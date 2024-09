Analysten zerbrechen sich die Köpfe: Kamala Harris oder Donald Trump – wer lässt Bitcoin und Co. bei einem Wahlsieg im November höher explodieren? Bislang hieß es, nur eine Wiederwahl Trumps würde Bitcoin und Co. durch die Decke gehen lassen. Eine neue Prognose kommt allerdings zu einem anderen Ergebnis. Schon diese Woche könnten die Bullen trampeln. Was sollten Anleger jetzt wissen?

+8,11 Prozent in der letzten Woche: Bitcoin (BTC) konnte sich in den letzten Tagen zwar nahe an die Bullrun-Grenze von 65.200 Dollar bewegen. Prognosen bestätigen aber: Bitcoin befindet sich nach wie vor im Abwärtstrend.

Branchenbeobachter blicken dennoch auf mehrere positive Faktoren, darunter beispielsweise das historisch bullishe vierte Quartal sowie die in den USA anstehenden Präsidentschaftswahlen. Hier erwartet Anleger ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen: Kamala Harris vs Donald Trump.

Und während sich Prognosen bislang sicher schienen, dass insbesondere eine Wiederwahl Donald Trumps die Kryptomärkte explodieren lassen wird, so rechnet Matt Sigel, Top-Analyst des renommierten Krypto-Vermögensverwalteres VanEck, mit überraschend anderen Konsequenzen.

Sigel ist überzeugt: Auch wenn es anfangs so schien, als wäre Kamala Harris ein Anti-Krypto-Kandidat, so seien in puncto Bitcoin-Politik doch nur minimale Unterschiede zu Donald Trump zu erwarten. Sprich: Egal wer gewinnt – es wird bullish für Bitcoin. Für Altcoins gilt das jedoch nicht. Aktuell strömt bereits reichlich Wall Street Kapital in Richtung Kamala Harris. Auch Google und Microsoft unterstützen Harris tatkräftig mit Spenden.

Sigel über einen Sieg von Kamala Harris:

Das gilt der Prognose zufolge allerdings hauptsächlich für Altcoins. Sigel:

Hier erläutert Sigel ausführlich, welche „strukturellen Probleme“ gemeint sind. Sollte Harris gewinnen, würden Bitcoins „einzigartige regulatorische Klarheit“ die Kryptowährung in Relation zu Altcoins „wahrscheinlich noch wettbewerbsfähiger machen“.

Sollte hingegen wiedergewählt werden, sieht die Prognose das gesamte Krypto-Ökosystem im Aufwind. Sigel rechnet in dem Fall mit „mehr Deregulierung und einer unternehmensfreundlichen Politik“, von der insbesondere Krypto-Unternehmer profitieren könnten.

Sigels bullishes Fazit:

In dieser Prognose führt der Experte seine Thesen aus. Der beliebte Branchenbeobachter und Krypto-Trader Rekt Capital sieht auch bereits erste Anzeichen einer bullishen Trendwende. Er hat sich die historischen Chartverläufe angesehen, schreibt den mehr als einer halben Million Followern auf X:

Dann rechnet er vor: Die Bitcoin-Halbierung fand am 20. April statt. Die Kryptowährung befindet sich aktuell also exakt 157 Tage nach dem Halving – und damit kurz vor der bullishen Datum! Rekt Capital:

History suggests this could be the week of Bitcoin’s breakout from the ReAccumulation Range

— Rekt Capital (@rektcapital) September 24, 2024