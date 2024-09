Moo Deng: Suchvolumen übersteigt das von Ethereum, Trader wird zum Multimillionär

Der Hype um Meme Coins reißt nicht ab und derzeit ist wohl kein Coin so gefragt wie Moo Deng ($MOODENG). Wie bereits berichtet, ist $MOODENG inzwischen der erfolgreichste Meme Coin, der je über Pump.fun gelauncht wurde. Wer gestern dachte, dass mit einer Marktkapitalisierung von 200 Millionen US-Dollar schon die Spitze erreicht war, wurde heute eines besseren belehrt. In der Nacht von gestern auf heute ist der Coin bereits auf 300 Millionen US-Dollar gestiegen und die Erfolgsmeldungen reißen nicht ab.

Moo Deng ist der Name eines neuen Internetstars. In einem Zoo in Thailand hat man sich dazu entschlossen, Videos eines Kalbes zu posten. Allerdings handelt es sich dabei nicht um irgendein Kalb, sondern um ein Nilpferd-Baby, das schnell viral ging.

Auf TikTok folgen dem Hippo namens Moo Deng bereits Millionen Menschen und da hat es natürlich auch nicht lange gedauert, bis jemand einen gleichnamigen Meme Coin auf den Markt gebracht hat. Der Erfolg könnte kaum größer sein.

Die Erfolge, die $MOODENG seit dem Launch erreicht hat, sind unglaublich. Inzwischen hat auch CNN sowohl über das Nilpferd als auch über die Kryptowährung berichtet. Der Coin ist noch keine 3 Wochen alt. Das Suchvolumen auf Google übersteigt das von Ethereum, der zweitgrößten Kryptowährung der Welt, auch wenn hier natürlich sowohl das Nilpferd als auch der Coin gemeint sind.

Auf X hat der Coin $MOODENG inzwischen über 50.000 Follower, das Handelsvolumen liegt laut Daten von Coinmarketcap allein in den letzten 24 Stunden bei unglaublichen 170 Millionen US-Dollar und damit nochmal um 142 % höher als gestern. Zahlreiche Kryptobörsen haben den Coin bereits gelistet und wenn das so weitergeht, dürfte auch Binance bald auf den Zug aufspringen.

— Moo Deng | Fan Page (@MooDengSOL) September 25, 2024