglicherweise nicht mehr aktuell und können veraltet sein. Mit dem Zugriff und dem Lesen dieses Artikels erklären Sie sich mit den oben genannten Informationen und dem Haftungsausschluss einverstanden.

Zuletzt aktualisiert am 26. Juni 2024

Kryptowährungen sind ein sehr volatiles, unreguliertes Investmentprodukt. Ihr Kapital ist im Risiko.