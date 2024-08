Wie der neue Meme-Coin „Doge2014“ das Erbe von Dogecoin feiert

Ein neuer Spieler ist in die Kryptoszene eingetreten. Dieser Neuzugang, Doge2014, ist ein neuer Meme-Coin, die den 10. Jahrestag von Dogecoin ehrt. Doge2014 wurde als ERC20-Token auf der Ethereum-Blockchain erstellt, um den kulturellen Einfluss von Dogecoin und seine Aussichten auf gesellschaftliches Engagement und Investitionen hervorzuheben.

Es zielt insbesondere darauf ab, an das Erbe von Dogecoin zu erinnern, der seit 2013 ein wichtiger Akteur auf dem Gebiet der Meme-Coins ist. Der neue Token verfügt über 100 Milliarden Einheiten und soll eine starke Beteiligung der Community und nachhaltiges Wachstum gewährleisten.

Um frühzeitig Unterstützer zu gewinnen, wurden im Vorverkauf 60 % der ausgegebenen Token zu Preisen zugeteilt, die an den Wert von Dogecoin an diesem Tag im Jahr 2014 erinnern. Diese nostalgische Preisstrategie dürfte sowohl alte als auch neue Investoren ansprechen.

Darüber hinaus werden Inhaber durch Staking-Optionen belohnt, die sie dazu ermutigen, über längere Zeiträume in der Community aktiv zu bleiben. Dies ist ein Merkmal, das bei vielen erfolgreichen Kryptoprojekten üblich ist und daher deren Attraktivität steigern dürfte.

Der von Doge2014 erstellte Fahrplan skizziert umfassend die Wachstumspläne des Unternehmens, einschließlich der Vorverkaufsphasen, der Ausweitung des Marketings, der Börsennotierungen, der zukünftigen Entwicklung und anderer Phasen. Dieser Ansatz fördert die Beteiligung der Community und garantiert die Nachhaltigkeit des Projekts.

Der Token kommt auf den Markt, während ein aktueller Abwärtstrend mit vielen Meme-Coins besteht, was die Anleger dazu zwingt, sich anderswo nach Möglichkeiten umzusehen. Die Verbindung zwischen der etablierten DOGE-Anhängerschaft und Doge2014 ist ziemlich wichtig, da sie darauf hindeutet, dass auf Nostalgie basierende Preismodelle relevant sind.

Um an einem Vorverkaufsevent zu Doge2014 teilzunehmen, sollten Sie die offizielle Website doge2014.io besuchen; nach dem Verbinden einer kompatiblen Krypto-Wallet können diese Teilnehmer Doge2014-Token mit verschiedenen Kryptowährungen kaufen. Nach Angaben des Unternehmens erhalten frühe Investoren Prämien. Die Höhe des anfänglichen Bonus hängt von der Höhe der Investition des Einzelnen ab.

Wer weniger als 100 $ investiert, erhält einen Bonus von 10 %, während wer mehr als 1.000 $ investiert, einen Bonus von 50 % erhält, was weit über einer Million Bonus-Token entspricht. Diese Anreize in Kombination mit Staking-Belohnungen zielen darauf ab, eine frühe Teilnahme und ein langes Halten zu fördern.

Eines der Marketingziele von Doge2014 besteht in der Förderung von Akzeptanz- und Sensibilisierungskampagnen. Das Unternehmen hat 5 % seines Gesamtangebots für diesen Zweck bereitgestellt und plant, großes Interesse und Engagement zu wecken.

