Krypto News: BTC20 konkurriert in den Google Trends mit Pepe Coin und Bitcoin und sammelt ganz nebenbei 3,4 Millionen Dollar ein

BTC20, das nächste große Ding im Kryptouniversum, konkurriert in den Google-Trends-Suchbegriffsdaten mit Pepe Coin und Bitcoin und übertrifft in vielen Regionen sogar beide. Ein Grund dafür könnte sein, dass es dem Projekt gelungen ist, mit dem PreSale die 3,4-Millionen-US-Dollar-Marke zu knacken.

In nur neun Tagen hat BTC20, der als ERC-20-Token auf der Ethereum-Blockchain läuft, 3.412.753 Millionen Dollar Raising-Capital eingesammelt. Das HardCap Ziel des Projekts liegt bei 6 Millionen US-Dollar. Die Anleger sind jedenfalls begeistert von dem „Bitcoin auf Ethereum“. Ein Faktor dafür könnte sein, dass der Token die Uhr auf 2011 zurückdreht und zum PreSale Preis von 1 US-Dollar gekauft werden kann. Es gibt aber auch andere starke Argumente, die für einen Kauf des Tokens sprechen.

Dazu gehört das Renditepotenzial von BTC20 von bis zu 520 %, das Spiel mit dem Thema Bitcoin-Derivate und “Version 2” sowie das Potenzial, vom Halving des Bitcoins zu profitieren. Nimmt man dann noch die Umweltfreundlichkeit und andere Vorteile der Ethereum-Blockchain dazu (Smart-Contracts) dann sollte man sich den BTC20 auf keinen Fall entgehen lassen.

Hier gehts zum BTC20

Google Trends misst das Suchbegriff-Interesse im Laufe der Zeit auf einer Skala von 0 bis 100, wobei 100 das höchste Interesse darstellt. In den letzten sieben Tagen hat “btc20” weltweit mit “pepe coin” um Platz 1 konkurriert. Tatsächlich war das Suchinteresse für BTC20 an bestimmten Tagen und zu bestimmten Zeiten größer als das für Pepe, wie das folgende Diagramm zeigt:

In “Regionen” wie Deutschland und anderen Teilen Europas – während der morgendlichen Trading-Sessions, in der diese Untersuchung durchgeführt wurde – erzielt “btc20” einen höheren Wert als “pepe coin”, wie die Karte unten zeigt:

In Deutschland hat “btc20” auch in den Morgenstunden der Börsensitzung (Suchparameter “letzte 4 Stunden”) oft besser abgeschnitten als “pepe coin”. In einigen Fällen erreichte “btc20” sogar das Suchinteresse von “bitcoin”, wie die nachstehende Grafik zeigt:

Betrachtet man die deutschen Ergebnisse der letzten sieben Tage, so zeigt sich, dass “btc20” durchweg besser abschneidet als “pepe coin”, wobei die Outperformance mit zunehmendem Interesse an BTC20 wächst.

Hier sind zum Beispiel die US-Google-Trends-Daten der letzten vier Stunden, die zu Beginn der morgendlichen US-Handelssitzung erhoben wurden – BTC20 schlägt “Pepe Coin”:

Diese Ergebnisse könnten vermutlich in anderen Regionen ähnlich ausfallen, wenn die Handelssitzungen in anderen Teilen der Welt beginnen.

Hier gehts zum BTC20

In nur neun Tagen hat BTC20 über drei Millionen US-Dollar Raising-Capital eingesammelt und damit einen wichtigen Meilenstein geknackt. Alle Zeichen deuten darauf hin, dass der BTC20 sein Hardcap-Ziel von 6 Millionen US-Dollar ebenfalls weit vor der eigentlich geplanten Frist erreichen könnte. Alleine in den letzten 24 Stunden sind BTC20 im Wert von 1 Million US-Dollar verkauft worden. BTC20 bietet Anlegern die einzigartige Möglichkeit, die Uhr zurückzudrehen und Bitcoin zu kaufen, als der Preis im Jahr 2011 bei 1 US-Dollar pro Token lag.

Der BTC20 hat gegenüber dem Bitcoin zahlreiche Vorteile, beispielsweise läuft der Coin auf Ethereum-Blockchain – was einen geringeren Energieverbrauch bedeutet. Der BTC20 lockt mit einer hohen Einsatzrendite und bietet Zugang zur Welt der dezentralen Finanzen (DeFi). Kein Wunder also, dass der Coin weggeht wie „geschnittenes Brot“.

Hier gehts zum BTC20

Ein weiterer Grund, warum sich Anleger auf ihre BTC20-Token stürzen, könnte das passive Einkommen sein, dass sich Hodler des Krypto-Tokens generieren können.

Der Zeitplan für die Ausgabe von BTC20 ist dem von Bitcoin seit 2011 nachempfunden, aber anstatt die “Miner” zu belohnen (wie bei Bitcoin), werden diese neu ausgegebenen Token an BTC20-Besitzer ausgegeben, die ihre Token staken. Angesichts des hohen Tempos der BTC-Ausgabe im Jahr 2011 könnten die Renditen für BTC20-Hodler je nach Größe des Einsatzpools außerordentlich hoch sein.

Hier ein Beispiel, wie das BTC20-Staking funktionieren könnte:

Nehmen wir zunächst an, dass bei der Einführung von BTC20 50 BTC20 pro Block ausgegeben werden (das entspricht der BTC-Ausgaberate im Jahr 2011) und dass es etwa 52.000 Blöcke pro Jahr gibt, was einer jährlichen Gesamtausgabe von 2,6 Millionen BTC20 entspricht.

Man stelle sich nun vor, man hätte 5.000 BTC20-Token gekauft und sie alle eingesetzt – dies entspricht 1 % eines gesamten Einsatzes von 500.000 BTC20-Token.

In diesem Beispiel würde die Belohnung 1 % von 2,6 Millionen oder 26.000 BTC20-Tokens betragen. Das würde eine Rendite von 520 % bedeuten.

Natürlich locken solch hohe Renditen zweifellos mehr Investoren an, die ihre BTC20-Token einsetzen wollen, was die Größe des Staking-Pools erhöhen und die Staking-Rendite nach unten drücken würde.

Die Anziehungskraft der exzellenten BTC20-Rendite sollte ein starker Anreiz für Investoren sein, den Token als HODL zu erwerben, wodurch die Wahrscheinlichkeit eines heftigen Preisverfalls verringert wird.

Hier gehts zum BTC20

Die angebotenen Renditen sind für BTC20-Staker viel höher als beim traditionellen Bitcoin-Mining. Zudem ist es mit BTC20 sehr viel einfacher eine Rendite zu erzielen als mit Bitcoin. Der Einstieg in das Bitcoin-Mining erfordert die Investition in eine teure Anlage und vielleicht sogar die Bezahlung eines weit entfernten, zentralisierten Bitcoin-Mining-Dienstleisters, der alles für Sie einrichtet und wartet. Der Einsatz von BTC20 ist so einfach wie die Einzahlung der Token in den Smart Contract des Projekts für den Einsatz. Die hervorragende passive Einkommensmöglichkeit von BTC20 ist nicht der einzige Grund, warum BTC20 dem Bitcoin überlegen ist.

🚀 Be at the Forefront of Financial Innovation with $BTC20!

Learn how #BTC20 combines the principles of #Bitcoin with cutting-edge staking technology.

Don't miss your opportunity to be part of the future of finance – https://t.co/N56IcYsKHq pic.twitter.com/7JGfSMx9dA

— BTC20 (@BTC20Token) July 26, 2023