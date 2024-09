Neue GambleFi Token auf 1000X gesetzt, Ethereum und Solana Wale Aufmerksamkeit verschiebt

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Der Kryptomarkt tritt auf der Stelle, nachdem er im ersten Halbjahr um 8 % gesunken ist. Die neue GambleFi-Idee Rollblock hat jedoch mit ihrem bahnbrechenden Presale-Erfolg weiterhin Aufmerksamkeit erregt. Die Ethereum-basierte iGaming-Plattform, die sich zum Ziel gesetzt hat, die globale Casino-Industrie zu reformieren, hat die Wale von Ethereum (ETH) und Solana (SOL) dazu veranlasst, ihre 100x Blue-Chip-Tokens zu schnappen.

Während das Duo die Linie des Bären-Kryptomarktes verfolgt, hat Rollblock sein fünftes ATH in einem Monat gemacht und Experten haben es den nächsten 1000x-Krypto genannt. Lassen Sie uns herausfinden, warum.

Ethereum sieht Tiefststand vom 5. August als Wal das Schiff verlassen

Seit dem Einbruch am 5. August hat Ethereum (ETH) damit zu kämpfen, sich über der $2800-Marke zu halten, und die Wale werden angesichts dieser glanzlosen Performance immer ungeduldiger. Die jüngsten On-Chain-Daten zeigen einen massiven Rückgang der Wal-Aktivitäten und des Handelsflusses, was die bärische Stimmung rund um ETH weiter verstärkt.

The @ethdotorg 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬𝐥𝐚𝐭𝐚𝐭𝐡𝐨𝐧 in a nutshell: 🗓️ 10-day online competition

✍️ Translate Ethereum content into your native language(s)

🏆 30K prize pool + Devcon tickets

✨ Learn and have fun! Apply before August 8th ↓https://t.co/8X0L9MSHGa — ethereum.org (@ethdotorg) August 2, 2024

Erst vor wenigen Tagen fiel der Ethereum Preis unter die kurzfristige Unterstützungsmarke von $2520 und könnte weiter auf ein lokales Tief bei $2120 fallen. Technische Indikatoren wie der RSI und der AO deuten ebenfalls auf eine rückläufige Entwicklung von ETH hin.

Solana Rückgang weckt “red Flag” bei den Walen. Wird sich SOL zum Besseren oder zum Schlechteren wenden?

Solana (SOL) hatte in seinen Anfängen definitiv das Potenzial, die „nächste 1000fache Kryptowährung“ zu sein. Aber dieser helle Stern hat sein Licht durch die zunehmende Bären-Aktion und Marktunsicherheiten ungünstig verdunkelt gesehen. In der Tat hat der unaufhörliche Rückgang von SOL eine rote Fahne für versierte Wale gezeigt, die dem Token seit seinem FTX-Rückgang überdrüssig geworden sind.

Allein im letzten Monat verlor Solana 20 %, nachdem es unter die entscheidende Unterstützung bei $130 gefallen war. Dieser Rückgang wurde von einem 87%igen Rückgang des On-Chain- und DEX-Volumens im Vergleich zu den März-Statistiken begleitet. In der Zwischenzeit haben die Wale eine Verkaufstour unternommen. In den letzten Wochen haben Solana-Wale mehr als 34,3 Mio. $ abgesetzt, um ihre Positionen abzusichern.

Rollblocks 140%iger Anstieg in wenigen Wochen: Ist diese GambleFi-Genialität die nächste 1000-fache Krypto-Perle?

Der Kryptomarkt ist für seine periodischen Abwärtstrends bekannt, und genau deshalb haben Ethereum und Solana in letzter Zeit an Fahrt verloren. Aber von Anfang an waren vielversprechende Presales der ideale Zufluchtsort für Wale und erfahrene Investoren. Rollblock hat diese Option wieder auf einem goldenen Tablett präsentiert.

Im Kern bietet Rollblock eine originelle Mischung aus DeFi und den besten traditionellen Casinos, um ein dezentralisiertes, benutzerorientiertes, aber spannendes und umfangreiches Spielsystem für Spieler zu schaffen. Es ist ein neu definiertes Vegas-Erlebnis aus der Spitze Ihres Fingers!

🚨 ROLLBLOCK SMASHES $3M MILESTONE! Holy crypto-crescendo! 💥💰 We've just rocketed past $3 MILLION raised! But wait, there's more: 🚀 Approaching 12,500 presale registrations.

🌪️ Momentum's building like a tornado in a trailer park! And the cherry on top? Our juicy 20%… pic.twitter.com/etEUfGoZiQ — Rollblock (@Rollblockcasino) September 1, 2024

Die Innovation war wahrscheinlich die Hälfte des Reizes, der Rollblocks GambleFi-Presale in nur wenigen Wochen über die 3-Millionen-Dollar-Marke steigen ließ. Rollblock führt wieder Anreize für die Teilnahme ein, indem es verschiedene passive Einkommensströme in seine Tokenomics einbaut, was das Interesse von Solana und Ethereum-Walen geweckt hat. Dazu gehört das Umsatzbeteiligungsprogramm, bei dem die Inhaber 30 % der wöchentlichen Einnahmen teilen.

Diese GambleFi-Plattform hat den Traum eines jeden Anlegers wahr werden lassen, und es ist keine Überraschung, dass Experten sie als das nächste 1000-fache Kryptojuwel bezeichnen. Deflationäre Tokenomics ist vorhanden, um das Token-Angebot zu verbrennen und den Wert zu steigern – ein Merkmal, das jedes erfolgreiche Projekt in schwierigen Zeiten braucht. Der Presale hat bereits mehr als 3 Millionen Dollar eingebracht, und der Wert steigt von hier bis 1000x. Der Preis ist immer noch nur $ 0,024.

Entdecken Sie noch heute die aufregenden Möglichkeiten des Rollblock (RBLK) Presale!

Zuletzt aktualisiert am 5. September 2024

