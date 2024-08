Supply-Schock? Langzeit-Hodler entziehen dem Markt Unmengen an Bitcoin

Das Warten auf den Bullrun am Kryptomarkt will kein Ende nehmen. Marktteilnehmer warten darauf, dass der Bitcoin-Kurs ein neues Allzeithoch erreicht und auch die 100.000 Dollar Marke knackt. Dabei hat BTC schon Schwierigkeiten, die 60.000 Dollar Marke nachhaltig zu überschreiten. Daher versuchen Analysten, alle möglichen Daten auszuwerten, um ein Gespür dafür zu bekommen, ob die Rallye noch kommen wird, oder ob es das schon gewesen ist mit dem Krypto-Bullrun. On-Chain-Daten wirken allerdings vielversprechend.

Zwar ist der Kryptomarkt anonym, da man seine Wallets bei keiner Bank oder Behörde registrieren muss, die Blockchain ist aber transparent. Jede Transaktion ist zu jeder Zeit von jedem einsehbar. Daher gibt es auch eine Flut an Daten, die Analysten auswerten können, um die Frage zu klären, ob es noch zu einer Kursexplosion kommen kann oder nicht. Eine Garantie gibt es dann noch immer nicht, Prognosen lassen sich so aber leichter aufstellen. Nun zeigen On-Chain-Daten, dass Investoren, die bereits seit langem Bitcoin halten, nochmal ordentlich nachgekauft haben.

JUST IN: Long-term #Bitcoin holders have accumulated over 500,000 #BTC since July 30th 🤯

Seit 30. Juli wurden Berichten zufolge 500.000 Bitcoin von Langzeit-Hodlern gekauft. Wenn man bedenkt, dass es insgesamt noch keine 20 Millionen Bitcoin gibt und auch am Ende nur 21 Millionen geben wird, ist das schon eine beeindruckende Summe. Vor allem, da auch neue Wale dazukommen, die wohl auch nicht so schnell wieder verkaufen werden.

Neben den Investoren, die schon lange dabei sind und die aktuelle Korrektur genutzt haben, um nochmal nachzukaufen, kommen auch andere Krypto Wale dazu, wodurch es bald zu einem Supply-Schock kommen könnte. Immerhin hat allein BlackRock inzwischen rund 350.000 Bitcoin im Auftrag seiner Kunden gekauft.

The Spot #Bitcoin ETFs hold more than 5% of the total supply (1,053,587 $BTC) valued over $61.5 billion! pic.twitter.com/SgXYEE3rS4

— Crypto Rover (@rovercrc) August 16, 2024