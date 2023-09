Coinbase ist nun größter Bitcoin-Holder – was bedeutet das für BTC?

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Klicke Hier, um die besten Krypto Presales zu sehen, die sich in diesem Jahr verzehnfachen könnten!



Coinbase, eine der bekanntesten Krypto-Börsen, wurde kürzlich von der Blockchain-Intelligence-Plattform Arkham Intel als der größte bekannte Bitcoin-Inhaber identifiziert. Die Auswirkungen dieser Erkenntnisse könnten erheblich sein, nicht nur für die zukünftige Dynamik von Bitcoin, sondern auch für das gesamte Krypto-Ökosystem.

Coinbase’s beeindruckende BTC-Bestände im Detail

In der facettenreichen Landschaft der Kryptowährungen hat die jüngste Entdeckung von Arkham Intel für erhebliches Aufsehen gesorgt. Die Analyse dieser renommierten Blockchain-Intelligence-Plattform hat Coinbase, eine der weltweit führenden Kryptobörsen, als den derzeit größten bekannten Bitcoin-Inhaber enttarnt.

Die schiere Menge des von Coinbase gehaltenen Bitcoins ist atemberaubend: Ungefähr 1 Million BTC, zum aktuellen Marktwert von etwa 25 Milliarden US-Dollar. Dieser Betrag ist nicht nur beeindruckend wegen seines monetären Wertes, sondern auch wegen seines relativen Anteils an der gesamten Bitcoin-Zirkulation. Tatsächlich besitzt Coinbase fast 5 % aller derzeit existierenden Bitcoins. Um diese Zahl in Perspektive zu setzen: Dieser Anteil nähert sich dem, was allgemein angenommen wird, dass Satoshi Nakamoto, der mysteriöse und noch nicht identifizierte Schöpfer von Bitcoin, in seinem persönlichen Besitz hat.

Arkham has now identified $25B of Coinbase Bitcoin reserves (~1M BTC) on chain. This makes Coinbase the largest Bitcoin entity in the world on Arkham, with almost 5% of all BTC in existence – about as much as Satoshi Nakamoto. pic.twitter.com/7sDOczS7WT — Arkham (@ArkhamIntel) September 22, 2023

Zusätzlich zu diesem erstaunlichen Fund hat Arkham auch Details darüber preisgegeben, wie Coinbase seine Bitcoin-Bestände strukturiert hat. Die Börse hat eine Vielzahl von Bitcoin-Einzahlungen und Halteadressen, wobei allein in ihrer größten Cold Wallet fast 10.000 Bitcoins gelagert werden. Cold Wallets sind bekannt für ihre erhöhte Sicherheit, da sie nicht mit dem Internet verbunden sind und daher nicht so anfällig für Hackerangriffe sind.

Es ist auch bemerkenswert, dass diese Erkenntnisse zur Größe von Coinbase’s Beständen in einer Zeit kommen, in der das Interesse und das Vertrauen in Kryptowährungen weiterhin steigen. Das Wachstum von Coinbase und das Ausmaß seiner Bitcoin-Bestände könnten als Indikator für das wachsende institutionelle Interesse und die Etablierung von Kryptowährungen als legitime Anlageklasse gesehen werden.

Ein Blick auf Coinbase’s Gesamt-Krypto-Portfolio

Coinbase, oft als eines der wichtigsten Zugangstore zur Welt der Kryptowährungen betrachtet, hat sich nicht nur auf Bitcoin beschränkt. Wie jüngste Untersuchungen zeigen, hat die Börse ein vielseitiges und umfangreiches Krypto-Portfolio aufgebaut, das eine breite Palette von digitalen Assets abdeckt.

Beginnen wir mit Ether (ETH), der nativen Kryptowährung des Ethereum-Netzwerks. Ethereum hat sich in den letzten Jahren als führende Plattform für dezentrale Anwendungen und intelligente Verträge etabliert. Arkham Intel hat enthüllt, dass Coinbase beeindruckende 1,68 Millionen ETH hält. Dies unterstreicht nicht nur das Vertrauen in Ethereum als Plattform, sondern auch dessen wachsende Bedeutung in der Kryptolandschaft.

Weiter geht es mit Chainlink (LINK), einem dezentralen Oracle-Netzwerk, das reale Daten in Blockchain-Plattformen integriert. Laut den Daten besitzt Coinbase rund 68,59 Millionen LINK. Dies spiegelt das wachsende Interesse an Chainlink und seiner Technologie wider, die als Brücke zwischen realen Daten und der Blockchain fungiert, und zeigt auch das Engagement von Coinbase, innovative und aufstrebende Kryptotechnologien zu unterstützen.

Ein weiterer bemerkenswerter Posten in Coinbase’s Portfolio ist der USD Coin (USDC), ein sogenannter Stablecoin, dessen Wert an den US-Dollar gekoppelt ist. Mit einem Bestand von ungefähr 222 Millionen USDC zeigt Coinbase seine Affinität zu Stablecoins, die oft als sicherer Hafen in turbulenten Marktbedingungen oder als Mittel zum Transfer von Werten über Grenzen hinweg ohne traditionelle Banken dienen.

Zusätzlich zu diesen Hauptwährungen besitzt Coinbase auch eine Reihe anderer Kryptowährungen wie Binance Coin (BNB), The Graph (GRT), Uniswap (UNI) und 0x Protocol (ZRX), wobei jede dieser Währungen ihren eigenen einzigartigen Wert und ihre Funktion in der breiteren Krypto-Ökosphäre hat.

Die mysteriöse Verbindung zu BlackRock und rechtliche Herausforderungen

Während Coinbase für seine revolutionäre Rolle in der Demokratisierung des Zugangs zu Kryptowährungen bekannt ist, steht BlackRock als einer der weltweit größten Vermögensverwalter für etablierte finanzielle Macht und Einfluss.

Die Nachricht, dass Coinbase tatsächlich unter dem “schützenden Flügel” von BlackRock steht, war für viele Beobachter eine Überraschung. Monate zuvor hatten beide Unternehmen eine Partnerschaft angekündigt. Aber was bedeutet diese Partnerschaft wirklich für das Kräfteverhältnis im Krypto-Raum?

Zunächst kann diese Zusammenarbeit als Zeichen dafür gesehen werden, dass traditionelle Finanzinstitute das Potenzial und den Wert von Kryptowährungen anerkennen. Die Tatsache, dass ein Gigant wie BlackRock eine enge Beziehung zu einem Kryptounternehmen wie Coinbase eingeht, könnte die Akzeptanz und Legitimität von Kryptowährungen im Mainstream weiter fördern.

Aber diese Partnerschaft geht über bloße Symbolik hinaus. Mit BlackRock im Rücken könnte Coinbase von dessen finanzieller Expertise und globaler Reichweite profitieren. Im Gegenzug könnte BlackRock durch Coinbase einen tieferen Einblick in die Krypto-Welt erhalten und sein eigenes Angebot an Krypto-bezogenen Dienstleistungen und Produkten erweitern.

Jedoch ist nicht alles rosig in dieser Verbindung. Aktuell steht Coinbase wegen angeblicher Verstöße gegen Aufbewahrungsregeln und anderen Anschuldigungen vor rechtlichen Herausforderungen durch die SEC. In diesem Kontext könnte die Verbindung zu BlackRock sowohl ein Segen als auch ein Fluch sein. Einerseits könnte die Zustimmung der SEC zur ETF-Anwendung von BlackRock eine schnellere Lösung des laufenden Rechtsstreits bedeuten. Andererseits könnten weitere Untersuchungen und regulatorische Überwachung auf Coinbase zukommen, wenn die Partnerschaft als Möglichkeit für BlackRock gesehen wird, seinen Einfluss im Krypto-Sektor auszudehnen.

Dieser neue PreSale-Coin könnte aktuell eine sinnvolle Investitionsalternative zu Bitcoin darstellen

Inmitten des dynamischen Kryptomarktes gibt es immer wieder neue Projekte, die das Potenzial haben, die Landschaft nachhaltig zu verändern. Ein solcher aufstrebender Stern am Kryptohimmel ist Bitcoin BSC, auch bekannt als $BTCBSC.

Erste Indikatoren für das Vertrauen und das Interesse der Investorengemeinschaft sind die beeindruckenden Zahlen aus dem PreSale. Während viele Start-ups und neu eingeführte Coins Schwierigkeiten haben, auf dem Markt Fuß zu fassen, zeichnet sich Bitcoin BSC durch einen vielversprechenden Start aus. Ein solch starker PreSale deutet darauf hin, dass das Projekt nicht nur gut konzipiert ist, sondern auch von einer Community unterstützt wird, die an seinen langfristigen Erfolg glaubt.

Doch was genau sind die Treiber hinter dem Erfolg von Bitcoin BSC? Es sind nicht nur die bloßen Zahlen, die $BTCBSC interessant machen. Ein besonders hervorzuhebendes Merkmal ist das Staking-System von Bitcoin BSC. Staking ermöglicht es den Coin-Inhabern, ihre Tokens in einem speziellen Wallet zu “verriegeln” und im Gegenzug Belohnungen in Form von zusätzlichen Coins zu erhalten. Dies fördert nicht nur die langfristige Haltung und reduziert die Marktvolatilität, sondern bietet auch einen Anreiz für die Community, sich am Netzwerk zu beteiligen und dessen Sicherheit zu erhöhen.

Jetzt $BTCBSC kaufen

Ein weiterer Faktor, der für das Projekt spricht, ist die Wahl der Binance Smart Chain als zugrundeliegende Technologie. Diese Blockchain-Plattform ist bekannt für ihre Effizienz und ihre Fähigkeit, schnelle und kostengünstige Transaktionen zu ermöglichen. Das könnte Bitcoin BSC zu einer bevorzugten Wahl für all jene machen, die nach einer Kryptowährung suchen, die sowohl funktional als auch wirtschaftlich sinnvoll ist.

Wall Street Memes - Bester Meme Coin Presale Gemeinschaft von 1 Million Followern

NFT-Projekterfahrung

300.000 Dollar am Starttag eingesammelt

Der ultimative Symbol Meme Coin für Web3 10 /10 Zum Presale Meme Kombat - Neue Gaming Plattform Live im Presale Neuer Stake to Earn Meme-Coin im Presale

Staken, Meme Kombat Battles gewinnen, Prämien erhalten

Unterstützt durch das sichere Netzwerk von Ethereum 10 /10 Zum Presale TG.Casino - Neuer Krypto Presale Token Über 100.000 US-Dollar aus Web3-Kreisen geraised

Das weltweit erste Telegram Casino jetzt im Krypto Presale

Sofortige Web3-Einzahlungen und -Auszahlungen 10 /10 Zum Presale

Kryptowährungen sind ein sehr volatiles, unreguliertes Investmentprodukt. Ihr Kapital ist im Risiko.