Bitcoin und Ethereum: Darauf sollten Anleger im Juli achten

Es war ein schwieriges zweites Quartal für Krypto-Investoren. Der Bitcoin-Kurs konnte sein Allzeithoch von 73.750 Dollar, welches im März dieses Jahres erreicht wurde, nicht halten und ist seitdem um fast 20 % eingebrochen. Auch Ethereum notiert weit unter seinem Allzeithoch. Im dritten Quartal könnte es aber schon wieder deutlich bullisher zugehen. Der Juli bringt für Ethereum schon gute Nachrichten, während der Bitcoin-Kurs im Juli nochmal unter Druck geraten könnte. Die folgenden Ereignisse sollten Anleger unbedingt im Auge behalten.

10 Jahre ist es jetzt her, dass die damals größte Kryptobörse Mt.Gox Insolvenz angemeldet hat. Scheinbar soll es mehrere Hackerangriffe gegeben haben, bei denen Bitcoin gestohlen wurden, bis die Börse ihre Kunden nicht mehr auszahlen konnte. An dieser Geschichte sind später zwar Zweifel aufgekommen, die Insolvenz war aber auf jeden Fall real und Gläubiger warten bis heute auf ihre Auszahlung. Im Juli sollen die Bitcoin nun aber ausgezahlt werden, weshalb einige Anleger einen massiven Abverkauf vermuten. Sorgen, die laut Analysten unberechtigt sind.

