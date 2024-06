Vor PEPE, DOGE und SHIB: Das ist der meistgesuchte Meme Coin auf Binance

Die Durststrecke am Kryptomarkt ist überstanden. Der Bitcoin-Kurs bewegt sich knapp unter dem Allzeithoch und auch viele Altcoins könnten in den nächsten Wochen neue Höchststände erreichen. Auch Meme Coins wie PEPE, DOGE und SHIB sind nach wie vor sehr gefragt. Allerdings ist keiner der genannten der meistgesuchte Meme Coin auf Binance – der größten Kryptobörse der Welt. Immer mehr Token, die ursprünglich nur zum Spaß gelauncht werden, behaupten sich am Markt, erreichen Milliarden Dollar Bewertungen und sind anschließend aus den Top 100 der größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung nicht mehr wegzudenken. Das spiegelt sich auch auf Binance wider.

Der größte Meme Coin nach Marktkapitalisierung ist nach wie vor Dogecoin (DOGE). Wer denkt, dass DOGE deshalb auch der meistgesuchte Meme Coin auf Binance ist, täuscht sich. Auch Shiba Inu (SHIB), Dogwifhat (WIF) und PEPE haben eine höhere Marktkapitalisierung als FLOKI, dennoch ist FLOKI der meistgesuchte Meme Coin auf Binance. Damit kommen die Entwickler ihrem Ziel, FLOKI zur bekanntesten und meistgenutzten Kryptowährung zu machen, einen Schritt näher.

$FLOKI is now the most searched #memecoin on Binance, the world's largest cryptocurrency exchange — above $PEPE, $DOGE, $SHIB, $WIF, and other top memecoins.

FLOKI is also the most searched crypto after $BNB, $BTC, and $ETH.

Floki's goal remains to be the world's most known… pic.twitter.com/OMq2kyIrEK

— FLOKI (@RealFlokiInu) June 6, 2024