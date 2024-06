Winklevoss Zwillinge Spenden Millionen für Donald Trumps Wahlkampf – Das sind die Hintergründe

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Im November dieses Jahres steht die Präsidentschaftswahl in den USA an und zum ersten Mal spielen Kryptowährungen dabei eine erhebliche Rolle. Trump, der sich schon früh für die Blockchain-Technologie interessiert und auch bereits seine eigenen NFTs veröffentlicht hat, positioniert sich inzwischen ganz offen als kryptofreundlicher Präsident. Auch Investoren hoffen, dass der Ex-Präsident Biden im Wahlkampf schlagen wird, da erwartet wird, dass das den Bitcoin-Kurs und den gesamten Markt steigen lassen könnte. Die Winklevoss Zwillinge gehören offenbar auch zu den Profiteuren, wenn Trump siegen sollte. Daher unterstützen sie ihn auch gerne mit einer großzügigen Spende.

Wer sind die Winklevoss Zwillinge?

Tyler und Cameron Winklevoss, besser bekannt als die Winklevoss-Zwillinge, sind US-amerikanische Unternehmer und ehemalige olympische Ruderer. Bekannt wurden sie durch ihren Rechtsstreit mit Mark Zuckerberg, in dem sie behaupteten, dass er ihre Idee für das soziale Netzwerk ConnectU gestohlen habe, um Facebook zu gründen. Der Fall endete 2008 mit einem Vergleich über 65 Millionen US-Dollar in Bar und Facebook-Aktien.

Nach ihrem Erfolg mit dem Facebook-Vergleich wandten sich die Winklevoss-Zwillinge dem aufstrebenden Kryptowährungsmarkt zu. Sie investierten früh in Bitcoin und gründeten 2014 die Kryptowährungsbörse Gemini, eine der bekanntesten und regulierten Krypto-Börsen in den USA. Durch ihre strategischen Investitionen und ihr Engagement in der Krypto-Branche haben sie ein beträchtliches Vermögen aufgebaut und sich als prominente Fürsprecher für Kryptowährungen und Blockchain-Technologie etabliert. Da wundert es auch nicht, dass die beiden sich stark machen, dass Trump die Wahl gewinnt, der mit seiner lockeren Haltung gegenüber dem Kryptomarkt bei Investoren punktet.

trump has added #bitcoin & #crypto to his stump speech and is explicitly calling for american dominance pic.twitter.com/F75hGZwcZP — Alex Thorn (@intangiblecoins) June 15, 2024

Über 2 Millionen Dollar gespendet

Ein Wahlkampf ist natürlich kostspielig. Wer hier nicht schon mit einem ordentlichen Vermögen ins Rennen geht, braucht sein Glück gar nicht erst zu probieren. Entsprechend groß können auch die Spenden derer ausfallen, die sich einen Vorteil erhoffen, wenn ihr Kandidat gewinnt. Immerhin geht es für die Winklevoss Zwillinge um viel, weshalb sie mit ihrer Spende auch nicht gegeizt haben.

JUST IN: Winklevoss twins donated 30.94 #Bitcoin worth over $2 million to Donald Trump to "put an end to the Biden Admin's war on crypto." 🇺🇸 pic.twitter.com/cHD2ENnqZM — Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) June 20, 2024

30,94 Bitcoin wurden für Trumps Wahlkampf gespendet. Der Wert beläuft sich beim aktuellen Kurs auf über 2 Millionen Dollar. Trump hat erst kürzlich angekündigt, dass er für seinen Wahlkampf auch Kryptowährungen für Spenden akzeptiert. Eine Wallet, die auch ihm zugeschrieben wird, hat inzwischen auch Meme Coins im Wert von mehreren Millionen Dollar angehäuft, da Entwickler ihm immer wieder Token senden und manche davon anschließend durch die Decke gehen.

Bullishe Stimmung am Markt

Trump als US-Präsident wäre wohl der letzte wichtige Faktor, der noch fehlen würde, damit es am Kryptomarkt steil bergauf geht. Schon die Erwartungen, dass die US-Notenbank Federal Reserve bald die Zinsen senken wird und die Milliardenzuflüsse durch die Spot Bitcoin ETFs, sollen für steigende Kurse sorgen. Eine entsprechend lockere Politik in den USA würde diesen Effekt wohl noch verstärken.

Für Anleger kann es sich also durchaus lohnen, den Wahlkampf in den USA mitzuverfolgen. Grundsätzlich können sich Investoren, die informiert sind, einen Vorteil am Markt verschaffen und so unter Umständen eine höhere Rendite erzielen. Eine Plattform, die seit Jahren Wissen rund um Kryptowährungen vermittelt, ist 99Bitcoins. Nun haben die Entwickler auch den Launch einer eigenen Kryptowährung angekündigt, die im bullishen Marktumfeld rund um Bitcoin ebenfalls bald durch die Decke gehen könnte.

Zuletzt aktualisiert am 21. Juni 2024

