Darum glauben Trader an den neuen Shiba Inu (SHIB) Konkurrenten

Shiba Inu hat 2021 definitiv seinen wilden Lauf genossen. Die Meme-Münze machte mehrere Investoren zu Millionären. Die Wahrscheinlichkeit, dass Shiba Inu erneut einen ähnlichen Preisanstieg erlebt, ist jedoch höchst unwahrscheinlich.

Der Grund ist eigentlich ganz einfach: Da SHIB eine Marktkapitalisierung von rund 15 Milliarden US-Dollar hat, könnte es für diese Top-Meme-Münze schwierig sein, Gewinne von 10-20x zu erzielen. Zur Erinnerung: SHIB erzielte in diesem Jahr Gewinne von etwa dem 3-Fachen, während einige Meme-Münzen mit niedrigerer Marktkapitalisierung wie WIF oder PEPE viel mehr erzielten.

Daher richten Investoren ihre Aufmerksamkeit auf diesen neuen Shiba Inu-Rivalen. Lassen Sie uns tiefer eintauchen, um zu verstehen, warum Investoren sich für Shiba Shootout interessieren.

Während es den meisten Meme-Coins an einer klaren Vision und Roadmap mangelt, hat Shiba Shootout seine Pläne für die Zukunft bereits skizziert.

Die erste Phase konzentrierte sich auf den Start des Shiba Shootout-Projekts und seiner Website, der erfolgreich abgeschlossen wurde. Der Vorverkauf von SHIBASHOOT-Token ist ein entscheidender Teil dieser Phase. Das Projekt prüft auch mögliche Notierungen bei CoinGecko und CoinMarketCap.

Der Aufbau einer starken und engagierten Community ist in der zweiten Phase eine Priorität. Das Projekt plant auch, Partnerschaften mit anderen Projekten und Influencern einzugehen. Darüber hinaus planen sie, eine tokengeschützte Discord-Gruppe für die Inhaber zu gründen.

In der dritten Phase wird Shiba Shootout themenbezogene Merchandise-Artikel für Fans und Unterstützer einführen. Darüber hinaus werden im Rahmen des Projekts lehrreiche Hilfsmittel und Ressourcen entwickelt, darunter eine SHOOTOUT-Akademie.

