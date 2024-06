Experten inmitten des Markteinbruchs optimistisch für Dogecoin: Warum man den Doge2014-Token im Auge behalten sollte

Steht Dogecoin vor einem Comeback? Die Preisentwicklung bei Dogecoin (DOGE) hat zu Marktpreisverschiebungen geführt.

Trotz eines aktuellen Handelspreises von 0,12 USD und eines Rückgangs in den letzten Wochen gehen Analysten davon aus, dass dieser Rückgang nur von kurzer Dauer sein könnte. Experten bleiben optimistisch, dass DOGE bald einen Aufwärtstrend aufweisen kann.

World Of Charts hat beobachtet, dass Dogecoin in seinem aktuellen Zyklus um 50 % zurückgegangen ist, was früheren Mustern entspricht.

Diese Analyse zeigt, dass DOGE eine kritische Unterstützungszone testet. Diese Unterstützung geht oft einer bullischen Welle voraus und ermutigt die Händler, hinsichtlich der zukünftigen Leistung von DOGE optimistisch zu bleiben.

