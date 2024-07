Doland Trump und Joe Boden duellieren sich nach Debatten: Raboo führt Krypto-Trends inmitten des politischen Coin-Streits an

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Klicke Hier, um die besten Krypto Presales zu sehen, die sich in diesem Jahr verzehnfachen könnten!

Am Donnerstagabend fand die mit Spannung erwartete Präsidentschaftsdebatte zwischen den Präsidenten Trump und Biden auf CNN statt. Die Debatte war ein Indikator dafür, wie kryptofreundlich die USA sein würden. Die beiden Präsidentschaftskandidaten haben beide eine Meinung zu Krypto-Trends, wobei Trump der bullischere der beiden ist.

Die Debatte verlief nicht zu Gunsten von Präsident Biden, und selbst die CNN-Moderatoren gaben zu, dass die Demokraten in Schwierigkeiten stecken. Ein Sieg von Trump ist eine gute Nachricht für Kryptowährungen, da sich die Republikaner als die größten Krypto-Unterstützer erweisen. Was bedeutet das für Kryptowährungen im Allgemeinen, Trumps MAGA Meme Coin und Presale Angebote wie Raboo?

Der Standpunkt der Demokraten: Vorsichtig und meme-los

Was die Demokraten betrifft, sind die Krypto-Trends ausgesprochen kühl. Führende Kryptoanalysten haben die Präsidentschaft von Biden als zu konservativ in ihrer Kryptowährungspolitik kritisiert, vor allem wenn man bedenkt, wie die Verwaltung die Zerschlagung von XRP durch die SEC unter der Leitung des von Biden ernannten Gary Gensler verfolgt hat. Krypto ist die Zukunft, und die Demokratische Partei scheint nicht in der Lage oder nicht willens zu sein, diese Revolution in den Griff zu bekommen und stattdessen in einer Übung in Vergeblichkeit an traditionellen Geldsystemen festzuhalten.

Aufschlussreich könnte die Reaktion der Kryptosphäre (oder das Fehlen einer solchen) auf die Position der Demokraten sein: Meme Coins sind derzeit brandheiß, und Meme Coins führen die Krypto-Trends an. Man muss schon tief graben, um einen Biden-inspirierten Meme-Coin zu finden. Während es für fast alles, von Sportteams bis hin zu Internet-Witzen, einen Meme-Coin gibt, hat Joe Biden keine Top-Krypto-Entwickler dazu inspiriert, seinen Namen in Memes zu verewigen.

Der Standpunkt der Republikaner: Meme-Tastisch und freizügig

Im Gegensatz dazu stehen die Republikaner im Allgemeinen und Trump im Besonderen Kryptowährungen viel liberaler gegenüber und haben sich gegen die Überregulierung durch die Biden-Regierung gewehrt. Donald Trump hat mehr als einmal die kühle Reaktion der Biden-Administration auf Kryptowährungen kritisiert und versprochen, alle regulatorischen Beschränkungen, die die Biden-Administration für Kryptowährungen eingeführt hat, aufzuheben.

Es ist klar, dass die Republikaner sich für die Krypto-Community einsetzen, da sie die Krypto-Trends anerkennen, die den Menschen mehr Auswahl und Freiheit bei ihren persönlichen Finanzen bieten.

Unter Verwendung von Meme Coins als Barometer führen die Top-Kryptomärkte den von Trump inspirierten MAGA (TRUMP) Token als einen der Star-Performer des Kryptomarktes auf. Mit einer Rendite von 70.000 % bis heute ist MAGA der Meme-Coin mit der drittbesten Performance hinter Pepe Coin und Shiba Inu.

Eine Fallstudie über Meme Coins: Raboo (RABT) und die Auswirkungen auf das Präsidentenamt.

Meme Coins gehören zu den renditestärksten Anlagen in der Kryptosphäre. Während es leicht ist, sich in den Persönlichkeiten von Trump und Biden zu verlieren, hat die Debatte breitere Auswirkungen. Raboo ist eine neue Meme Coin, die sich derzeit im Vorverkauf befindet und als Barometer dafür dient, wohin sich der Markt entwickeln kann.

Raboo zeichnet sich dadurch aus, dass es sich um einen KI-gesteuerten Meme-Fi-Token handelt. Raboo liefert Memes, die immer frisch, immer lustig und oft wertvoll sind. Das begrenzte Angebot von Raboo bedeutet, dass es deflationär ist, und der Coin kann sogar für ein Renteneinkommen eingesetzt werden. Die KI-Engine sorgt dafür, dass Raboo immer auf dem Laufenden und immer relevant ist. In einem Basisszenario würde der Raboo-Token nach dem Ende des Preslae auf den offenen Märkten um mindestens das 100-fache ansteigen.

Wenn Bidens die Wahlen im November gewinnt, wird ein Token wie Raboo sehr gut abschneiden. Sollte Trump jedoch gewinnen, könnte ein Token wie Raboo zusammen mit dem Rest der Top-Krypto-Token weit über das 100-fache ansteigen.

Schlussfolgerung

Ob man ihn liebt oder hasst, eine Präsidentschaft von Donald Trump wäre für Krypto-Investoren großartig. Die MAGA Coins (TRUMP) könnte sogar Shiba Inu in Bezug auf die Renditen übertreffen, und die Märkte werden für mindestens 4 weitere Jahre sehr bullisch sein. Es könnte faszinierend sein, in einen Coin wie Raboo zu investieren und seine Entwicklung zu verfolgen. Raboo (RABT) ist jetzt bei $0.0048 erhältlich.

>> Sie können hier am Raboo Presale teilnehmen <<

Haftungsausschluss: Dieser Artikel dient nur zu Informationszwecken und ist nicht als Anlageberatung gedacht. Der Inhalt stellt keine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar. Die Leser sollten ihre eigenen Nachforschungen anstellen und sich von Finanzberatern beraten lassen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen. Die dargestellten Informationen sind möglicherweise nicht mehr aktuell und können veraltet sein. Mit dem Zugriff und dem Lesen dieses Artikels erklären Sie sich mit den oben genannten Informationen und dem Haftungsausschluss einverstanden.

Zuletzt aktualisiert am 5. Juli 2024

Pepe Unchained - Meme Coin mit eigener Blockchain Einzigartiges Ökosystem: Erfolg und Wachstum von Anfang an - nicht verpassen!

Massives passives Einkommen: Dynamische Staking-Belohnungen mit $PEPU

Niedrige Transaktionskosten: Ethereum Layer-2 Chain mit Pepe-Meme 10 /10 Zum Presale Wienerdog - Neuester KI Memecoin Unendlich aufrüstbare KI-Meme-Münze mit modularen technologischen Fähigkeiten

Riesige Einsatzprämien täglich während des Vorverkaufs verfügbar

Der Vorverkaufspreis steigt alle zwei Tage - kaufen Sie jetzt, um vom besten Preis vor der Notierung zu profitieren 9.5 /10 Zum Presale Playdoge - Mobiles P2E-Spiel mit Doge-Meme Potenzieller Binance-CEX-Launch nach dem Presale

Verdiene Belohnungen im mobilen P2E-Spiel – sichere dir $PLAY!

Verwandelt ikonisches Doge-Meme in virtuelles Haustier 9 /10 Zum Presale

Kryptowährungen sind ein sehr volatiles, unreguliertes Investmentprodukt. Ihr Kapital ist im Risiko.