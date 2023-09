Dogecoin bleibt im Bärenmarkt stabil während dieser Meme Coin in 3 Wochen abheben könnte

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Klicke Hier, um die besten Krypto Presales zu sehen, die sich in diesem Jahr verzehnfachen könnten!

Die Befürchtungen, dass der September sich einmal mehr von seiner bärischen Seite zeigen könnte, bewahrheiten sich schon in den ersten Tagen. Historisch gesehen war der September immer ein schwieriger Monat. Nicht nur Kryptowährungen performen in dieser Zeit eher schlecht, auch der Aktienmarkt bleibt davon nicht verschont. Neubewertungen nach der Bericht-Saison, Studienkredite, die in den USA fällig werden und viele Geschäftsjahre enden ebenfalls im September, sodass viele Unternehmen sich dazu entscheiden, ihre Verluste zu realisieren und steuerlich geltend zu machen.

Vieles spricht dafür, dass es in diesem Monat zu weiteren Verlusten kommt. Der Dogecoin trotzt den Entwicklungen und hält sich zumindest stabiler als andere Top Coins, während mit Wall Street Memes ein Meme Coin noch in diesem Monat durch die Decke gehen könnte.

Dogecoin widersetzt sich dem Bärenmarkt

Schon eine ganze Weile geht es langsam aber beständig bergab mit den Kursen der größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung. Der Bitcoin kann sich gerade noch über der 25.000 Dollar Marke halten, bei Ethereum kann man sich schon lange nicht mehr vorstellen, dass der Kurs so schnell wieder über 2.000 Dollar steigen kann und BNB bewegt sich nahe an seinem 52-Wochen-Tief von 204 Dollar.

Auch von der XRP-Rallye ist inzwischen nichts mehr übrig und der Kurs ist wieder unter 0,50 Dollar gefallen. Die Liste kann noch lange so fortgesetzt werden. Allein in den letzten 7 Tagen ist BTC um mehr als 5 % gefallen, genau wie XRP, bei Ethereum sind es mehr als 4 %. Meme Coins wie Shiba Inu und PEPE schneiden noch schlechter ab mit Verlusten von 6 % (SHIB) und mehr als 8 % (PEPE).

Lediglich der Dogecoin (DOGE) kann mit einem Minus von 2 % in einer Woche schon fast so etwas wie Stabilität vorweisen. Im letzten Jahr ist der Kurs um 6,77 % gestiegen. Das ist zwar weniger als beim Bitcoin, der in den letzten 52 Wochen um mehr als 35 % gestiegen ist, Ethereum wurde aber zum Beispiel von DOGE outperformt und ist im letzten Jahr nur um 3,77 % gestiegen.

Gute Aussichten für DOGE

Seit Elon Musk X (früher Twitter) übernommen hat, hat sich die Chance auf überdurchschnittliche Renditen bei DOGE wieder erhöht. Während Anleger bis dahin zwar immer wieder mal auf einen Tweet des Milliardärs hoffen konnten, der den Kurs in die Höhe treiben könnte, scheinen die Pläne für X dem Dogecoin nun wirklich zugute zu kommen.

Immerhin plant Musk, X zu einer All in One-Plattform umzufunktionieren, wie man sie aus China kennt. Die Pläne gehen weit über Social Media hinaus und wenn es nach dem Tesla-CEO geht, sollt man auf X schon bald einkaufen, streamen, ein Taxi bestellen und vieles mehr können. Vor allem aber eben auch bezahlen. Und hier kommt DOGE ins Spiel.

Es ist kein Geheimnis dass Musk ein Krypto-Befürworter ist und seit X eine wichtige Lizenz erworben hat, um Krypto-Zahlungen auf der Plattform zu ermöglichn, erhofft sich die Community natürlich vom Dogecoin eine zentrale Rolle. Das ist auch nicht weit hergeholt und wohl der Hauptgrund, warum sich DOGE in den aktuell schwierigen Zeiten stabil hält.

Euphorie bei Meme Coins ungebremst

Während es bei den größten Coins nach Marktkapitalisierung nicht mehr zu leugnen ist, dass die Euphorie der letzten Monate fürs Erste verflogen ist, scheint die Stimmung bei den Meme Coins weiterhin extrem bullisch zu sein. Blickt man auf Datenseiten wie Dextools findet man Tag für Tag neue Token, die Renditen von 1.000 % und weit mehr einbringen.

Seit PEPE in diesem Jahr wieder gezeigt hat, dass es immer noch möglich ist, dass Meme Coins aus dem Nichts Bewertungen von mehr als einer Milliarde Dollar erreichen, sind Kleinanleger stets auf der Jagd nach dem nächsten Token, der aus ein paar hundert Dollar ein paar hunderttausend Dollar machen kann. Mit Wall Street Memes ($WSM) kommt ein Meme Coin, der es tatsächlich auf eine Milliarden Dollar Bewertung schaffen könnte.

Wall Street Memes: Der nächste Milliarden Dollar Meme Coin?

Natürlich versuchen seit dem Erfolg von PEPE viele, etwas Vergleichbares auf die Beine zu stellen. Die meisten scheitern aber entweder schon an den Mitteln, um die Liquidity bereitzustellen, um so ein hohes Handelsvolumen zu bewerkstelligen, oder eben daran, einen Hype um ihr Projekt zu kreieren um auch wirklich so viele Käufer zu finden, die nötig sind, um einen Meme Coin auf eine Bewertung von einer Milliarde Dollar zu pushen.

Wall Street Memes ($WSM) kommt dagegen von der anderen Seite und hat die Community schon vor dem Launch des Tokens hinter sich gehabt. Kleinanleger, die sich im Jahr 2021 zusammengeschlossen haben, um die GameStop-Aktie entgegen aller Erwartungen in die Höhe zu treiben und so Größen der Wall Street in die Knie gezwungen haben, haben bewiesen, welche Macht die “kleinen Leute” haben, wenn sie ihre Ressourcen bündeln.

Aus diesem Movement heraus ist Wall Street Memes entstanden und kann inzwischen mehr als eine Million Follower in den sozialen Netzwerken vorweisen. Eine Community, die so beeindruckend ist, dass sogar Elon Musk regelmäßig auf Tweets vom offiziellen Account hinter $WSM reagiert.

Jetzt Wall Street Memes besuchen.

Ob das reicht, dass $WSM der neue Favorit des Milliardärs wird, ist fraglich, sicher ist aber, dass Musk den Wall Street Memes-Account auf dem Radar hat und es dadurch jederzeit möglich ist, dass er – wie so oft – mit einem Tweet für eine Kursexplosion bei dem neuen Meme Coin sorgt. Aber auch ohne die Hilfe des Tech-Moguls hat Wall Street Memes ($WSM) mit seiner starken Community im Rücken die besten Voraussetzungen, um viral zu gehen.

Mehr als 25 Millionen Dollar im Presale

Schon im Vorverkauf hat Wall Street Memes ($WSM) hohe Wellen geschlagen. Der $WSM-Presale hat in den letzten Monaten mehr als 25 Millionen Dollar eingebracht und damit schon eine höhere Bewertung, als die meisten Meme Coins je erreichen. Ein Wal hat Anfang August schon Token im Wert von einer Million Dollar gekauft und in inzwischen zeigt ein Countdown auf der Website, dass es nur noch 20 Tage sind, bis $WSM an mehreren Kryptobörsen gelistet wird.

Durch die enorme Summe, die $WSM schon im Presale aufbringen können hat und das hohe öffentliche Interesse, ist davon auszugehen, dass auch Top-Exchanges den Token listen werden, was sich stark bullisch auf den Kurs auswirken kann. Schon jetzt sprechen zahlreiche Analysten und Krypto-Influencer auf Youtube davon, dass es isch beim $WSM um den nächsten Coin handeln könnte, der eine Rendite von weit mehr als 1.000 % einbringen kann.

Bis zum Listing an den Kryptobörsen in knapp 3 Wochen haben Interessenten noch die Möglichkeit, $WSM im Presale zum Fixpreis zu kaufen. Danach wird der Preis an den Kryptobörsen durch Angebot und Nachfrage bestimmt und kann innerhalb kürzester Zeit um ein Vielfaches ansteigen.

Jetzt Wall Street Memes kaufen.

Zuletzt aktualisiert am 6. September 2023

Wall Street Memes - Bester Meme Coin Presale Gemeinschaft von 1 Million Followern

NFT-Projekterfahrung

300.000 Dollar am Starttag eingesammelt

Der ultimative Symbol Meme Coin für Web3 10 /10 Zum Presale Bitcoin BSC ist ein neuer BEP-20 Token Folgt dem Erfolg der jüngsten Bitcoin-Derivate.

Das Staking Konzept schafft langfristigen Nutzen.

Noch ist es möglich, zum zum Preis von nur 0,99$ einzusteigen 10 /10 Zum Presale Brandneuer LPX Token jetzt im Presale Ales von Web3 an einem Ort

Hochmodernes Analyse-Dashboard

Finden Sie die nächste 100x-Krypto einfacher 10 /10 Zum Presale

Kryptowährungen sind ein sehr volatiles, unreguliertes Investmentprodukt. Ihr Kapital ist im Risiko.