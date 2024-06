Krypto News: Norwegen stellt 5,7 Millionen US-Dollar sicher, die bei Axie Infinity Hack gestohlen wurden

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Axie Infinity ist vermutlich eines der bekanntesten Play2Earn Games im Web3. Internationale Bekanntheit erreichte das Spiel zunächst im Jahr 2021, als rund 2 Millionen Menschen das Spiel mit den niedlichen Fischmonstern täglich zockten. Zudem war Axie Infinity das erste NFT-Game, dass ein Handelsvolumen von 1 Milliarde US-Dollar erreichte.

Während im Jahr 2021 auch bei Axie Infinity ein Rekord den nächsten jagte, der native Token AXS erreichte damals ein AllTime High von 165 US-Dollar und die Ingame Währung SLP (Smooth Love Potion) ein AllTime High von 0,4191 US-Dollar. Dann kam das Jahr 2022 und das ging natürlich auch an Axie Infinity nicht spurlos vorüber. Neben sinkenden Kursen wegen des Terra/Luna Crashs und der FTX Pleite hatte die Plattform außerdem noch mit einem Hack zu kämpfen, bei dem die Hacker Kryptowährungen im Wert von 625 Millionen US-Dollar erbeuteten. Der Trojaner wurde über ein fingiertes Jobangebot eingeschleust. Mit diesem konnten die Angreifer vier der neun Validator Nodes übernehmen. Hinter dem Angriff wird die nordkoreanische Hackergruppe Lazarus vermutet. Das bettelarme Land hat die aktivsten Kryptohacker der Welt. Chainanalysis schätzt, dass Nordkorea im Jahr 2022 Kryptowährungen im Wert von 1,7 Milliarden Dollar erbeuteten.

Übrigens blieben auch die Gründer von Axie Infinity nicht verschont. Im Februar 2024 wurde die Wallet von Jeff Zirlin gehackt und die Angreifer erbeuteten Kryptowährungen im Wert von 10 Millionen US-Dollar.

Was wurde aus dem Geld?

Ein Teil der gestohlenen Kryptowährungen wurde sichergestellt. Etwa 30 Millionen US-Dollar wurden von den USA beschlagnahmt. Fast 6 Millionen Dollar wurden von den norwegischen Behörden eingefroren. Diese hatten mit dem FBI zusammengearbeitet. Die bestohlenen Spieler sollen ihr Geld zurückerhalten. Allerdings hält sich Sky Mavis über den genauen Zeitpunkt bedeckt.

Today we received some exciting news from the Norwegian government and Økokrim. The Norwegian National Authority for Investigation and Prosecution of Economic and Environmental Crime (Økokrim) has successfully frozen and returned 5.7 M USD in stolen assets from the Ronin bridge… — Sky Mavis (@SkyMavisHQ) June 7, 2024

Was ist Axie Infinity?

Axie Infinity ist ein Web3 Play-to-Earn Game, dessen Spielmechanik anfangs stark an Pokémon angelehnt war. Hauptprotagonisten des Games sind die niedlichen Axies, kleine knuffige NFT-Fischmonster. Diese können in rundenbasierten Kämpfen gegeneinander antreten. Außerdem können die Gamer die Axies züchten und auf dem Marktplatz handeln. Das teuerste Axie ging für etwa 500.000 US-Dollar über den Ladentisch. Mittlerweile gibt es neben dem Originalen Axie Infinity noch Axie Infinity Homeland, Axie Classic, Axie Infinity Raylights und Project T Prototype.

Der Governance Token AXS notiert aktuell bei rund 7,80 US-Dollar und die Ingame Währung Smooth Love Potion bei 0,0041 US-Dollar.

Zuletzt aktualisiert am 7. Juni 2024

