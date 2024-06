Krypto News: Sealana Presale-Ende – Solana Meme Coin’s Zukunft im Blick!

Sealana ($SEAL) beendet seine Vorverkaufsphase am 25. Juni um 18:00 Uhr UTC. Der auf Solana basierende Memecoin vereint amerikanischen Patriotismus und politische Satire und präsentiert ein pummeliges Maskottchen, inspiriert von der berüchtigten “World of Warcraft”-Figur aus South Park – unordentlich, fettleibig und mit einem unersättlichen Appetit auf Junkfood.

Ursprünglich nur als Solana-Token gedacht, hat sich Sealana zu einem Multichain-Projekt entwickelt. Es bietet nun eine Version von $SEAL auf der BNB Chain an und ermöglicht Käufe auch über Ethereum (ETH). Die Vorverkaufsstrategie des Projekts folgt dem ‘Send-to-Wallet-Ansatz’, bei dem Käufer $SEAL mit SOL, BNB oder ETH erwerben können, sogar per Bankkarte.

Die Website des Projekts spezifiziert keine weichen oder harten Ziele oder eine Token-Versorgung für den Abschluss des Vorverkaufs. Dennoch zeigt der offensichtliche Erfolg der Fundraising-Bemühungen mit über 3 Millionen US-Dollar, dass Sealana die Aufmerksamkeit der Solana-Memecoin-Community auf sich gezogen hat, die für ihre Vorliebe für kontroverse Projekte bekannt ist.

Während der gesamten Vorverkaufsdauer bietet $SEAL einen festen Preis von 0,022 US-Dollar. Diese stabile Preisstrategie könnte ein weiterer Faktor für den großen Zuspruch sein, den das Projekt erhält. Sealana demonstriert, dass Kreativität und strategische Innovation in der Kryptowelt weiterhin entscheidend sind.

Sealana, eine vielversprechende Kryptowährung, steht kurz vor dem Durchbruch und könnte die beste Solana-basierte Meme-Coin werden. Preisprognosen für Sealana deuten darauf hin, dass $SEAL im Jahr 2024 0,5 US-Dollar, im Jahr 2025 0,8 US-Dollar und bis Ende des Jahrzehnts 1 US-Dollar erreichen könnte.

Experten zufolge führte Sealana den jüngsten Anstieg der Solana-Meme-Coins an. Das Projekt überschreitet die Solana-Grenzen und bietet Käufe mit $SOL, $ETH und $BNB über das Website-Tool an. Readwrite nennt dieses neue Projekt eine der wichtigsten Kryptowährungs-Presales, die man im Auge behalten sollte.

#Sealana has got some big news for y’all today! 🦭🍻 After a long night of drinking, doin’ American $SEAL things 🇺🇸 and blacking out! 😵 He woke up with some real mental clarity and made the call that the #Presale‘s gonna end on June 25th at 6 pm UTC! ⏰

You know what that… pic.twitter.com/va7W8abVjb

— Sealana (@Sealana_Token) June 6, 2024