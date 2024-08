Was ist StarChain? Hier erfahren Sie, warum das Krypto-Projekt bald die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen wird

StarChain ist ein neues Kryptoprojekt, das die Weltraumforschung und astronomische Forschung demokratisiert. Das Projekt bietet einzigartige Funktionen und Lösungen, die es von vielen anderen Kryptos abheben. Der laufende Vorverkauf dient auch als guter Ort, um von Anfang an in sein Ökosystem einzusteigen.

StarChain widmet sich der astronomischen Erforschung und dem Wissensaustausch. Es nutzt die Polygon-Blockchain, um astronomische Objekte zu verfolgen und zu entdecken. Das Projekt versucht mit seinen Angeboten, den Kosmos zu verstehen und es Elite-Wissenschaftseinrichtungen, Forschern und der breiten Öffentlichkeit leicht zugänglich zu machen.

Der Aufbau der Plattform auf Blockchain ermöglicht es ihr, sichere, transparente und effiziente Dienste anzubieten. Es speichert Daten an einem sicheren Ort, wo sie auch leicht überprüfbar und zugänglich sind.

Das Projekt weist einige Hauptmerkmale auf, die es auszeichnen. Wir werden sie in den folgenden Absätzen betrachten. StarChain ermöglicht die Verfolgung von Himmelskörpern in Echtzeit. Es ist nicht erforderlich, dass Benutzer Profis sind, bevor sie das Universum zur Hand haben. Sowohl Gelegenheitssterngucker als auch echte Astronomen haben barrierefreien Zugang zu Planetenkörpern.

Mit der StarChain-Lösung können Benutzer Himmelsobjekte verfolgen und darauf zugreifen und neue Dinge entdecken. Für die Interpretation der gewonnenen Informationen müssen die Nutzer nicht über besondere Kenntnisse verfügen, da diese Aufgabe von einer Software mit künstlicher Intelligenz (KI) übernommen wird.

What is StarChain?

🌌 StarChain is an advanced platform at the intersection of AI and blockchain technology. It is designed for astronomical discoveries, democratizing access to astronomical data. StarChain uses advanced AI to analyze vast amounts of data, identifying patterns… pic.twitter.com/ucKAvfq0XA

— StarChain (@StarChainDev) July 31, 2024