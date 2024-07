Krypto News: Top-Trader sieht „Schnäppchen“-Chance bei Bitcoin und Co.! Welche Kryptowährung kaufen?

Einer der bekanntesten Krypto-Trader der Branche ist überzeugt: Bitcoin befindet sich in der Schnäppchen-Zone. Demnach bietet das Asset zum jetzigen Preis attraktive Einstiegsmöglichkeiten, da eine fulmimante Erholung bevorsteht. Sollte man jetzt Bitcoin kaufen – oder auf welche Alternative setzen Top-Anleger?

Stürzt Bitcoin wieder ab? Oder steht die Kryptowährung kurz vor einem Bull-Run? Sollte man Bitcoin kaufen? Oder alternative Projekte? Seit Tagen deutet der Vermögenswert immer wieder einen bullishen Ausbruch nach oben an, scheitert dann aber an einem Sprung über 63.500 Dollar.

Aktuell tradet Bitcoin nach einem Rücksetzer um -1,3% innerhalb der letzten 24 Stunden bei 62.390 Dollar, baut auf dem Stundenchart schon wieder ab.

Nichtdestotrotz: Der pseudonyme Top-Trader „Rekt Capital“ sieht in einer Analyse eine starke Unterbewertung bei Bitcoin – und spricht von einer Schnäppchen-Chance! Das würden die Charts nahelegen. Rekt Capital in seiner Analyse:

So sei beispielsweise während des gesamten Jahres 2017 jede entsprechende Abweichung eine „fantastische Kaufgelegenheit“ gewesen, mit einer spektakulären Erholung im Anschluss.

Der beliebte Krypto-Stratege betont: 2024 würden wir diese Abweichung derzeit zum ersten Mal überhaupt sehen. Ein gutes Zeichen. Hier findest du die vollständige Bitcoin-Prognose von Rekt Capital (auf englisch). Auch Top-Trader Michael van de Poppe sieht einen starken Juli kommen:

#Bitcoin is looking for a higher low and support. It seems very likely that we’ll be looking at the $61-61.5K area.

A slow grind upward is what I’m expecting for the markets in July. pic.twitter.com/LHnXTydh8P

— Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) July 2, 2024