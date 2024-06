Floki Inu und Shiba Shootout werden 2024 und 2025 andere Meme-Coins übertreffen: Lesen Sie hier, warum

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Meme-Coins sind dafür bekannt, sehr volatil zu sein, da sie schnell steigen und fallen. Verschiedene Meme-Coins wie DOGE und SHIB haben Zeiten erlebt, in denen sie so hoch stiegen, dass Anleger versuchten, auf den Aufschwung aufzuspringen.

Die Leute beginnen, den Zeitpunkt abzuschätzen, wie lange die Bullen Rallyes wahrscheinlich anhalten werden, und man geht davon aus, dass im restlichen Jahr 2024 und im Jahr 2025 mit weiteren Kursspitzen zu rechnen ist. Es gibt einige Memes, die das Potenzial haben, sehr hoch zu steigen. Floki Inu (FLOKI) und Shiba Shootout (SHIBASHOT) stehen ganz oben auf dieser Liste. Schauen wir uns an, was sie einzigartig macht.

Floki Inu: Horizonte und Nutzen erweitern

Das Floki Inu-Ökosystem wächst und konzentriert sich darauf, seinen Nutzen und seine Reichweite zu steigern. Das Projekt kündigte eine Marketingkampagne in Nigeria an und zeigte damit sein Interesse an der Erschließung neuer Märkte. Nigeria gilt als der richtige Markt, da viele Menschen im Land Kryptowährungen verwenden. Die Kampagne soll Großstädte wie Lagos, Abuja und Port Harcourt abdecken und voraussichtlich über 36,5 Millionen Menschen erreichen, was Flokis Bekanntheit in der Region steigert.

Aber Floki hat Pläne, die über reines Marketing hinausgehen. Der erfolgreiche geschlossene Test des Floki Trading Bot zeigt, dass das Projekt sich der Entwicklung nützlicher Funktionen für seinen Token verschrieben hat. Über 350 Personen haben den Bot getestet und ihr Feedback wurde genutzt, um ihn zu verbessern. Der Bot ist nun bereit, öffentlich eingeführt zu werden. Der Bot kann durch Gebühren erhebliche Einnahmen generieren und verfügt über eine Funktion, die automatisch FLOKI-Token kauft und verbrennt, was den Token für Anleger wertvoller macht.

Floki Inu baut viele verschiedene Dinge, um sein Projekt auszubauen. Dazu gehören Valhalla, eine NFT-basierte Spielwelt, FlokiSpaces, ein NFT-Marktplatz, und FlokiFi, eine dezentrale Finanzplattform. Das Meme-Coin-Projekt verfolgt einen umfassenden Ansatz zur Schaffung von dauerhaftem Wert. Es wurde kürzlich auch auf Handelsplattformen wie Blast Futures, RabbitX und Nexo gelistet.

Shiba Shootout: Ein neuer Ansatz für Meme-Coins

Floki Inu baut seine bestehende Präsenz aus, aber auch eine neue Meme-Münze namens Shiba Shootout (SHIBASHOOT) erregt die Aufmerksamkeit der Leute. SHIBASHOOT sticht mit seinem Wild-West-Thema hervor und kombiniert die Anziehungskraft von Meme-Münzen mit einer fesselnden Geschichte.

Der einzigartige Ansatz von SHIBASHOOT zeigt sich in seinem Fokus auf die Community. Das „Shiba Gulch“-Konzept schafft einen virtuellen Raum, in dem Fans zusammenkommen, Memes teilen und an Herausforderungen teilnehmen können. Dies trägt dazu bei, ein starkes Gemeinschaftsgefühl aufzubauen.

Cheers to $400K Milestone! 🥂 Adventure Ahead, We're Just Getting Started! 🌟🚀 Stay tuned for more surprises! 🎉 pic.twitter.com/ss0EbmRHDE — shibashootout (@shibashootout) May 29, 2024

Das Projekt verfügt außerdem über Funktionen wie „Campfire Stories“ und „Token Governance Roundups“, die die Menschen dazu ermutigen, aktiv teilzunehmen und bei der Durchführung des Projekts mitzureden.

SHIBASHOOT hat sein Token-System und seine Funktionen so gestaltet, dass die Leute ermutigt werden, ihre Token zu behalten und dabei zu bleiben. Mit dem Empfehlungsprogramm „Posse Rewards“, „Lucky Lasso Lotteries“ und „Cactus Staking“ können Token-Inhaber auf unterschiedliche Weise Belohnungen verdienen. Die Funktion „Savings Saddlebags“ ermutigt die Benutzer außerdem, ihre Token für längere Zeiträume zu sperren, was dazu beitragen könnte, den Preis durch die Verringerung der Verkäufe stabil zu halten.

20 % des gesamten Token-Angebots werden für Staking-Belohnungen reserviert und 5 % gehen an einen „Rootin‘ Tootin‘ Shooter Fund“ für die besten Community-Mitglieder, da das Projekt auch daran interessiert ist, aktive Teilnehmer zu belohnen. Darüber hinaus werden 20 % der Token für Marketing bereitgestellt, um sicherzustellen, dass sich die Entwickler weiterhin auf die Steigerung der Reichweite und Sichtbarkeit des Projekts konzentrieren.

🤠 Token Governance Roundup! 🗳️ Saddle up, #token holders! Cast your votes and shape our project's future. Let's make decisions together! 🌟 pic.twitter.com/CF975PQXco — shibashootout (@shibashootout) June 16, 2024

Warum SHIBASHOOT hervorstechen könnte

Floki Inu ist in der Meme-Coin-Welt zu einem großen Namen geworden, aber SHIBASHOOTs neuer Ansatz und sein spannendes Thema könnten ihm helfen, einen großen Teil des Marktes zu erobern. SHIBASHOOT sticht dadurch hervor, dass es eine fesselnde Geschichte und ein Gemeinschaftserlebnis schafft, anstatt nur eine typische Meme-Coin zu sein.

Das Potenzial von SHIBASHOOT, sich abzuheben, liegt in seiner Fähigkeit, ein einzigartiges und unterhaltsames Ökosystem anzubieten, das mehr ist als nur das Halten von Token. Das Wildwest-Thema bietet eine großartige Kulisse für kreatives Marketing und Gemeinschaftsaktivitäten, was dazu beitragen könnte, Menschen anzuziehen, die sich normalerweise nicht für Kryptowährungen interessieren.

Darüber hinaus könnte SHIBASHOOTs Fokus auf das Hinzufügen unterhaltsamer spielähnlicher Funktionen und die regelmäßige Interaktion mit der Community zu einem höheren Engagement und einer stärkeren Loyalität im Vergleich zu anderen Meme-Coins führen. Diese aktive Beteiligung der Community ist der Schlüssel, um die Dynamik aufrechtzuerhalten und auf dem unberechenbaren Meme-Coin-Markt zu wachsen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Floki Inu mit seinen weltweiten Wachstumsplänen und seinem Fokus auf Nützlichkeit gutes Potenzial hat. Aber Shiba Shootout bietet eine neue und aufregende Option, die das Interesse der Leute wecken könnte. Beide Projekte scheinen in den Jahren 2024 und 2025 gute Ergebnisse zu erzielen.

