WienerAI auf Erfolgkurs: KI-Coin sammelt 6 Millionen US-Dollar ein

Die KI-Meme-Coin WienerAI ($WAI) stiehlt mit seinem noch laufenden Vorverkauf, der kürzlich die 6-Millionen-Dollar-Marke geknackt hat, allen anderen ICOs die Show. WienerAIs KI-gesteuerter Krypto-Handels-Bot, der demnächst starten soll, hat das Interesse der Early Bird Investoren geweckt. Ein Grund dafür könnte sein, dass sich das Projekt zum Ziel gesetzt hat, den Kryptohandel zu vereinfachen. Dieser innovative Nutzen und ein liebenswerter Dackel als Maskottchen machen WienerAI zu einem Kandidaten, der CorgiAI ($CORGI), Turbo ($TURBO) und Grok ($GROK) im Rennen um den ersten Platz bei den KI-Meme-Coins schlagen könnte.

Im Gegensatz zu diesen Token, die allesamt schon mal ein AllTime High erreicht haben, kan der native Token von WienerAI, $WAI, immer noch im Presale gekauft werden. Ein Coin kostet 0,00072 US-Dollar. Dieser wird allerdings in absehbarer Zeit auf 0,000721 US-Dollar ansteigen, da der Vorverkauf sich seiner nächsten Phase nähert. Außerdem steht eine große CEX-Notierung auf der Roadmap von WienerAI. Early Bird Investoren haben also einen Vorsprung, wenn sie sich $WAI jetzt sichern, bevor ein potenzieller Pump in naher Zukunft stattfinden könnte.

WienerAI und die Billionen-Dollar-Industrie

Dank ChatGPT hat mittlerweile vermutlich jeder schon einmal von KI gehört.

Die Technologie wird immer größer und es ist zu erwarten, dass der Markt in den nächsten zehn Jahren auf schwindelerregende 1,3 Billionen Dollar ansteigen könnte. KI wirkt sich auf verschiedenste Branchen aus und hat (natürlich) auch schon auf dem Kryptomarkt Einzug gehalten.

Laut der Investment-Management-Firma VanEck verlangt KI Attribute wie “Transparenz, Unveränderlichkeit, klar definierte Eigentumsverhältnisse und eine gegnerische Testumgebung” – alles Eigenschaften, die Kryptowährungen beziehungsweise die Blockchain bieten.

VanEck prognostiziert eine symbiotische Beziehung zwischen öffentlichen Blockchains und KI, wobei Krypto der Treibstoff für die Expansion von KI ist und KI-Anwendungen die Grundlage von Krypto darstellen.

Dieser Hintergrund hat den Aufstieg von Kryptowährungen mit einer KI-Thematik katalysiert, die sich mittlerweile eine ziemlich lukrative Marktnische von 32,86 Milliarden Dollar geschaffen haben.

One happy little Wiener coming up 🤓 pic.twitter.com/wR5Qfkkgds — WienerAI (@WienerDogAI) June 19, 2024

Führende Coins wie NEAR Protocol ($NEAR), Render ($RNDR) und Theta Network ($THETA) seit Jahresbeginn beeindruckende Zuwächse verzeichnet – $NEAR ist um 37,22 % gestiegen, während $RNDR und $THETA um 73,81 % bzw. 17,52 % zugelegt haben. Inmitten dieser Landschaft platziert sich WienerAI als bahnbrechendes Token, der den Handel für alle Arten von Tradern vereinfachen will.

WienerAI macht mit KI jeden zum Gewinner

Der „manuelle“ Handel gehört der Vergangenheit an. Etwa 70 % des Tradings wird heute von KI durchgeführt, die Aktien, ETFs und andere gängige Finanzinstrumente verwaltet. Die Trader-Welt verlässt sich bei der Ausführung beziehungsweise Ausarbeitung von Strategien zunehmend auf Algorithmen.

Dieser Ansatz ist allerdings nicht besonders anfängerfreundlich oder für technisch nicht versierte Personen geeignet, da die Entwicklung eines Handelsalgorithmus, der die eigene Strategie – oder überhaupt eine Strategie – widerspiegelt, zumindest Grundkenntnisse in Programmiersprachen wie Python oder C++ erfordert. Zusätzlich zu den Programmierkenntnissen erfordert der Handel auf dem Kryptomarkt ein tiefes Verständnis für die Eigenheiten dieses Ökosystems und man sollte zumindest ein wenig praktische Erfahrung mit der volatilen Natur der Kryptowährungen gesammelt haben.

Das ist der Punkt, an dem WienerAI ansetzt. Die Plattform bietet eine einzigartige prädiktive Technologie, die Tradern dabei hilft, die besten Gelegenheiten auf dem Markt zu identifizieren. Darüber hinaus hat WienerAI eine benutzerfreundliche Oberfläche, die das Navigieren auf der Plattform zu einem Kinderspiel macht.

Unten sehen Sie einen kleinen Einblick in die Benutzeroberfläche:

WienerAI bietet eine detaillierte Analyse seiner Empfehlungen und schlägt optimale Börsenplätze für den Trade vor. Die Chat-Schnittstelle dient auch als Plattform, um Handelsfragen zu stellen und ermöglicht es den Nutzern, den Trade direkt zu überwachen und zu bearbeiten. Darüber hinaus verfügt WienerAI über unendlich erweiterbare Funktionen und modulare technologische Fähigkeiten, die das System stets auf dem neuesten Stand halten.

Viralität vor Nutzen

Neben dem KI-gesteuerten Chatbot ist es vor allem das liebenswerte Maskottchen, dass die Blicke auf sich zieht. Kombiniert man damit noch einen verbesserten Nutzen mit unbeschwertem Humor, hat man Viralität in den Händen – ein todsicheres Rezept für den Erfolg von Meme-Coins, wie Ihnen jeder Krypto-Enthusiast bestätigen wird. Das ist genau der Grund, warum sich die Sausage Army von WienerAI so schnell vermehrt.

Ein anderer AI-Meme-Coin, $TURBO, der allerdings nicht über die fortschrittlichen KI-Funktionen von WienerAI verfügt, ist seit seinem Start um 17.832 % gestiegen. Auf Grundlage des aktuellen Kurses wäre eine Investition von nur 100 US-Dollar jetzt stolze 17.933 US-Dollar wert. WienerAI hat das Potenzial, ähnliche – oder möglicherweise sogar noch größere – Gewinne zu erzielen.

Deshalb lobt CryptoDaily WienerAI als den nächsten Dogecoin, und Cryptonews prognostiziert auf seinem YouTube-Kanal, dass WienerAI auf dem Weg zum Mond ist!

Schließe dich der Sausage Army an und sichere dir deine $WAI-Token zum Vorverkaufspreis. WienerAI hat 13,8 Milliarden Token für den Vorverkauf geblockt, das sind 20 % des gesamten Angebots von 69 Milliarden Token. 20 % sind für das Staking vorgesehen, wodurch Early Bird Investoren sofort nach dem Kauf ein passives Einkommen mit einem großzügigen APY von 190 % erzielen können.

Der Smart-Contract- von WienerAI wurde vollständig von SOLIDProof geprüft.

Join the sausage army!! 🌭🌭 We are growing fast 💪 pic.twitter.com/OnfAlIXSyz — WienerAI (@WienerDogAI) June 9, 2024

Early Bird Investoren können problemlos in den PreSale einsteigen, indem sie eine kompatible Wallet mit der WienerAI-Website verbinden. Von dort aus können sie $WAI gegen ETH, BNB, MATIC oder USDT eintauschen. Allerdings sollte man sicherstellen, dass man genügend Mittel für den Kauf und die Gasgebühren hat. Alternativ können $WAI auch mit einer Kreditkarte gekauft werden. Um über die neuesten Entwicklungen rund um WienerAI informiert zu bleiben, tritt der Sausage Army auf X und Telegram bei. WienerAI vereinfacht den Handel für alle, und dies ist deine Chance, ein Teil davon zu sein. Sichere dir noch heute deine $WAI-Token, bevor der Vorverkauf endet!

Zuletzt aktualisiert am 19. Juni 2024

