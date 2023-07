Krypto-News: Neuer deflationärer Token KENNY steht kurz vor dem IDO

Machen Sie sich bereit, in der dynamischen und aufregenden Welt der Kryptowährungen stolpert nun eine neue Meme-Münze auf die Bühne: Burn Kenny (KENNY), gestaltet im South Park-Stil. Nachdem es in einer bemerkenswert kurzen Zeitspanne von nur vier Tagen gelungen ist, den Presale erfolgreich zu beenden, sorgt Burn Kenny definitiv für Gesprächsstoff. Erwartungsgemäß wurden im Vorverkauf beachtliche Mengen des Tokens erworben, was zu einer Atmosphäre der Spannung und des Amüsements führte.

Es war eine wirklich aufregende Reise für dieses humorvolle Token, das sich nun kurz vor seinem offiziellen Börsengang befindet. Ein Zeitpunkt, der gewiss in greifbarer Nähe ist. In gerade einmal dreißig Minuten wird Burn Kenny den Wechselkurs beeinflussen und sich als neue Option für dezentrale Exchanges wie Uniswap öffnen.

Genau gesagt, ist es um 18 Uhr MEZ so weit, dass der Burn Kenny-Token in die Hände der Öffentlichkeit gelangt.

We are getting so 🔥’d up#BurnKennyToken is now only 2 hours away from going live!

Token CA: 0xf5f38b0ad4163a1981c7b960bcd8c242e0038e72

DexTools: https://t.co/e3KVHUrIuY$Kenny isn’t tradable until we are live! pic.twitter.com/9zzOkjNmAM

— Burn Kenny (@BurnKennyCoin) July 24, 2023