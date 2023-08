Krypto News: Dieses Land erlaubt zwei seiner Banken jetzt Krypto-Kreditkarten

Usbekistans Krypto-Landschaft hat in den letzten Jahren eine bemerkenswerte Transformation durchlaufen. Die regulatorischen Entscheidungen des Landes spiegeln einen kontinuierlichen Prozess der Anpassung und Modernisierung an die sich schnell entwickelnde Welt der digitalen Währungen wider.

Erster markanter Schritt in Usbekistans Krypto-Regulierung war die Einführung von Beschränkungen für einige der größten internationalen Krypto-Börsen. Börsen wie Binance, FTX und Huobi fanden sich unter Beschuss, weil sie ohne die erforderliche Lizenz im Land tätig waren. Dies war ein klares Zeichen dafür, dass Usbekistan einen regulierten Ansatz für den Umgang mit Kryptowährungen verfolgen wollte.

Die Gründung der nationalen Agentur für perspektivische Projekte (NAPP) im Jahr 2022 durch ein präsidiales Dekret markierte einen Wendepunkt. Die Agentur wurde ins Leben gerufen, um den digitalen Vermögensmarkt des Landes zu überwachen und einen geregelten Rahmen für dessen Entwicklung zu schaffen. Dieser Schritt wurde ergänzt durch die Bereitstellung detaillierter rechtlicher Informationen, die sich insbesondere auf Kryptowährungs-Mining-Operationen in Usbekistan bezogen.

Auch eine positive Entwicklung war die Öffnung Usbekistans für lokale Krypto-Unternehmen. Ab 2023 durften nur noch lizenzierte Kryptowährungsunternehmen im Land Dienstleistungen anbieten. Ein Zeichen für das wachsende Vertrauen des Landes in den Sektor war die Vergabe der ersten Lizenzen an lokale Firmen im November 2022.

