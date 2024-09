Bitcoin Kurs Prognose: Angriff auf 115.000 Dollar! „Parabolische Phase hat begonnen“ – jetzt noch kaufen?

Der Bitcoin Kurs ist spektakulär ausgebrochen und zielt auf 115.000 US-Dollar. Noch 2024 kommt das neue Allzeithoch. Davon zeigt sich einer der bekanntesten Krypto-Analysten der Branche überzeugt. Sollte man jetzt noch Bitcoin kaufen – zum Preis von mehr als 65.000 US-Dollar?

Grün, überall grün: Nächste Woche beginnt der herbeigesehnt-bullishe Oktober – doch die Märkte für Kryptowährungen demonstrieren bereits vorab Stärke und pumpen. Nahezu alle Coins der Krypto-Top-100 nach Marktkapitalisierung verzeichen Zuwächse, darunter natürlich Bitcoin (BTC) mit einem Plus von 2,63 Prozent, Ethereum (ETH) mit +1,44 Prozent und Binance Coin (BNB) mit +1,49 Prozent.

Sicher, die Gewinne im niedrigen Prozentbereich reißen nun niemandem vom Hocker. Es geht aber auch anders: Wormhole Coin (W) beispielsweise legt innerhalb der letzten 24 Stunden +17,54 Prozent zu, Memecoin Pepe Coin (PEPE) kommt auf +16,34 Prozent.

So oder so haben die Memecoins mal wieder das Momentum auf ihrer Seite: Shiba Inu Coin (SHIB) erfreut Anleger mit einem Anstieg um +16,27 Prozent, bei FLOKI (FLOKI) sind es +15,59 Prozent, Bonk (BONK) pumpt +13,21 Prozent. Einige wenige Kryptowährungen fallen heute zwar auch, aber in überschaubarer Intensität. Die größten Verluste verzeichnen UNUS SED LEO (LEO, -2,57 Prozent), Injective Coin (INJ, -2,01 Prozent) und Aptos (APT, -1,84 Prozent).

Analysten und Trader sind sich weitgehend einig: Jetzt wird’s spannend, Bitcoin und Altcoins haben die parabolische Phase des Bullruns begonnen. Top-Krypto-Influencer Elja Boom beispielsweise schreibt seinen mehr als 686.000 Followern auf X:

Was der Analyst damit meint: Er verknüpft bullishe Begrifflichkeiten, die für einen Kursanstieg stehen, mit den Namen der kommenden Monate: Up (engl. für hoch) + Oktober = Uptober. Moon (engl. für Mond) + November = Moonvember. Und so weiter und so fort.

Oder, anders formuliert: Gut möglich, dass Krypto-Anlegern nun die nächsten drei, vier Monate tatsächlich dauerhaft explodierende Kurse ins Haus stehen und viele Coins neue Allzeithöchststände erreichen. Dabei gibt wie stets den Takt an: Bitcoin (BTC).

Damit nicht genug: Bitcoin bewegt sich mit seinem Ausbruch über 65.000 US-Dollar auf sechsstellige Preise zu, glaubt der beliebte pseudonyme Krypto-Trader „Kaleo“. In einer Prognose schreibt er seinen 649.000 Followern: Der September habe in den letzten Jahren immer den Tiefpunkt markiert – und der „Uptober“ dann die Bullen auf den Plan gebracht. Aber, so Kaleo:

Seine Bitcoin Prognose: Der Kurs wird in den nächsten Wochen zwar ordentlich pumpen, dann über die Dauer der Präsidentschaftswahlen in den USA aber auf der Stelle treten. Erst danach sieht Kaleo den Bitcoin-Kurs so richtig „rippen“ – und neue Allzeithochs erreichen. Das Fazit seiner Prognose:

#Bitcoin / $BTC

Overlayed the fractal of last September / October’s price action to this year’s just for fun.

It serves as a good reminder that September did mark the bottom of the range and “Uptober” led to a solid shift in momentum higher, but the real fun started at the end… pic.twitter.com/bPfxB4rXB2

— K A L E O (@CryptoKaleo) September 24, 2024