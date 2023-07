Dubai startet neue Freihandelszone für Kryptounternehmen

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Dubai macht Ernst und strebt danach, zum Krypto-Zentrum der Zukunft zu werden. In den letzten Jahren haben sich die Vereinigten Arabischen Emirate zunehmend als attraktiver Standort für Unternehmen positioniert, die einen modernen Wandel vorantreiben.

Dubai setzt auf steuerfreundliche Bedingungen und bevorzugt eine Krypto-freundliche Regulierung. Nun hat die RAK Digital Assets Oasis (RAK DAO) für das zweite Quartal 2023 eine neue Freihandelszone (Freezone) für nicht-regulierte Aktivitäten rund um virtuelle Vermögenswerte gestartet.

Damit entsteht in Dubai eine Freihandelszone, die sich auf Krypto-Unternehmen konzentriert. Die Emirate schaffen weiterhin die besten Voraussetzungen, um sich als fortschrittlicher Standort im Herzen des digitalen Währungsmarkts zu positionieren.

Neue Freihandelszone für Kryptos

Dubai hat im zweiten Quartal 2023 die RAK Digital Assets Oasis (RAK DAO) Freihandelszone für Kryptounternehmen gestartet. Diese ist eine “zweckbestimmte, innovationsfördernde Freezone für nicht regulierte Aktivitäten im Bereich der virtuellen Vermögenswerte”.

Die Freihandelszone zielt dabei insbesondere auf digitale und virtuelle Vermögenswerte ab, beispielsweise Unternehmen, die im Zusammenhang mit den folgenden Innovationen tätig sein werden: Metaverse, Blockchain, Utility Token, Virtual Asset Wallets, Non-Fungible Token (NFTs), dezentralen autonomen Organisationen (DAOs), dezentralen Anwendungen (DApps) oder das Web3.

Der neue Betreiber RAK International Corporate Centre strebt danach, ein globaler Hub für Unternehmen zu werden, in denen diese 100 % Eigentümer ihrer Geschäftsidee werden und von den günstigen Bedingungen in den VAE profitieren können.

Obwohl die Freizone in Dubai ansässig ist, dürften Krypto-Börsen oder andere von der ESCA regulierte Aktivitäten erst später folgen. Die Securities and Commodities Authority (SCA) ist eine der wichtigsten Finanzaufsichtsbehörden in den VAE und gemäß einem kürzlich verabschiedeten Gesetz für virtuelle Vermögenswerte auf Bundesebene verantwortlich, es sei denn, es gibt eigene Finanzbehörden für die Freihandelszonen.

Die RAK DAO wird in Zukunft eine von 40 multidisziplinären Freihandelszonen in den VAE sein, die in den vergangenen Jahren zahlreiche Krypto-, Blockchain- und Web3-Unternehmen angezogen haben.

Zuletzt aktualisiert am 19. Juli 2023

