Bitcoin: Bullishe Signale! On-Chain-Guru Willy Woo erwartet Bull-Run – im Juni! Diese 2 Coins könnten ebenfalls explodieren

On-Chain-Analyst Willy Woo sieht bullishe Signale, die bei Bitcoin auf eine Rallye im Juni hinweisen. Wann genau könnte BTC demnach explodieren? Ebenfalls Bull-Run-Potenzial bieten zwei neue Kryptowährungen im Vorverkauf. Was sollten Anleger jetzt wissen?

Das ging schnell: Nachdem sich der Bitcoin Kurs gestern aufgrund der Klage gegen Binance empfindlich zurückgezogen hat, konnte das digitale Asset die Verluste über Nacht wieder vollständig ausgleichen. +4,3% ist BTC innerhalb der letzten 24 Stunden gestiegen, tradet infolge bei 26.856 Dollar. Ex-BitMex-CEO Arthur Hayes äußert sich bullish, sieht den Mond in greifbarer Nähe, wie er blumig formuliert:

The wall of worry is being climbed, come with me on the $BTC bull market bus. We are still on struggle street , but the moon ain’t far away. pic.twitter.com/PEmuG5k7dj

Hayes drückt damit aus, was viele Analysten fühlen: Auch wenn sich Bitcoin kurzfristig bearish verhält – mittel- und langfristig ist das digitale Asset hervorragend aufgestellt. Auch On-Chain-Spezialist Willy Woo hat positive Signale auf den Charts erkannt – er rechnet sogar schon im Juni mit einer bullishen Perforamnce bei BTC. Woo zufolge deuten die Charts auf eine bevorstehende Bitcoin-Rallye im Juni hin. Woo:

Hintergrund: Mit Kostenbasis ist schlichtweg der Preis gemeint, den Anleger für den Kauf von Bitcoin bezahlen. Woo weiter:

„Die Sommermonate sind in der Regel flach oder rückläufig, aber jeder Juni innerhalb der Reakkumulationsphase war bullisch, und wir befinden uns in einem solchen Fenster.“

Woo ist überzeugt: Im Juni existiert ein Zeitfenster, in dem BTC massiv ansteigen kann. Das Fazit des On-Chain-Analysten:

Cost basis analysis showing upside looking better than downside.

Summer months are typically flat or bearish, but every June inside the re-accumulation phase has been bullish, we’re in one such window.

There’s a window for BTC to rip in June. My educated guess would be a week… pic.twitter.com/OXs46HgulK

— Willy Woo (@woonomic) June 3, 2023