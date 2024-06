Krypto Geheimtipp: Diese Meme-Coins lassen Dogecoin & Co alt aussehen!

Im Jahr 2023 verzeichnen Memecoins eine beachtliche Nachfrage und Rendite, und viele Analysten prognostizieren eine fortgesetzte Rally im Kryptomarkt bis Mitte 2025. Diese Entwicklung deutet darauf hin, dass der volatilste Sektor der Kryptowährungen weiterhin stark ansteigen könnte. Die dynamische Natur des Kryptomarktes zieht immer mehr Investoren an, die nach hohen Renditen und innovativen Projekten suchen. Besonders Memecoins, die oft auf populären Internetphänomenen und Gemeinschaftsbewegungen basieren, haben das Potenzial, in kurzer Zeit enorme Gewinne zu erzielen. Dies macht sie zu einer attraktiven Option für risikofreudige Anleger. Im Folgenden präsentieren wir Ihnen einige der vielversprechendsten neuen Memetokens, die noch nicht gelistet sind und somit ein großes Wachstumspotenzial bieten.

Diese neuen Projekte kombinieren verschiedene Trends und Technologien, um sich von der Masse abzuheben und einen einzigartigen Mehrwert zu bieten. Von der Verbindung von Gaming und Blockchain bis hin zur Integration von künstlicher Intelligenz und viralen Community-Kampagnen – diese Coins sind darauf ausgelegt, das Interesse der Anleger zu wecken und signifikante Gewinne zu ermöglichen. Lesen Sie weiter, um die x100 Coins mit der besten Chance zu entdecken und zu verstehen, warum sie als nächste große Gewinner im Kryptomarkt angesehen werden.

PlayDoge hat das Potenzial, ein x100 Coin zu werden, da es zwei der gefragtesten Kryptosektoren in einem Projekt vereint. Memecoins stellen derzeit mit 28,1 % das höchste DEX-Handelsvolumen aller Sektoren dar und erreichten in diesem Jahr zeitweise sogar 47 %. Parallel dazu erzielt der GameFi-Sektor laut DappRadar mit einer Dominanz von 28 % die höchste Anzahl von einzigartigen aktiven Wallets pro Tag.

PlayDoge ist ein GameFi-Ökosystem, das sich auf Neuauflagen von Retrogames spezialisiert hat. Damit kann es vom Wachstum des Gamings und der Mobilegames sowie vom revolutionären Potenzial der Blockchain-Technologie profitieren. Die Nische der optimierten Retrogames, deren Umsätze sich zwischen 2018 und 2020 verdoppelt haben, bietet zusätzliches Potenzial. Experten sprechen bereits von der Ära der aufbereiteten Klassiker.

Ein Highlight von PlayDoge ist die Neuauflage des 90er-Kultspiels Tamagotchi, das in den ersten Monaten weltweit 76 Millionen Exemplare verkaufte. Während des Höhepunkts wurden sogar 15 Tamagotchis pro Sekunde verkauft. Die Neuauflage beinhaltet die beliebten Shiba Inus und innovative Funktionen wie Play-to-Earn. Darüber hinaus gibt es verschiedene Abenteuer und Minispiele zu entdecken.

Der Vorverkauf von PlayDoge verläuft äußerst erfolgreich und hat bisher über 4,24 Millionen USD eingebracht. In der aktuellen Phase werden die Coins noch für 0,00507 USD angeboten. Besonders attraktiv ist die im Presale gezahlte Staking-Rendite von 203 % pro Jahr, die langfristig orientierte Anleger anzieht und den Kurs stabilisiert.

Base Dawgz zeichnet sich durch seine Fokussierung auf Community-Aufbau, Engagement und Viralität aus, was ihn zu einem der vielversprechendsten x100 Coins macht. Seine Ausrichtung als Multichain-Memecoin mit hoher Interoperabilität macht ihn zudem widerstandsfähiger als viele andere Memecoins.

Eine der spannendsten Funktionen von Base Dawgz ist Refer-and-Earn. Mitglieder erhalten Belohnungen in Kryptowährungen für die Erstellung von Beiträgen, ermöglicht durch einen Affiliate-Link, der 5 % der darüber abgewickelten Investitionssumme vergütet.

Base Dawgz hebt sich auch durch seinen Multichain-Ansatz ab, der ihn von Memecoins mit einseitigem Ausfallrisiko abgrenzt, deren Erfolg von der technischen Funktionalität und Nachfrage einer einzelnen Blockchain abhängt. Base Dawgz kann in zahlreichen dezentralen Angeboten wie Apps genutzt werden und leichter verschiedene Ökosysteme erschließen.

Der Vorverkauf von Base Dawgz hat bereits 1,24 Millionen USD eingebracht, was unter anderem dem schnellen Vertrauensaufbau durch ein Audit zu verdanken ist.

Well done to all the $DAWGZ on raising the first million🪂

Now we can take all of you skydiving🚀 pic.twitter.com/eIPDUTOrQ9

— Base Dawgz (@BaseDawgz) June 12, 2024