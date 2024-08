Pepe Unchained kennt keine Rezessionsängste – Raising Capital steigt auf 7,4 Millionen US-Dollar

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

In Anbetracht des gestrigen Markteinbruchs ist es erstaunlich, dass Pepe Unchained ($PEPU) weiterhin stark bleibt. Das Meme-Coin-Projekt konnte sein Raising Capital sogar auf 7,4 Millionen Dollar steigern.

Im Laufe der letzten Woche haben Early Bird Investoren $PEPU im Wert von 700.000 Dollar gekauft. Von Rezessionsängsten also keine Spur. Das neue Meme-Coin-Projekt läuft übrigens auf einer eigenen Layer 2 Chain. Dies zeigt einmal mehr, dass Pepe Unchained nicht aufzuhalten ist. Selbst Marktverwerfungen scheinen ihn nicht bremsen zu können. Investoren, die $PEPU gekauft haben, scheinen großes Potenzial in dem Token zu sehen. Darunter auch ein Wal, der letzten Monat eine große Menge $PEPU gekauft hat. Der Preis von $PEPU liegt derzeit bei 0,0089105 US-Dollar pro Token. Dieser steigt aber bald auf 0,00894610 US-Dollar, da eine weitere erfolgreiche Vorverkaufsphase in weniger als 24 Stunden abgeschlossen sein wird. Das Ziel von 8 Millionen Dollar ist in dieser Woche in greifbare Nähe gerückt und Sie können ein Teil dieses Meilensteins werden, indem Sie sich noch heute PEPU-Inhaber werden.

Jump Trading: Ethereum fällt auf Wochensicht um 24 %

Die wichtigsten Kryptowährungen Bitcoin ($BTC) und Ethereum ($ETH) wurden am Montag von negativen Nachrichten in Mitleidenschaft gezogen. Bitcoin erschreckte alle, als der Coin kurzfristig auf 49.000 US-Dollar fiel. Ethereum erlitt einen noch größeren Einbruch. Der Kurs fiel innerhalb von nur 24 Stunden um 20 Prozent auf unter 2.100 US-Dollar, den niedrigsten Stand seit Januar. Einer der Hauptgründe für den Kurssturz war ein Bericht der QCP Group, der enthüllte, dass Jump Trading aggressiv ETH verkaufte. Eine Wallet, die mit dem Unternehmen in Verbindung steht, hat über das Wochenende 17.576 ETH im Wert von 46 Millionen US-Dollar an zentrale Börsen transferiert. Darüber hinaus scheinen sich Wallets mit großen ETH-Beständen auf einen weiteren massiven Ausverkauf vorzubereiten, wie Daten von Lookonchain zeigen:

Die US-Arbeitslosenquote stieg in der vergangenen Woche auf 4,3 %, den höchsten Stand seit Oktober 2021. Die Arbeitslosenzahlen für Juli lagen mit 114.000 deutlich unter den prognostizierten 175.000 und schürten damit Rezessionsängste. Dies wiederum erhöhte den Druck auf den Aktienmarkt, was sich auch auf die Kryptowährungen auswirkte. Doch trotz des Einbruchs am Aktienmarkt, dem Absturz der Kryptowährungen und dem Massaker an den Meme-Coins gibt es einen Lichtblick: unseren liebsten Froschfreund Pepe Unchained. Während sich Investoren aus den großen Kryptowährungen zurückziehen und sogar Warren Buffetts Berkshire Hathaway angeblich 50% seiner Apple-Aktien verkauft hat, konnte Pepe Unchained mehr Kapital anziehen.

Was sehen Early Bird Investoren in $PEPU, was der breitere Markt noch nicht gesehen hat?

Pepe Unchained ist einfach eine willkommene Anomalie auf dem Markt. Der Coin ist bereit, die Krone des Königs der Meme-Coins zu erobern. Bis jetzt hat sich der Markt für Kryptowährungen immer als robust erwiesen. Nur sind die alten Meme-Coin-Favoriten wie Pepe ($PEPE) sind einfach nicht mehr zeitgemäß und neue Token werden sich ihre Nische sichern. Coins wie Pepe sind teuer, langsam und haben keinen wirklichen Nutzen. Pepe Unchained löst dieses Problem, indem es eine eigene Layer-2-Blockchain verwendet, die es billiger und schneller macht. Darüber hinaus ebnet die eigene Blockchain den Weg für ein neues Ökosystem mit neuen DeFi-Projekten, NFTs, GameFi-Innovationen und noch mehr Meme-Coins – ein Vorteil, den sein Vorgänger nicht bieten kann. Aus diesem Grund strömen Investoren zu Pepe Unchained – sie sehen in dem Projekt die Wiedergeburt von $PEPE, der bereit ist, den nächsten Meme-Coin-Bullenmarkt anzuführen. Sogar der beliebte Krypto-Influencer ClayBro, der 130.000 YouTube-Zuschauer hat, stimmt zu, dass Pepe Unchained der beste Meme-Coin auf dem Sprung noch oben ist.

Wenn Sie ein Pepe Unchained Early Bird Investor werden möchten, besuchen Sie die Website, verbinden Sie Ihr Wallet und kaufen Sie $PEPU mit ETH, USDT oder BNB. Kreditkarten werden auch akzeptiert. Sie können Ihre $PEPU Token sofort nach dem Kauf für eine satte 263% jährliche prozentuale Rendite (APY) staken. Außerdem können Sie mit dem Wissen einsteigen, dass der Pepe Unchained Smart Contract von Coinsult und SolidProof gründlich getestet wurde und keine kritischen Probleme aufweist.

Lassen Sie sich nicht von Rezessionsängsten abhalten – positionieren Sie sich für potenzielle Gewinne, indem Sie jetzt $PEPU kaufen.

Zuletzt aktualisiert am 6. August 2024

