Bitcoin macht aus 100 Dollar 6,8 Millionen Dollar in 10 Jahren – Kommt mit Bitcoin BSC eine zweite Chance?

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Klicke Hier, um die besten Krypto Presales zu sehen, die sich in diesem Jahr verzehnfachen könnten!



Noch einmal in das Jahr 2011 zurückreisen und Bitcoin für 1 Dollar kaufen. Das wünschen sich viele. Und mit dem heutigen Wissen hätten die meisten wohl beim Hoch im Jahr 2021 10 Jahre später verkauft, als der Kurs auf knapp 70.000 Dollar gestiegen ist.

Auch wenn man inzwischen ziemlich überzeugt davon ist, dass der BTC-Kurs bald auf 100.000 Dollar steigen könnte, bedeutet das vom aktuellen Niveau aus eben doch “nur mehr” einen Anstieg um das 4-fache. Immer noch beeindruckend, aber nichts im Vergleich gegen den Anstieg in den Jahren 2011 bis 2021. Kommt mit Bitcoin BSC eine zweite Chance für diejenigen, die den Einstieg bei BTC damals verpasst haben?



Bitcoin steigt fast um das 70.000-fache in 10 Jahren

Es ist eine Erfolgsgeschichte, wie man sie sich nicht ausdenken kann. Der Weg, den Bitcoin in den letzten Jahren zurückgelegt hat, hätte nicht holpriger sein können. Während die größte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung erst nur für echte Nerds relevant war, die noch irgendwie nachvollziehen konnten, was genau ein BTC eigentlich ist und wie Bitcoin unser Finanzsystem umkrempeln könnte, hat der Coin Jahre danach seinen schlechten Ruf nicht hinter sich lassen können.

Fast ein Jahrzehnt hat es gedauert, um zu verdeutlichen, dass es sich bei der digitalen Währung nicht nur um etwas handelt, das man nur für kriminelle Machenschaften im Internet verweden kann. Auch heute verbinden viele Außenstehende, die sich noch nie mit dem Thema beschäftigt haben, Krypto immer noch mit ähnlichen Gedanken. Viele wissen es inzwischen aber besser.

15 Jahre nach der Veröffentlichung des Whitepapers findet Bitcoin inzwischen immer mehr Anklang bei Unternehmen und wird auch im Alltag immer häufiger als Zahlungsmittel angenommen. Inzwischen wird auch viel über Bitcoin-Spot-ETFs diskutiert, die die digitale Leitwährung mit einem Schlag in den Mainstream befördern und den Kurs entsprechend in die Höhe treiben könnten.

Aber unabhängig davon, ob es zu den Bitcoin-Spot-ETFs kommen wird oder nicht, der nächste große Bullrun wird wahrscheinlich nach dem Halving im nächsten Jahr kommen und dennoch ist es unwahrscheinlich, dass BTC in den nächsten 10 Jahren nochmal um das 68.000-fache steigt, wie in den Jahren 2011 bis 2021.

Die Marktkapitalisierung ist mit 500 Milliarden Dollar inzwischen einfach schon zu hoch, wodurch die älteste Kryptowährung der Welt langsam aber sicher träge wird – zumindest für Krypto-Verhältnisse. Mit Bitcoin BSC kommt ein Bitcoin-Token auf der BNB Smart Chain, der also von der Popularität von Bitcoin und den Vorteilen der BNB Smart Chain profitieren könnte. Ist das eine zweite Chance für all diejenigen, die die Bitcoin-Rallye in den letzten Jahren verpasst haben?

Bitcoin BSC: BTC trifft auf BSC – Was steckt dahinter?

Das Whitepaper von Bitcoin wurde bereits im Jahr 2008 veröffentlicht und dementsprechend ist die älteste Kryptowährung der Welt inzwischen nicht nur durch die hohe Marktkapitalisierung etwas träge geworden, sondern auch in die Jahre gekommen. Seit dem Start der Erfolgsgeschichte sind zahlreiche neue Blockchains und mit ihnen neue Coins auf den Markt gekommen.

Bitcoin BSC ($BTCBSC) ist ein Token, der von der Bekanntheit von profitieren kann, aber mit den Vorteilen der BNB Smart Chain überzeugt. Diese ist bekanntlich schneller und kostengünstiger als die Bitcoin-Blockchain. Während Transaktionen im Bitcoin-Ökosystem mehrere Minuten dauern und ein paar Dollar kosten, kann die Binance Smart Chain mit sekundenschnellen Transaktionsgeschwindigkeiten bei einem Bruchteil der Kosten überzeugen. BNB Transaktionen kosten in der Regel nur ein paar Cent.



Hier gehts direkt zur Bitcoin BSC-Website.

Staken statt minen – Bitcoin BSC für passives Einkommen?

Bitcoin unterliegt dem Proof of Work-Mechanismus zur Konsensfindung. Das erfordert nicht nur extrem viel Rechenleistung und damit einen hohen Stromverbrauch, sondern vor allem auch hohe Kosten, um das System am Laufen zu halten. Die Rechenaufgaben, die Miner lösen müssen, werden immer schwieriger und die BTC-Belohungen bei jedem Halving (alle vier Jahre) weniger. Das nächste Halving steht schon im nächsten Jahr an.

Wer sich also am Bitcoin-Mining beteiligen will, muss erst viel Geld in die entsprechende Hardware stecken und dann auf einen weiterhin hohen Kurs hoffen, um den Stromverbrauch zu decken. Bitcoin BSC ($BTCBSC) basiert dagegen auf dem Proof of Stake-Mechanismus, wie Ethereum seit dem Launch auch. Das bedeutet, um zusätzliche $BTCBSC zu erhalten, müssen Käufer sich nur dazu entscheiden, diese zu staken und damit für mindestens 7 Tage zu sperren. Schon nehmen sie am Staking-Pool teil und erhalten dadurch ein passives Einkommen.

Jetzt mehr über Bitcoin BSC erfahren.

Aktuell liegt die APY (jährliche Rendite) beim Staking von $BTCBSC noch bei 1.696 %. Dieser Wert sinkt zwar noch, wenn der Staking-Pool größer wird und mehr Käufer sich dazu entscheiden, ihre Token zu staken, kann sich aber im hohen zweistelligen bis niedrigen dreistelligen Bereich einpendeln, was immer noch einer beachtlichen Rendite entspricht. Vor allem, weil dafür keine teure Hardware gekauft werden muss und auch keine hohen Stromkosten anfallen.

Mit dem Staking können Käufer bereits während des Vorverkaufs schon beginnen, sodass bis zum Listing an den Kryptobörsen schon hohe Renditen erzielt werden können – vor allem für frühe Käufer, wie die aktuell hohe APY zeigt. Die $BTCBSC-Token bleiben dabei nur 7 Tage nach dem Handelsstart gesperrt.

Nachfrage explodiert – Bitcoin BSC schlägt hohe Wellen

In Zeiten, in denen 2.0-Coins auf Datenseiten wie Dextools beinahe täglich die Trends dominieren und auch ein BTC2.0-Token erst kürzlich um das 500-fache seines Startpreises angestiegen ist, scheint Bitcoin BSC genau zur richtigen Zeit zu kommen. Ein Bitcoin-Token mit den Vorteilen der BNB Smart Chain kombiniert begeistert die Community, sodass nach 3 Tagen im Presale auch schon die 300.000 Dollar Marke anvisiert wird.

Damit übertrifft das Projekt alle Erwartungen und es wird schnell deutlich, dass es sich hier um den nächsten Coin handeln könnte, der tausende Prozent Rendite innerhalb kurzer Zeit einbringen kann. Schon in den ersten 3 Tagen wächst die Community stark an und die X-Follower (früher Twitter), sowie die Telegram-Gruppe steigen Tag für Tag.

Jetzt Bitcoin BSC kaufen.

Bitcoin BSC baut die Geschichte nach: Wie Bitcoin im Jahr 2011

Im Jahr 2011 waren gerade einmal 6 Millionen der insgesamt 21 Millionen BTC im Umlauf. Heute sind schon mehr als 19 Millionen BTC geschürft und Tag für Tag werden es mehr. Dennoch ist durch die Halvings, die alle 4 Jahre stattfinden, gewährleistet, dass es 120 Jahre dauern wird, bis alle 21 Millionen BTC im Umlauf sind. Dieses Szenario wird auch bei $BTCBSC nachgebaut.

Der Vorverkaufspreis der $BTCBSC-Token liegt bei 0,99 Dollar, also dem Preis, den es auch Bitcoin im Jahr 2011 noch zu sehen gab. Die Token, die im Presale angeboten werden, belaufen sich auf rund 6 Millionen, was auch derselben Menge wie beim Original zu dieser Zeit entspricht. Auch das Staking-Protokoll ist so aufgebaut, dass die Rewards alle 4 Jahre halbiert werden, sodass es 120 Jahre dauert, bis alle Bitcoin BSC ($BTCBSC) freigegeben werden.

Damit wird $BTCBSC zwar vielleicht nicht unbedingt auf 25.000 Dollar steigen, wie Bitcoin heute, aber die Renditen der letzten Jahre kann der neue Bitcoin BSC auf jeden Fall toppen. Das Konzept überzeugt Investoren auf ganzer Linie und der Vorverkauf schreitet schnell voran, sodass schon zahlreiche Analysten Kursziele von weit mehr als 10 Dollar für $BTCBSC ausgerufen haben. Eine Rendite von weit mehr als 1.000 % ist hier schon kurz nach dem Handelsstart an den Kryptobörsen möglich. Durch das Staking steht auch einem langfristigen Wachstum nichts im Weg.

Jetzt Bitcoin BSC kaufen.







Zuletzt aktualisiert am 8. September 2023

Wall Street Memes - Bester Meme Coin Presale Gemeinschaft von 1 Million Followern

NFT-Projekterfahrung

300.000 Dollar am Starttag eingesammelt

Der ultimative Symbol Meme Coin für Web3 10 /10 Zum Presale Bitcoin BSC ist ein neuer BEP-20 Token Folgt dem Erfolg der jüngsten Bitcoin-Derivate.

Das Staking Konzept schafft langfristigen Nutzen.

Noch ist es möglich, zum zum Preis von nur 0,99$ einzusteigen 10 /10 Zum Presale Brandneuer LPX Token jetzt im Presale Ales von Web3 an einem Ort

Hochmodernes Analyse-Dashboard

Finden Sie die nächste 100x-Krypto einfacher 10 /10 Zum Presale

Kryptowährungen sind ein sehr volatiles, unreguliertes Investmentprodukt. Ihr Kapital ist im Risiko.