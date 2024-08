PlayDoge feiert 6 Millionen Dollar im Vorverkauf und gewährt erste Einblicke ins kommende Spiel

PlayDoge ($PLAY) hat mit seinem PreSale über 6 Millionen Dollar Raising Dollar eingesammelt. Jetzt hat das Team bekannt gegeben, dass der Vorverkauf am 26. August um 12 Uhr enden wird.

Das Fundraising wird vorzeitig beendet, da das Team sich dafür entschieden hat, das P2E-Game früher als geplant zu launchen. Die Spielentwicklung konnte früher beendet werden als geplant. PlayDoge ist die moderne Variante von Tamagotchi mit dem Play-to-Earn Twist und wird bald bei Google Play und im Apple App Store erhältlich sein.Während sich der Vorverkauf dem Ende nähert, wartet die Community gespannt darauf, wann die gekauften Token beansprucht werden können. Denn der Markt bezeichnet Playdoge schon als den nächsten Dogecoin ($DOGE). Es wird gemunkelt, dass die Details dazu bekannt gegeben werden, sobald der Vorverkauf abgeschlossen ist. Da nur noch 10 Tage verbleiben, können Investoren $PLAY-Token zum aktuellen Schnäppchenpreis kaufen. Sobald der Vorverkauf abgeschlossen ist, könnten das bewährte Gameplay und der solide Nutzen der Token zu massiven Renditen führen. Jetzt könnte also der beste Zeitpunkt sein, um $PLAY zu kaufen, bevor der Preis steigt.

Ein Grund, warum PlayDoge einer der am meisten erwarteten ICOs des Jahres 2024 ist, könnte das Tamagotchi ähnliche Gameplay sein. Wer das klassische Handheld-Spiel aus den 90er-Jahren kennt, weiß noch, wie fesselnd es war, sich um sein virtuelles Haustier zu kümmern und es bei Laune – und vor allem am Leben – zu halten. PlayDoge bietet einen neuen Ansatz, indem es eine Kryptowährung in die virtuelle Haustierpflege integriert. Die Spieler erhalten $PLAY als Belohnung und haben somit einen finanziellen Anreiz, das Spiel zu spielen. Im Gegensatz zu den meisten P2E-Spielen unterscheidet sich PlayDoge jedoch durch die Betonung des Token-Nutzens. Viele Web3-Games sind gescheitert, weil die Token nur begrenzt genutzt wurden oder weil die Spieler vor allem durch die Möglichkeit motiviert wurden, sich die erspielten Token auszahlen zu lassen. Der $PLAY Token von PlayDoge eröffnet eine Welt der Möglichkeiten, die sich mit dem Spiel entwickelt. $PLAY ist eine In-Game-Währung, und das Potenzial ist nahezu unbegrenzt. Stellen Sie sich vor, Sie könnten damit stylische Hundehütten, Accessoires, Leckerlis, Skins oder Tools für Minispiele kaufen. Die dynamische Spielumgebung und die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von $PLAY verbessern nicht nur das Spielerlebnis, sondern machen das Spiel noch fesselnder und spannender, als es ohnehin schon ist. Noch aufregender ist die Tatsache, dass PlayDoge seiner Community einige Einblicke in die Alpha gewährt hat.

