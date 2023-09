Krypto News: Begehrter als Ethereum! Dieser Altcoin ist jetzt die „meistgeliebte“ Kryptowährung unter Großanlegern

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Während Ethereum (ETH) ein Rückgang unter 1.600 Dollar droht, setzen Großanleger und vermögende Investoren derzeit vor allem auf die Konkurrenz: Wie Blockchain-Forscher berichten, steht aktuell insbesondere Solana (SOL) im Fokus – die Smart-Contract-Plattform ist der einzige Altcoin mit Kapitalzuflüssen.

Sollte man Solana kaufen?

Ihr einstiger Top-Befürworter Sam Bankman-Fried sieht sich einer langen Haftstrafe gegenüber – doch für Solana (SOL) könnte das tiefe Tal der Trauer womöglich bald durchschritten sein. Fast -40% Jahresverlust weist die Kryptowährung aus, allein innerhalb der letzten vier Wochen musste SOL 18% verlorengeben.

Die Charts erzählen aber offenbar nur einen Teil der Geschichte – denn wie die Blockchain-Forscher von CoinShares in einer neuen Analyse berichten, schlägt sich ausgerechnet Solana (SOL) nicht nur viel besser als alle anderen Altcoins – das digitale Asset ist das einzige mit Zuflüssen!

Insgesamt sieht es auf den Krypto-Märkten aktuell in puncto Stimmung nämlich mager aus – kaum jemand zückt den Geldbeutel:

„Die Zuflüsse in digitale Anlageprodukte haben sich abgekühlt, mit relativ geringen Abflüssen von insgesamt 11,2 Millionen US-Dollar. Diese negative Entwicklung in den letzten 7 Wochen beläuft sich nun auf insgesamt 342 Mio. USD.“

Im bisherigen Jahresverlauf hätten digitale Anlageprodukte weiterhin Nettozuflüsse in Höhe von 165 Mio. USD verzeichnet, wobei das Jahr bisher von starken Schwankungen der Anlegerströme geprägt gewesen sei, „die in hohem Maße von den Hoffnungen und Bedenken hinsichtlich der Regulierung digitaler Vermögenswerte bestimmt wurden“, so CoinShares.

Davon unbelastet: Solana (SOL). Der Ethereum-Konkurrent verzeichnet die neunte Woche in Folge Zuflüsse! Wer einsteigen möchte: Schnell geht’s über Solana kaufen mit PayPal.

„Während Solana in der 9. Woche in Folge Zuflüsse von insgesamt 0,7 Mio. US-Dollar verzeichnete, deuten die YTD (year-to-date) Zuflüsse von 26 Mio. US-Dollar darauf hin, dass er derzeit der meistgeliebte Altcoin unter den Investoren ist.“

Auch das NFT-Volumen auf Solana verzeichnet ein enormes Plus von satten 20%:

Hier findest du die vollständige Solana-Analyse von CoinShares (auf englisch). Viele Anleger fragen sich angesichts der bullishen Entwicklung: Sollte man jetzt Solana kaufen?

Immerhin befindet sich das Asset satte 92% unter seinem Allzeithoch von 260 Dollar, das im November 2021 markiert wurde. Gelingt dem Coin die Erholung, könnte sich der Einstieg zu jetzigen Preisen folglich massiv lohnen. Prognosen sind diesbezüglich zwiegespalten: Gov.capital beispielsweise sieht SOL bis September 2024 bei 87 Dollar und somit mehr als 350% explodieren. Walletinvestor.com hingegen bezeichnet Solana als „schlechtes“ Investment, warnt vor einem Crash auf 3,1 Dollar in den nächsten 12 Monaten.

Tipp: Keine bearishen Prognosen finden sich aktuell bei yPredict (YPRED) – das nagelneue Krypto-Projekt kombiniert die Trend-Themen Künstliche Intelligenz, Kursprognosen und Kryptowährungen, gilt als eines der vielversprechendsten Projekte in diesem Bereich. Krypto-Influencer Jacob Bury beispielsweise hat yPredict in seine Liste der Top-Coins für September aufgenommen:

yPredict – KI meets Krypto

Der Grund: yPredict (YPRED) bietet einige Vorteile für Investoren, die an den Bereichen KI und Krypto interessiert sind. So möchte es die dezentrale Plattform beispielsweise ermöglichen, mit hocheffizienter KI Vorhersagen und Analysen über Kryptowährungen zu treffen – etwa darüber, wie hoch ein Coin steigen wird oder ob ein Absturz droht.

Nutzer können ihre eigenen Vorhersagen erstellen oder von bestehenden profitieren. Die Prognosen wiederum werden von einem KI-Netzwerk validiert, das auf der Blockchain basiert und sich durch selbstständiges Lernen kontinuierlich verbessert. Und auch darüber hinaus möchte yPredict einige Vorteile bieten:

yPredict ermöglicht es, von der kollektiven Intelligenz der Nutzer und der Kraft effizienter KI (Künstliche Intelligenz) zu profitieren, um bessere Entscheidungen zu treffen und Risiken zu minimieren.

yPredict bietet komplexe Analyse-Mechanismen: Nutzer erhalten hochmoderne Funktionen, etwa die automatische Erkennung von Chart-Mustern oder die Analyse von Transaktionsdaten. So erhältst du potenziell wertvolle Erkenntnisse und prädiktive Signale für eine fundierte Entscheidungsfindung!

Automatische Indikatoren ermöglichen komfortables Traden: Die Plattform wählt automatisch die besten Indikatoren basierend auf der bisherigen Leistung aus – das spart Zeit und sorgt für optimale Trading-Strategien.

Wichtig: Do Your Own Research! Recherchiere ausführlich selbst, bevor du dich für oder gegen die Investition in eine neue Kryptowährung entscheidest – und investiere nur, was du auch bereit bist zu verlieren.

Zuletzt aktualisiert am 5. September 2023

