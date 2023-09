Massives Upgrade der $MATIC-Token, Bitcoin ($BTC) verliert an Schwung, versierte Investoren wenden sich Borroe.Finance ($ROE) zu

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Der Mitbegründer von Polygon hat ein bevorstehendes großes Upgrade ($POL) für das Netzwerk angekündigt, aber $MATIC hat noch keine Reaktion gezeigt. Im Gegensatz dazu verliert Bitcoin ($BTC) trotz des kürzlichen Erfolgs von Grayscale gegen die US Securities and Exchange Commission (SEC) weiterhin an Wert, was die Anleger besorgt. Kluge Investoren wenden sich jedoch Borroe.Finance ($ROE) zu, von dem erwartet wird, dass es bis zum Ende seines Vorverkaufs 300 % Gewinn bringt. Können $BTC und $MATIC mit den Gewinnen von $ROE mithalten?

Polygon kündigt massives Netzwerk-Upgrade an, während $MATIC abrutscht

Am 28. August 2023 teilte Sandeep Nailwal, Mitbegründer von Polygon ($MATIC), auf Twitter aufregende Neuigkeiten zur Zukunft der Plattform mit. Er stellte “$POL” vor, ein bedeutendes technisches Upgrade für Polygons ($MATIC) Token. Dieses Upgrade markiert einen bedeutenden Fortschritt für Polygon ($MATIC).

Der Weg von Polygon ($MATIC) zu seinem 2.0-Upgrade und die Einführung von $POL unterstreichen das Engagement der Plattform, die Grenzen der Blockchain-Technologie zu erweitern. Polygon ($MATIC) strebt danach, ein stärkeres und inklusiveres Ökosystem für seine Nutzergemeinschaft zu schaffen.

Es bleibt jedoch abzuwarten, ob die jüngsten Upgrades von Polygon ($MATIC) die aktuellen Marktturbulenzen überstehen können. Analysten prognostizieren, dass Polygon ($MATIC) bis Ende 2023 stark auf $0,4055 abfallen könnte, wenn es nicht schafft, die Marke von $0,5400 zu halten. Daher ist Polygon ($MATIC) aufgrund der aktuellen Unsicherheiten im Markt derzeit keine empfehlenswerte Kryptowährung.

Bitcoin ($BTC) setzt seinen Abwärtstrend trotz des jüngsten Sieges von Grayscale gegen die US Securities and Exchange Commission (SEC) fort

Zwischen dem 22. Juni 2023 und dem 17. August 2023 handelte Bitcoin ($BTC) in einer Spanne zwischen $29.100 und $30.500, obwohl das Interesse institutioneller Anleger zunahm und der Preis nicht stieg. Am 17. August führte ein Marktblitzcrash zu einem Rückgang von Bitcoin ($BTC) auf $25.780.

Bitcoin ($BTC) pendelte bis zum 29. August zwischen $25.600 und $26.200, als die Nachricht kam, dass Grayscale einen Rechtsstreit über einen Bitcoin ($BTC) ETF gegen die US Securities and Exchange Commission (SEC) gewonnen hatte. Dieser Sieg wurde als positiver Einfluss auf den Kryptowährungsmarkt angesehen, und Bitcoin ($BTC) stieg am 30. August auf Höchststände von $28.000.

Seitdem ist der Preis von Bitcoin ($BTC) jedoch gesunken. Dennoch sind Analysten nach wie vor zuversichtlich, dass Bitcoin ($BTC) bis zum Jahr 2023 auf $42.000 steigen wird, insbesondere im Hinblick auf das bevorstehende Halving-Ereignis. Diese potenziellen Gewinne machen Bitcoin ($BTC) zu einer der besten Kryptowährungen, die man derzeit kaufen kann.

Borroe.Finance ($ROE) bietet Anlegern Trost in einem turbulenten Markt

Frühe Investoren in Borroe.Finance ($ROE) freuen sich über die prognostizierten Gewinne von 300 % in einem volatilen Kryptowährungsmarkt, was es zu einer der besten Investitionen in der aktuellen Zeit macht. Borroe.Finance ($ROE) revolutioniert die Ertragsfinanzierung für Content-Ersteller und Unternehmen in der Web3-Branche.

Die Plattform erleichtert die Beschaffung von sofortigem Kapital durch einen umfangreichen Marktplatz, der Verkäufer und Käufer von “Revenue Finance” zusammenführt. Borroe.Finance ($ROE) integriert künstliche Intelligenz (AI), um die Sicherheit seiner Plattform und der vergebenen Kredite zu gewährleisten.

Verkäufer können Rabatte und spezielle Belohnungen in ihre Spendenaufrufe aufnehmen, um mehr potenzielle Käufer anzuziehen. Borroe.Finance ($ROE) garantiert eine sofortige Finanzierung, wenn Käufer die Kreditanträge finanzieren. Sowohl Verkäufer als auch Käufer profitieren von niedrigen Gebühren und schnellen Transaktionen, da Borroe.Finance ($ROE) die Polygon-Blockchain-Technologie nutzt.

Zusätzliche Belohnungen auf der Plattform umfassen Rabatte auf Transaktionen und Marktplatzgebühren sowie spezielle Benachrichtigungen über die neuesten Spendenaufrufe.

Der Vorverkauf von Borroe.Finance ($ROE) befindet sich derzeit in vollem Gange. Nach dem Übergang von der Beta-Phase zur Phase 1 verzeichnete Borroe.Finance ($ROE) einen Gewinn von 25 % und stieg von $0,0100 auf $0,0125. In Phase 2 des Vorverkaufs wird erwartet, dass Borroe.Finance ($ROE) auf $0,0150 steigt, was einem Anstieg von 50 % gegenüber der anfänglichen Bewertung in der Beta-Phase entspricht.

Angesichts dieser Prognosen wird Borroe.Finance ($ROE) voraussichtlich zu einer der besten ICO-Investitionen im Jahr 2023.

Erfahren Sie hier mehr über Borroe.Finance ($ROE):

Borroe Presale besuchen | Der Telegram-Gruppe beitreten | Borroe auf Twitter folgen

Zuletzt aktualisiert am 8. September 2023

