Ripple Kurs Prognose: +56% für XRP! Top-Trader bullish, während Wall Street Memes (WSM) kurz vor der potenziellen Kurs-Explosion steht

Heizt sich hier ein Altcoin-Bull-Run auf? Ein vielzitierter Trader stellt bei Ripples XRP einen Anstieg um 56% in Aussicht, während Meme-Coin-Sensation Wall Street Memes (WSM) kurz vor ihren ersten Börsenlistings steht. Könnte sich der Einstieg lohnen?

Die globale Krypto-Marktkapitalisierung sieht sich mit -0,42% innerhalb der letzten 24 Stunden zwar leichten Verlusten gegenüber. Bei einigen Altcoins rechnen Prognosen kurzfristig allerdings mit einer positiven Entwicklung, darunter Ripples XRP: Innerhalb der letzten sieben Tage konnte XRP bereits 5,53% zulegen, tradet infolge bei gegenwärtig 0,50 Dollar. Mehr als eine Milliarde Dollar hat das Ripple-Netzwerk seit gestern umgesetzt, das Trading-Volumen ist um 2,51% gestiegen.

Nun baut der Kurs seit einigen Stunden allerdings wieder ab, kommt auf ein Minus von 1,08% seit gestern. Ein Vorbote für den breiteren Trend? Oder nur eine kurze Schwäche, bevor sich das Asset fulminant erholt?

Top-Trader Michaël van de Poppe kommentiert in einer neuen Prognose: Der Anstieg nach dem Sieg im SEC-Fall sei zwischenzeitlich vollständig neutralisiert worden – die Aussichten sind aber dennoch bullish. Der Holländer:

Request 04 – $XRP

Full retrace on this one after the win of the SEC case.

Personally I'm buying strength. This means that I'm looking for a breakout above $0.54.

A retest there is a great one for longs. pic.twitter.com/JqrdUa8o4z

— Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) September 18, 2023