Meme Coin Crash: Heute fallen Top Meme Coins ins Bodenlose

Meme Coins erleben heute einen heftigen Einbruch. Viele dieser Coins, die oft durch Hype und Community-Interesse gestiegen sind, zeigen starke Verluste. Dogecoin, Shiba Inu, Pepe, Floki und Brett (Based) gehören zu den größten Verlierern. Diese Coins haben innerhalb von Stunden und Tagen signifikante Rückgänge verzeichnet. Die Community, die diese Coins unterstützte, steht vor einem Schock.

Dogecoin verlor heute 2,59% und hat in der letzten Woche 13,01% eingebüßt. Shiba Inu stürzte um 4,63% ab und verbuchte einen wöchentlichen Verlust von 17,70%. Pepe verzeichnete einen Rückgang von 7,11% in 24 Stunden und 7,14% in der letzten Woche. Auch Floki erlebte einen Tagesverlust von 10,41% und einen Rückgang von 21,52% in der letzten Woche. Brett (Based) fiel um 10,42% und zeigt einen Wochenverlust von 3,71%.

Während diese Coins stark verlieren, zeigt Sealana eine ganz andere Entwicklung. Im Presale sammelte Sealana über 5 Millionen USD ein. Das ist ein deutliches Zeichen des Vertrauens. Anleger haben jetzt die letzte Chance, in Sealana zu investieren, bevor er öffentlich gehandelt wird. Dieses Projekt könnte in der unsicheren Meme Coin-Landschaft eine vielversprechende Alternative bieten. Anleger sollten diese Gelegenheit nutzen, um frühzeitig dabei zu sein.

Dogecoin verzeichnete heute einen Rückgang von 2,59% innerhalb von 24 Stunden und verlor in der letzten Woche 13,01%.

Trotz dieses Einbruchs bleibt Dogecoin mit einem aktuellen Preis von $0.1241 der führende Meme Coin. Die Marktkapitalisierung beträgt $17.963.655.756.

Shiba Inu folgte diesem negativen Trend mit einem Tagesverlust von 4,63% und einem wöchentlichen Rückgang von 17,70%.

Der aktuelle Preis liegt bei $0.00001793. Die Marktkapitalisierung beläuft sich auf $10.563.589.464.

Pepe steht ebenfalls unter starkem Druck und verlor 7,11% in den letzten 24 Stunden sowie 7,14% in der letzten Woche. Der Preis sank auf $0.00001121. Die Marktkapitalisierung liegt bei $4.713.843.667. Aber auch Floki erlebte einen noch stärkeren Rückgang mit einem Verlust von 10,41% am Tag und 21,52% in der Woche. Der aktuelle Preis beträgt $0.00001691. Die Marktkapitalisierung beträgt $1.617.286.804.

Brett (Based) verzeichnete einen Verlust von 10,42% innerhalb von 24 Stunden und 3,71% in der letzten Woche. Der Preis liegt bei $0.1407. Die Marktkapitalisierung beträgt $1.394.634.266.

Die deutlichen Verluste dieser führenden Meme Coins zeigen die Volatilität des Marktes. Anleger sollten ihre Investitionen sorgfältig prüfen und auf neue Chancen achten.

Meme-Coins erleiden heute massive Verluste, weil viele Anleger ihr Risiko reduzieren. Meme-Coins haben 2024 insgesamt gut abgeschnitten. Gewinnmitnahmen sind daher eine logische Reaktion. Trotz kurzfristiger Verluste bleiben Meme-Coins langfristig attraktiv. Die Community zeigt weiterhin großes Interesse, was die Bedeutung dieser Coins im Kryptomarkt unterstreicht.

Diese Coins haben sich als dauerhaft etabliert. Viele private Händler nutzen sie für attraktive Handelschancen. Korrekturen gehören zum natürlichen Marktzyklus. Der heutige Einbruch ist nichts weiter als eine gewöhnliche Marktbewegung.

Der Bullenmarkt für Altcoins hat noch nicht richtig begonnen. Viele Altcoins erreichen neue Tiefstände gegenüber Bitcoin. Während Bitcoin die Rallye 2024 anführt, profitieren einige Segmente wie Meme-Coins und KI-Token ebenfalls. Die Vielzahl neuer Token-Launches führt jedoch zu einer Kapitalverdünnung, was die Marktbedingungen erschwert.

Aktuell fehlen die entscheidenden Kurstreiber. Eine geldpolitische Wende könnte den Markt wiederbeleben. Dennoch, auch wenn der Meme-Coin Markt heute deutlich rote Zahlen verzeichnet, werfen Investoren und Analysten gleichzeitig ein Auge auf Presales. Ein Presale hier wäre Sealana (SEAL), ein Meme-Coin, der im Presale bereits über 5 Mio. USD eingesammelt hat. Der Vorverkauf endet zudem bereits in nur 4 Tagen.

Sealana, ein neuer Memecoin auf der Solana-Plattform, zeigt sich in einer deutlich bullisheren Stimmung. Der Token hat am 25. Juni seinen Presale abgeschlossen. Der offizielle Launch steht am 27. Juni bevor. Sealana hat beeindruckende 5 Millionen US-Dollar eingesammelt, wobei allein die letzte Million in der vergangenen Woche hinzukam.

Viele Investoren wollen vom vielversprechenden Start profitieren und noch vor dem offiziellen Launch zum Presale-Preis einsteigen. Die hohe Nachfrage deutet auf ein starkes Interesse an Sealana hin, was auf einen erfolgreichen Start hoffen lässt. Sealana folgt den erfolgreichen Pfaden von Vorgängern wie DogWifHat ($WIF), Bonk ($BONK), Book of Meme ($BOME) und Popcat ($POPCAT), die alle innerhalb eines Jahres nach ihrem Start zu den Top-Ten nach Marktkapitalisierung aufstiegen.

The #Presale ends on Tuesday, June 25th at 6 pm UTC! ⏳ Make the most of the time left and push for those dreams of Lambos 🏎️💨 and Freedom! 🗽✨ pic.twitter.com/u6TwBlidnc

🚀 Send $SOL , and watch #Sealana 🛹 skate his way into the #Solana blockchain! 🌐🦭

Ein weiteres virales Solana-Memecoin-ICO, Slothana ($SLOTH), sammelte kürzlich beeindruckende 15 Millionen US-Dollar in einem einmonatigen Presale. Hunde und Faultiere haben jedoch im Krypto-Bereich ihren Reiz verloren. Jetzt ist es Zeit, den aquatischen Hillbilly $SEAL zu begrüßen.

Sealana begann als Hommage an den Gamer Guy aus South Park, eine Meme-Ikone, bekannt für seinen exzessiven Bildschirmgebrauch. Gamer Guy erschien erstmals in der World of Warcraft-Episode von South Park und wurde zum Symbol für übermäßigen Bildschirmkonsum, von Tastaturkriegern bis hin zu Couchpotatoes.

Gerüchte besagen, dass das Team hinter Sealana auch das virale $SLERF-Memecoin dieses Jahres entwickelt hat. Der Start von Slerf verlief holprig, als versehentlich 10 Millionen US-Dollar an Token verbrannt wurden, die für frühe Investoren bestimmt waren. Nachdem Slothana das Faultier-Konzept aufgriff, kehrte das Team mit Sealana zurück, um alles korrekt zu machen.

Sealana ist ein Token, der sich mittlerweile zu einem Multi-Chain-Token entwickelt hat. Er funktioniert auch auf Ethereum und der BNB-Chain. Anleger können ihn mit den nativen Token dieser Chains sowie mit $SOL und dem Ethereum-Stablecoin Tether ($USDT) erwerben.

Investoren haben nur noch sieben Tage Zeit, um $SEAL zum festen Presale-Preis von $0,022 zu kaufen. Bei diesem Preis bringt eine Investition von $100 satte 4.545 $SEAL. Sollte der Preis jedes SEAL-Tokens auf $1 steigen, wäre diese $100-Investition $4.500 wert. Bei $5 pro SEAL würde eine $100-Investition über $20.000 wert sein – typische Renditen, wenn ein Memecoin viral geht.

Curiosity got the best of #Sealana 🤦🦭 Using his Navy $SEAL training, he sneaked into #Area51 and got captured by some Aliens!👽🛸 Seems like they’re also into Lambos🏎️, Massive Gains💰 just maybe not the Freedom bit! 🇺🇸

Send $SOL to rescue Sealana before the #Presale ends! 🔜 pic.twitter.com/p5JdkjmmRv

— Sealana (@Sealana_Token) June 20, 2024