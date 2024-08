Cardano Kurs Prognose: Kann der ADA-Token langfristig in den Top 10 bleiben?

Es ist noch keine 24 Stunden her, da konnte TRON Cardano überholen und sich selbst einen Platz in den Top 10 des Krypto-Rankings nach Marktkapitalisierung sichern (wir berichteten). Mittlerweile hat sich Cardano allerdings wieder zurückgekämpft – mit einer Marktkapitalisierung von 13,6 Milliarden US-Dollar liegt der ADA-Token knapp vor dem TRX-Token, der aktuell bei 13,4 Milliarden US-Dollar rangiert.

Nachdem der Cardano Kurs gestiegen war, scheint es nun einen Aufwärtstrend für den ADA-Token zu geben. Wir werfen einen Blick auf die nahe Zukunft und verraten, ob Cardano auch in Zukunft in den Top 10 bleiben kann.

Nachdem der ADA-Token auf den 11. Platz im Krypto-Ranking gerutscht war, fokussierten sich einige Anleger merklich auf diese Kryptowährung: Durch den erstarkten Cardano Kauf stieg der Kurs innerhalb der letzten 24 Stunden um 4,45 %, sodass der Coin zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels zu einem Preis von 0,3814 US-Dollar gehandelt wurde. Noch bullisher zeigt sich Cardano bei einem Blick auf die vergangene Wochen (siehe Bild unten), denn hier kann sogar ein Wachstum von 14,02 % verzeichnet werden – wobei ein Großteil dieser Kursgewinne erst in den letzten drei Tagen entstanden sind. Derzeit scheint es einen starken Aufwärtstrend zu geben, der auch längerfristig anhalten könnte.

Der Grund für den erneuten Kursanstieg dürfte nämlich zu einem großen Anteil auch daran liegen, dass Charles Hoskinson – Mitbegründer von Cardano und CEO von IOHK – ein Datum für die kommende Chang-Hardfork bekannt gegeben hat: Das große Cardano-Upgrade wird bereits am 27. August 2024 erscheinen und einen großen Fokus auf die Community beziehungsweise die Governance legen. Damit soll garantiert werden, dass die Cardano-Gemeinschaft in Zukunft noch stärker beeinflussen kann, welche Richtung der ADA-Token einschlägt und welche neuen Features und Ideen umgesetzt werden.

Außerdem ist das kommende Chang-Upgrade ein wichtiger Meilenstein in der Cardano-Geschichte und soll zusammen mit der kommenden Voltaire-Ära den dezentralen Gedanken der Kryptowährung noch einmal festigen und weiter ausbauen. Diese Ära soll die letzte in der Cardano-Entwicklung darstellen und eine Komplettierung der gesetzten Ziele der Entwickler einläuten.

Die Tatsache, dass sich Cardano zurück in die Top 10 kämpfen konnte – gepaart mit dem kommenden Chang-Upgrade – sorgt dafür, dass viele Anleger aktuell bullish gegenüber dem ADA-Token eingestellt sind. Dies könnte einen längerfristigen Hype nach sich ziehen, der dem Coin weitere Kursgewinne beschert – bis zu einem Niveau von 0,45 bis 0,65 US-Dollar ist ein Anstieg in den nächsten Tagen denkbar.

Ein ähnliches Preisniveau hält auch der Krypto-Analyst Anup Dhungana für möglich, der erst heute Morgen eine Chartanalyse über seinen X-Account veröffentlicht hat. Seinem Chart nach könnte sogar längerfristig betrachtet ein erneuter Anstieg über die Marke von 1 US-Dollar erfolgen – allerdings erst zum Ende des laufenden Jahres oder zu Beginn des Jahres 2025.

$ADA continues to consolidate within the support and resistance boundaries of its pennant formation in higher timeframe(weekly). A breakout to the upside, supported by a surge in trading volume, should signal the start of a potential uptrend.#Cardano #ADA https://t.co/epipxWElBo pic.twitter.com/vBvNSPBjo8

— Anup Dhungana (@CryptoAnup) August 23, 2024