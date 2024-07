Solana News: SOL stÃ¼rzt 9% ab â€“ AI Meme Coin knackt $7 Mio. trotz Krypto-Crash

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Die Kryptomärkte zeigen derzeit extreme Volatilität. Solana (SOL) erlebte in den vergangenen 24 Stunden einen erheblichen Preisrückgang von 5,31%. Der aktuelle Preis liegt bei etwa 134,85 US-Dollar, was einem Wochenverlust von 8,80% entspricht. Diese Schwankungen folgen auf eine Phase starker Aufwärtsbewegungen in den letzten Monaten, in denen Solana sogar einen Höchststand von über 200 US-Dollar erreichte. Doch die Ablehnung an dieser psychologisch wichtigen Marke führte zu massivem Verkaufsdruck, der den aktuellen Einbruch erklärt.

Während Solana und andere große Kryptowährungen Verluste verzeichnen, gibt es auch positive Entwicklungen im Bereich der Meme-Coins. Ein neuer KI-basierter Meme-Coin, „WienerAI“, hat in seiner Presale-Phase beeindruckende 7 Millionen US-Dollar gesammelt. Dies zeigt, dass trotz der allgemeinen Marktunsicherheiten innovative Projekte mit einer starken Community weiterhin Investoren anziehen können.

Der Preis von Solana verliert wichtige Unterstützung

Der Preis von Solana hat in den letzten 24 Stunden die wichtige Unterstützung bei 129 US-Dollar verloren. Die Bären versuchen nun, die Kryptowährung unter die nächste kritische Marke bei 123,65 US-Dollar zu drücken. Sollte SOL in den nächsten 8 Stunden unter diesem technischen Niveau schließen, könnte der Preis kurzfristig auf bis zu 118,20 US-Dollar fallen.

Falls der Solana-Preis jedoch über 123,65 US-Dollar bleibt, könnte dies das bärische Szenario entkräften. In diesem Fall könnte die Kryptowährung versuchen, wieder über den Preis von 129 US-Dollar zu steigen. Ein Durchbruch über dieses Niveau könnte dann die Basis schaffen, um zur nächsten Widerstandsmarke bei 135,85 US-Dollar zu gelangen.



Dieses Verhalten zeigt die Volatilität und die Unsicherheiten auf dem Kryptomarkt, wo kleine Veränderungen große Auswirkungen haben können. Investoren sollten die Entwicklungen genau beobachten, da die nächsten Stunden entscheidend sein könnten. Der Markt bleibt angespannt, und jeder Preisbewegung kommt eine große Bedeutung zu. Die Fähigkeit, technische Unterstützungen und Widerstände zu überwinden, wird für die Zukunft von Solana entscheidend sein.

Technische Indikatoren deuten auf weiteren Preisverfall bei Solana hin

Technische Indikatoren im 4-Stunden-Chart von SOL warnen, dass der Solana-Preis in den nächsten Stunden weiter fallen könnte. Sowohl der Relative Strength Index (RSI) als auch der Moving Average Convergence Divergence (MACD)zeigen negative Signale.

In den letzten 48 Stunden trat der Solana-Preis in einen kurzfristigen bärischen Zyklus ein. Dies zeigt sich daran, dass die MACD-Linie unter die Signallinie gefallen ist und dort bleibt. Die wachsende Lücke zwischen den beiden Linien deutet darauf hin, dass das bärische Momentum von SOL zunimmt.

Gleichzeitig liegen die RSI-Werte bei etwa 25. Solche niedrigen Werte zeigen, dass die Bären die Bullen auf den Krypto-Charts überwältigen. Der RSI auf dem 4-Stunden-Chart signalisiert auch, dass der Altcoin überverkauft ist. Obwohl dies normalerweise als Kaufsignal gilt, bleibt der RSI oft niedrig, wenn Investoren eine Kryptowährung verkaufen.

Wenn sich diese technischen Warnungen bestätigen, könnte der Solana-Preis bald die Unterstützung bei 123,65 US-Dollar verlieren. Sollte der bärische Druck anhalten, könnte der Preis auf den nächsten kritischen Punkt bei 118,20 US-Dollar fallen.

Da die Bären weiterhin den Solana-Preis kontrollieren, verlagern viele Händler ihren Fokus auf vielversprechende Presales wie den KI-Meme-Coin WienerAI (WAI), der bereits über 7 Millionen US-Dollar an Geldern gesammelt hat.

WienerAI: Ein Meme-Coin mit fortschrittlicher KI-Technologie

WienerAI (WAI) ist ein Meme-Coin-Projekt mit fortschrittlicher KI-Technologie. Fein abgestimmt auf den Handel mit hochvolatilen digitalen Vermögenswerten, bietet WAI Händlern und Investoren einen intelligenten Begleiter. Dieser unterstützt sie dabei, fundierte Entscheidungen zu treffen.

Während der Markt sich weiterentwickelt und die Preise schwanken, können WienerAIs prädiktive Computermodelle versteckte Einblicke in den Datenmengen aufdecken. Händler können sich somit auf das Timing und die Ausführung ihrer Trades konzentrieren, ohne unzählige Krypto-Charts analysieren zu müssen, um die nächste Gelegenheit zu finden.

Neben der KI bietet WienerAI den Token-Inhabern auch Zugang zu einer nahtlosen Token-Swap-Lösung und MEV-Schutz. Dies stellt sicher, dass Trades fast sofort ausgeführt werden können, ohne das Risiko, von einem MEV-Bot überboten zu werden.

Angesichts der umfangreichen Handelswerkzeuge im WienerAI-Ökosystem überrascht es nicht, dass ClayBro, ein YouTuber mit 130.000 Abonnenten, prognostiziert, dass WAI nach dem Start um das Zehnfache steigen könnte.

Investoren sind auch von WAI’s 161 % APY angezogen

Die Investorenbegeisterung um den AI-Meme-Coin WienerAI (WAI) könnte teilweise auf die lukrativen Staking-Möglichkeiten zurückzuführen sein. Bereits in der Presale-Phase erreichte der Coin über 7 Millionen US-Dollar.

We’ve hit the $7M milestone! 🌭🚀 A huge thank you to our amazing community! The journey is just beginning, and the future is bright! 💰🐾 pic.twitter.com/ZPmTgXb6Lu — WienerAI (@WienerDogAI) July 3, 2024

Wer WAI-Tokens während des laufenden ICO kauft und hält, erhält Zugang zu einem APY von 161 %. Um diese Belohnungen zu erhalten, können Investoren das einfache Kauf-Widget auf der Projekt-Website nutzen. Der Token kostet 0,000725 US-Dollar und kann mit ETH, USDT, BNB oder Kreditkarte gekauft werden.

Die Möglichkeit, hohe Renditen durch das Staking zu erzielen, zieht viele Investoren an. WAI bietet nicht nur innovative Technologien, sondern auch finanzielle Anreize, die das Interesse wecken. Diese Kombination macht den Coin besonders attraktiv.

Interessierte Käufer sollten schnell handeln, da der Preis des Tokens in weniger als zwei Tagen steigen wird. Die Zeit drängt, und die Chance, von den Anfangspreisen zu profitieren, wird bald vergehen.

Are you ready to meet your AI trading self? Unleash the power of WienerAI and transform your trading game! 🌭🤖 pic.twitter.com/DU2BJdZLGG — WienerAI (@WienerDogAI) July 4, 2024

Die starke Nachfrage nach WAI zeigt das Vertrauen der Investoren in dieses Projekt. Die Mischung aus fortschrittlicher KI-Technologie und attraktiven finanziellen Anreizen macht WienerAI zu einer spannenden Möglichkeit auf dem Kryptomarkt.

Für diejenigen, die bereit sind, in neue Technologien zu investieren, bietet WAI eine vielversprechende Gelegenheit. Die Kombination aus hoher APY, innovativer Technologie und wachsender Community verspricht spannende Entwicklungen für die Zukunft dieses Projekts.

Zuletzt aktualisiert am 5. Juli 2024

