Nur noch 48 Stunden: Dieser Meme Coin könnte laut ChatGPT um 2.500 % explodieren

Der Juni war für Investoren eher schwierig und die Zeiten, in denen die Kurse am Kryptomarkt nur noch steigen, wie es im ersten Quartal noch der Fall war, sind erstmal vorbei. Der Bitcoin-Kurs hat eine längere Korrekturphase hinter sich von der man nicht weiß, ob sie bereits abgeschlossen ist. Gerade in Zeiten wie diesen wird am Meme Coin Markt umso mehr spekuliert. Hier können Anleger, die bereit sind, das höhere Risiko einzugehen, lebensverändernde Renditen erzielen. Gewinne von tausenden Prozent sind hier keine Seltenheit. Mit Sealana ($SEAL) steht bereits der nächste Meme Coin bereit, bei dem das gelingen könnte. Auch ChatGPT kommt zu dem Entschluss, dass $SEAL das Potenzial hat, um 2.500 % zu steigen. Allerdings sollten sich Anleger beeilen, da sich das Zeitfenster schließt.

Nur noch 2 Tage

Wer den Meme Coin Markt in diesem Jahr verfolgt hat weiß, dass nach dem Erfolg von BONK, der als erster die Milliarden Dollar Marke auf der Solana Blockchain überschritten hat, ein Hype um Solana-basierte Token ausgebrochen ist. Auch Dogwifhat (WIF) hat kurz danach die Milliarden Dollar Marke geknackt und mit Book of Meme (BOME) ist das bei einem neuen Coin sogar innerhalb von 2 Tagen gelungen. BOME war vor dem Listing an den Börsen für kurze Zeit im Vorverkauf erhältlich und ist anschließend beim Launch durch die Decke gegangen. Frühe Käufer konnten Renditen von zehntausenden Prozent erzielen. Nun könnte sich mit Sealana ($SEAL) eine ähnliche Gelegenheit ergeben. Auch hier haben Anleger die Möglichkeit, noch im Vorverkauf einzusteigen, allerdings nur noch für 2 Tage.



($SEAL Initial Coin Offering – Quelle: Sealana Website)

Schon während des Initial Coin Offerings haben Anleger $SEAL-Token im Wert von über 6 Millionen Dollar gekauft, was Analysten äußerst bullish stimmt. Viele gehen davon aus, dass $SEAL damit die perfekte Basis hat, um den Erfolg von BOME oder SLERF zu reproduzieren, da mit 6 Millionen Dollar im Presale genug zusammengekommen ist, um beim Launch Aufsehen zu erregen, aber auch noch viel Spielraum nach oben bleibt, um Gewinne von tausenden Prozent zu erzielen.

Das sagt ChatGPT über Sealana

Auch ChatGPT kommt nach einer kurzen Analyse und einer Websuche zu dem Entschluss, dass der Coin nach dem Launch durch die Decke gehen könnte. Auch hier wird der erfolgreiche Vorverkauf als Hauptargument herangezogen, der tatsächlich ein Indiz dafür ist, dass $SEAL das Potenzial hat, durch die Decke zu gehen. Aber auch die Tatsache, dass $SEAL auf der Solana Blockchain basiert, die zur Zeit extrem gehyped ist, wird von der KI als möglicher Grund für Erfolg genannt.



(ChatGPT über Sealana – Quelle: OpenAI)

Auch der Hype um Meme Coins, der in diesem Jahr so groß ist wie noch nie, spielt einem potenziellen Erfolg von Sealana in die Karten. Noch nie hat es so viele Milliarden Dollar Meme Coins wie heute gegeben. Außerdem wird angestrebt, $SEAL nach dem Launch an großen Kryptobörsen zu listen, wodurch der neue Coin einem noch breiterem Publikum zugänglich gemacht werden würde und die Chance steigt, noch mehr Käufer zu finden, die den Kurs in die Höhe treiben. $SEAL hat bereits eine starke Social Media Präsenz aufgebaut und eine Community, die dem Launch entgegenfiebert.

Um am Vorverkauf teilzunehmen, können Anleger SOL an die Wallet senden, die auf der Website angegeben ist und erhalten die $SEAL-Token dafür beim Launch per Airdrop. Alternativ kann das Widget auf der Website genutzt werden, um $SEAL mit ETH, BNB oder SOL zu kaufen. Gelingt es, den Erfolg von BOME, SLERF oder vielen anderen Coins zu reproduzieren, könnten frühe Käufer ihr Kapital hier wieder innerhalb kürzester Zeit vervielfachen.

Zuletzt aktualisiert am 30. Juni 2024

