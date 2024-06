Bitcoin Einbruch lässt Investoren zu Raboo (RABT) und Toncoin (TON) strömen: Ein neuer Krypto-Safe-Haven?

Der Bitcoin Kurs macht einfach nicht das, was sich alle wünschen. Er ist für jedermanns Geschmack viel zu niedrig und trotzt allen Vorhersagen, und das veranlasst die Investoren, sich nach besseren Möglichkeiten umzusehen. Toncoin ist so ziemlich der einzige gute Performer unter den Large-Cap-Token, und der Presale der neuen Kryptowährung Raboo zieht dank seines einzigartigen Produktangebots Investoren an. Ein genauerer Blick auf diese Coins wirft ein Licht auf die Investitionsentscheidungen.

ETFs, Halvings, kommerzielle Akzeptanz… all die Dinge, von denen jeder sagte, dass sie für einen Bitcoin Preis von 100k nötig wären, sind vorhanden, und doch sitzt Bitcoin bei 65k $, 11% unter seinem ATH. Analysten sagen nun schon seit Monaten einen Ausbruch des Bitcoin Preis voraus. Dennoch bleibt der Bitcoin hartnäckig träge, und es scheint, dass sich niemand darüber einig ist, warum der Bitcoin Kurs sich weigert, zu steigen.

Dieser Bitcoin Einbruch ist ein zweischneidiges Schwert, da der niedrigere Preis den Anlegern eine erstklassige Gelegenheit bietet, “die Delle zu kaufen”, aber die Delle dauert zu lange. Alle Katalysatorelemente für einen Bärenmarkt sind gekommen und gegangen, ohne dass sich der Bitcoin Preis viel bewegt hat, so dass sich die Anleger fragen, ob es nicht anderswo bessere Investitionen gibt.

Die Nachricht von NotCoin hat den Toncoin in die Höhe schnellen lassen. NotCoin? Ein telegrammbasiertes Spiel mit über 35 Millionen Spielern. Die neue Kryptowährung Notcoin wird über das Toncoin-Netzwerk geprägt werden. Die Nachricht von NotCoin hat den Toncoin in den letzten sieben Tagen um 7 % ansteigen lassen, was den Toncoin (TON) zu einer einzelnen grünen Kerze in einem Meer von Rot macht.

Toncoin hat bereits für Schlagzeilen gesorgt, da er durch die Top 10 Token pflügt. Vor einem Jahr war er noch nirgends zu finden, aber derzeit hat Toncoin eine höhere Marktkapitalisierung als Dogecoin (DOGE), Cardano (ADA) und Shiba Inu (SHIB) und sitzt XRP im Nacken. Mit der massiven Nutzerbasis von Telegram ist Toncoin wahrscheinlich eine der besten Coins, in die man investieren kann. Der Markt liebt Utility-Coins, und Toncoin liefert sie.

Der neue Kryptocoin Raboo zieht dank ihrer einzigartigen Mischung aus KI-Technologie, Meme-Coolness und finanziellem Geschick viele Investoren an. Raboo hat eine Menge Glaubwürdigkeit in der Meme-Abteilung, und die KI-Engine, die die Memes erstellt und kuratiert, sorgt dafür, dass Raboo (RABT) immer frisch ist und immer Spaß macht.

Aber seien wir ehrlich: Es braucht mehr als Memes, damit eine Währung etwas wert ist, und “mehr” ist etwas, das Raboo in Hülle und Fülle hat. Das Raboo-Ökosystem umfasst einen NFT-Markt, der Token-Inhabern Zugang zum 40-Milliarden-Dollar-Markt für nicht-fungible Token verschafft, sowie einen Liquiditätspool, in dem Raboo für passives Einkommen zu erstaunlichen APY-Sätzen eingesetzt werden kann.

