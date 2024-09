Viel Hype um nichts – diese Meme-Coins sind gescheitert

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Klicke Hier, um die besten Krypto Presales zu sehen, die sich in diesem Jahr verzehnfachen könnten!

Meme-Coins wuchsen in den letzten Jahren gefühlt wie Pilze aus dem Boden und so mancher Token versprach schnelles Geld für clevere Investoren. Getrieben durch die Macht von Social Media und dem durchaus viralen Potenzial einiger Coins, stiegen die Kurse von so manchem Meme-Token rasant. Das lockte wiederum eine Welle von Kleinanlegern an, die auf den nächsten großen Meme-Coin mit noch größerem Gewinn hofften. Doch während der Hype um Dogecoin und Co. Milliardenwerte schuf, endete der Traum für einige Investoren in einem Albtraum. Was oft als lustige Wette und als Chance auf schnelles Geld begann, entwickelte sich dann allerdings schnell zu einer Krypto-Enttäuschung.

Water (WATER)

Zuerst gab es den Beercoin (BEER) und dann Water (WATER). Was beide gemeinsam haben? Beide Coins sehen verdächtig nach einem Pump and Dump Projekt aus – und wurden beide vom selben Team auf den Markt gebracht. Nachdem WATER im Juni 2024 auf den Markt geworfen wurde, erreichte der Coin innerhalb kürzester Zeit einen Kurs von 0,00381 US-Dollar. Doch so schnell wie WATER stieg, so schnell fiel der Coin auch wieder. Innerhalb weniger Stunden fiel der Coin erst auf einen Kurs von 0,002108 US-Dollar und eine Woche später notierte WATER bei 0,00172 US-Dollar. Es stellte sich heraus, dass der oder die Entwickler des Token einen großen Teil der Coins hielten, verteilt auf mehrere Wallets. Als der Kurs des Coins in die Höhe schoss, verkauften diese Wallets ihre Bestände. Mittlerweile ist der Kurs von WATER um 98 Prozent gefallen und der Token notiert bei 0,00004584 US-Dollar. Sowohl auf dem X-Account von Beercoin als auch auf dem von WaterCoin wird weiterhin fleißig gepostet. Die Community ist darüber, vorsichtig ausgedrückt, geteilter Meinung.

Bald (BALD)

Brett ist zwar der bekannteste Meme-Coin, der auf der Base Chain gelauncht wurde und mittlerweile so etwas wie das Maskottchen der Layer2 Chain, der Token war bei weitem aber nicht der erste Coin. Das war nämlich Bald (z.dt. Glatze), der eine Hommage an die „Haarpracht“ des CEO von Coinbase Brian Armstrong sein sollte. Einziger Haken an der Sache: auch bei BALD gab es einen Rug Pull. Der Token wurde im Juli 2023 auf der damals noch neuen Blockchain gelauncht und bekam natürlich dementsprechend viel Aufmerksamkeit aus der Krypto-Community. Bald erlebte innerhalb weniger Tage nach dem Launch einen enormen Kursanstieg von über 3.000 Prozent. Die Marktkapitalisierung des Tokens ging zeitweise in die Millionen. Dann brach der Kurs plötzlich ein. Der Entwickler oder die Entwickler hinter dem Projekt zogen Berichten zufolge plötzlich große Mengen an Liquidität ab, was den Wert des Tokens fast auf null ließ. Aktuell notiert BALD bei 0,0196 US-Dollar. Auf dem X-Account des Tokens wurde das letzte Mal im August 2023 gepostet. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Millionen US-Dollar. Was besonders interessant ist: Die Spur in diesem Fall führt zu Alameda Research, dem Schwesternunternehmen von FTX – und ebenso pleite. Es gab kurz den Verdacht, dass SBF hinter dem Rug-Pull stecken könnte, doch dieser zerschlug sich bald wieder.

Deployer at the top: owns around 50% of BALD Deployer now: owns 70% of BALD “He’s dumped on us and ran away” Look in the mirror. Look at the tweeter above, the one below. Check the chain. Won’t let death threats & blackmailers distract me from doing what I think is right. — Bald (@BaldBaseBald) August 10, 2023

Squid Game Token (SQUID)

Die Netflix Serie Squid Game war 2021 ein Riesenhit, der um die Welt ging und natürlich erreichte der Hype auch irgendwann die Kryptowelt. Im Oktober 2021 wurde dann der Squid Game Token auf der Binance Smart Chain (BSC) ins Leben gerufen und der sich den Hype um die Serie zunutze machte. Der Squid Game Token sollte der native Coin eines Play-to-Earn Games werden, bei dem die Gamer ebenfalls in virtuellen Wettbewerben gegeneinander antreten sollten. Natürlich nicht mit tödlichem Ausgang, wie in der Serie. Vielmehr sollten die Gamer den Squid Token gewinnen können. Aufgrund der Popularität der Netflix-Serie und des intensiven Marketings stieg der Kurs des Coins nach seiner Einführung extrem schnell. Innerhalb weniger Tage kletterte der Preis von wenigen Cent auf bis zu 2.800 US-Dollar. Aufgrund des Hypes und des FOMO wurden allerdings einige kritische Details übersehen. Eines davon war, dass die Käufer ihre SQUID nicht verkaufen konnten und es kam, wie es kommen musste. Im November 2021 zogen die Betrüger die komplette Liquidität aus dem Projekt und verschwanden mit dem Geld spurlos. Die Webseite und die Social Media Accounts wurden ebenfalls abgeschaltet. Innerhalb weniger Minuten stürzte der Coin von über 2.800 US-Dollar auf null. Der Schaden beläuft sich auf über 3 Millionen US-Dollar.

Zuletzt aktualisiert am 26. September 2024

Pepe Unchained - Meme Coin mit eigener Blockchain Einzigartiges Ökosystem: Erfolg und Wachstum von Anfang an - nicht verpassen!

Massives passives Einkommen: Dynamische Staking-Belohnungen mit $PEPU

Niedrige Transaktionskosten: Ethereum Layer-2 Chain mit Pepe-Meme 10 /10 Zum Presale Memebet Token - 70 % des Gesamtangebots sind für den Vorverkauf und Prämien vorgesehen Memecoin-Wetten: Setze $MEMEBET im Casino ein und erhalte Boni

Community-Presale: 70% der Token für Presale & Belohnungen

Airdrops: Gewinne durch Wetten auf den Leaderboards

Keine KYC: Anonymes Spielen im Telegram-Casino 9.9 /10 Zum Presale Crypto All-Stars - Revolutionäres MemeVault für Multi-Token-Staking Revolutionäres MemeVault: Verdiene $STARS durch Staking von Meme-Coins in einem einzigartigen Protokoll.

Weltweites Multi-Token-Staking

Massives Belohnungspotential

Ein stark geprüftes, auf ERC-1155 basierendes Staking-System. 9.8 /10 Zum Presale

Kryptowährungen sind ein sehr volatiles, unreguliertes Investmentprodukt. Ihr Kapital ist im Risiko.