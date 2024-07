Krypto News: -17,10%! Ethereum am Abgrund: „Der Crash auf $1.500 kommt“ – jetzt verkaufen?

Klicke Hier, um die besten Krypto Presales zu sehen, die sich in diesem Jahr verzehnfachen könnten!

Ethereum (ETH) trifft der aktuelle Krypto Crash am heftigsten: Die Smart-Contract-Plattform musste satte 17,10% verlorengeben, tradet bei nur noch 2.839 Dollar! Ein bekannter Branchenbeobachter warnt in einer Prognose: Jetzt kommt der Crash auf 1.500 Dollar. Sollte man Ethereum verkaufen?

Ethereum: Prognose sieht Crash auf 1.500 Dollar

Man kann es drehen und wenden wie man will, Fakt ist: Es sieht nicht gut aus auf den Krypto-Märkten. Nahezu alle Kryptowährungen stürzen ab, lediglich einige Memecoins sind davon ausgenommen (mehr dazu unten).

Rot, wohin das Auge blickt: Binance Coin (BNB) fällt über Nacht -13,18%, Solana (SOL) zieht sich 8,71% zurück, Ripples XRP trifft es mit -11,36% ebenfalls heftig. Nicht zu vergessen Dogecoin: Der Memecoin-Nummer-1 muss -14,89% einbüßen, gesellt sich damit zu den intensiven Verlusten von Cardano (ADA, -15,97%).

Die meisten Verluste unter den großkapitalisierten Coins verzeichnet dabei Ethereum (ETH): Innerhalb der letzten sieben Tage musste ETH satte -17,10% verlorengeben, innerhalb der letzten 24 Stunden -9,76%. Der Rückgang ist so intensiv, dass der ETH-Kurs sogar sämtliche durch die Ethereum ETF News entstandenen Gewinne wieder abgegeben hat. Die Folge: Ein schroffer Rückgang unter die psychologisch wichtige 3.000-Dollar-Marke – aktuell tradet Ethereum bei nur noch 2.839 Dollar!

Bitter dabei: Der Absturz bei Ethereum geht weiter. Das glaubt zumindest der prominente Branchenbeobachter Peter Schiff. Der kommentiert in einer Prognose: Ethereum wird auf 1.500 Dollar crashen! Schiff an seine mehr als 1 Million Follower auf X (ehemals Twitter):

„Ethereum durchbricht ebenfalls wichtige Unterstützung. Es wird unter $2.900 getradet und ist damit 30% von seinem Hoch im März gefallen. Ich denke, ein Absturz auf $1.500 wird kommen. Es sieht so aus, als ob diejenigen, die die Ether-ETF-Gerüchte gekauft haben, nicht auf die Tatsache warten konnten, um zu verkaufen.“

#Ethereum is also breaking key support. It’s trading below $2,900, down 30% from its March high. I think a crash down to $1,500 is coming. It looks like those buying the #Ether ETF rumors couldn’t wait for the fact to sell. pic.twitter.com/XXEyX67BXK — Peter Schiff (@PeterSchiff) July 5, 2024

Schiff legt damit nahe: Er glaubt nicht mehr daran, dass die Ethereum ETFs kommen, hält das alles nur für „Gerüchte“. Auch scheint er nicht davon überzeugt zu sein, dass die Ethereum ETFs der Smart-Contract-Plattform zu einer Bewegung auf neue Allzeithöchststände verhelfen könnten.

Was man bei der Ethereum Prognose allerdings berücksichtigen sollte: Schiff gilt als ausgemachter Krypto-Kritiker – er mag weder Bitcoin noch Ethereum oder andere Coins. Er setzt vielmehr auf Gold – und fürchtet womöglich, Kryptowährungen könnten ihre konkurrierende Stellung zum gelben Edelmetall ausbauen.

Top-Analyst „Altcoin Sherpa“ beispielsweise sieht im aktuellen Rücksetzer bei Ethereum eine Chance – und sagt neue Allzeithöchststände bis zum Jahresende voraus. Der Chart-Experte an seine mehr als 217.000 Follower:

„Ich denke immer noch, dass dies ein guter Bereich ist, um vor dem ETF einzusteigen.“

Der ETF sei zwar „wahrscheinlich“ bereits eingepreist, werde also den Kurs nicht mehr wesentlich bewegen. Das braucht es aber auch nicht – Altcoin Sherpa ist überzeugt: Neue Allzeithochs sind für ETH „fast garantiert“ bis zum Jahresende.

$ETH: ETHBTC still holding up pretty strong. I still think this is a fine spot to get in before ETF- is it priced in? Probably. But ETH to all time highs is near guaranteed before the end of the year pic.twitter.com/J6c14zeKLU — Altcoin Sherpa (@AltcoinSherpa) July 3, 2024

Welche Kryptowährung wird explodieren 2024?

Ob es wirklich dazu kommt, bleibt abzuwarten. Wie Peter Schiff in seiner Crash-Prognose womöglich auch berücksichtigt, haben es die großkapitalisierten Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum bei Kleinanlegern schwer. Und das bereits seit geraumer Zeit.

Die Vermutung von Branchenbeobachtern ist: Die großen Kryptowährungen sind mittlerweile zu teuer geworden – weshalb viele in Memecoins investieren. Die sind in der Regel zu Cent-Bruchteilen erhältlich, punkten gleichzeitig mit einem optimierten Risiko-Rendite-Verhältnis. Bullish sind verschiedene Analysten derzeit beispielsweise auf das neue „Krypto Tamagotchi“ PlayDoge (PLAY).

Das kostet im laufenden Vorverkauf 0,00515 Dollar, ermöglicht also auch mit geringem Kapitaleinsatz die Akkumulation von verhältnismäßig vielen Coins. Mehr als 5,39 Millionen Dollar Kapital sind auf so bereits von Anlegern zusammengekommen.

Das Konzept: Retro meets Krypto! Hier entsteht ein einzigartiges Smartphone-Spiel mit Krypto-Funktionen – und die haben es in sich! „Play to Earn“ nennt sich die Innovation, die Anleger und Gamer derzeit gleichermaßen begeistert.

Einfach ausgedrückt: Du kümmerst dich um ein virtuelles Haustier, wirst sein Pate – und bekommst für deine Mühen eine Belohnung in Form von PLAY, der nativen Kryptowährung des Projekts! Die fungiert einerseits als In-Game-Währung für Transaktionen, ermöglicht aber auch das Freischalten von Premium-Features. Darüber hinaus kannst du sie auf den Krypto-Märkten traden und im Idealfall Geld damit verdienen.

Könnte sich der Einstieg lohnen? Krypto-Influencer wie Flo Pharell betonen seit Wochen das bullishe Konzept von PlayDoge (PLAY) – und raten noch im Presale zum Kauf:

Wichtig: Investieren ist riskant. Wie immer gilt: DYOR – Do Your Own Research! Recherchiere ausführlich selbst, bevor du dich für oder gegen die Investition in eine neue Kryptowährung entscheidest – und investiere nur, was du auch bereit bist zu verlieren.

Zuletzt aktualisiert am 5. Juli 2024

Kryptowährungen sind ein sehr volatiles, unreguliertes Investmentprodukt. Ihr Kapital ist im Risiko.