Diablo Market Rival wird in diesem Quartal sein Web 3.0-Debüt geben

Swords of Blood wird als der ultimative Diablo-Killer angepriesen. Das fesselnde Spiel hat bereits eine große Community gewonnen, wie der schnelllebige Vorverkauf von $SWDTKN zeigt. Jetzt, in der dritten und letzten Runde, steuert der Vorverkauf aufgrund des überwältigenden Zustroms von Einzelhandels- und Großanlegern auf einen frühen Ausverkauf zu.

Das Web 3.0 MVP von Swords of Blood soll bald live gehen. Top-Marktanalysten zufolge wird der Start die nächste große Hausse auf dem Krypto-P2E-Markt auslösen.

In Swords of Blood kommt keine Langeweile auf

Diablo ist eines der größten RPGs aller Zeiten. Das Spiel hat auf der ganzen Welt eine große Fangemeinde in allen Altersgruppen. Aber die Popularität des Spiels nimmt seit einiger Zeit ab. Die neueren Versionen sind nicht gerade inspirierend.

Hit Box Games LLC will mit Swords of Blood die Nische der Action-Rollenspiele wiederbeleben. Das Spiel, das auf dem Konzept eines preisgekrönten Titels aufbaut, integriert zahlreiche interessante Web 3.0-Elemente, um Spannung zu erzeugen.

Die alte Version hat eine durchschnittliche Benutzerbewertung von 4,8 von 5, mehr als 4 Millionen Downloads im App Store und Play Store und mehr als 6 Millionen Einnahmen aus In-App-Käufen. Das stärkt die Glaubwürdigkeit des Spiels und des Gameplays, das sich um die Wiederauferstehung der Welt von Ezura dreht. Das Projekt hat bereits bewiesen, wozu es fähig ist, aber das Team glaubt, dass es durch Krypto-Belohnungsmechanismen und fortschrittliche Funktionen noch mehr Nutzer erreichen kann.

Das rasante Hack-and-Slash-Rollenspiel in AAA-Qualität wird auf Polygon basieren und mit aufsehenerregenden Kämpfen, hervorragender Grafik und verschiedenen Spielmodi aufwarten. Teilnehmer des SWDTKN-Vorverkaufs erhalten exklusiven Zugang zur geschlossenen Beta (Start im Mai), in der sie die Spielmodi ausprobieren können, die synchron oder asynchron sein können.

Einige der am sehnlichsten erwarteten Spielmodi sind:

Kerker der zentralen Spielkampagne in drei Schwierigkeitsgraden.

Monsterjagd-Kerker, in denen Sie gegen zunehmend schwerere Monsterwellen antreten.

Boss Fortress, bei dem Sie sich mit vier anderen Spielern zusammentun, um gegen mächtige Endgegner zu kämpfen.

PvP, bei dem Sie gegen andere Spieler antreten, um in der globalen Rangliste aufzusteigen und Preise zu gewinnen.

Tägliche Kerker, bei denen Sie einen speziellen Schlund betreten, um eine tägliche Auswahl an Kerkern mit besonderen Belohnungen zu spielen.

Event-Kerker sind zeitlich begrenzte Event-Kerker mit einer speziellen Währung, die Sie für einzigartige Event-Gegenstände ausgeben können.

Herausforderungskerker sind spezielle Events, bei denen Sie Herausforderungen annehmen, um Preise in der globalen Rangliste zu gewinnen.

Shattered Mazed ist ein einwöchiges Spezial-Event mit einem Event-Shop, bei dem Sie durch Labyrinthe gehen und gegen Monster und Endgegner kämpfen.

Ein Gratis-Spiel mit “Play-to-Win”-Spielmechanik

Wir haben gesehen, wie die Krypto-Play-to-Win-Spielearena in den letzten zwei Jahren verfallen ist. Trotz der überwältigenden anfänglichen Begeisterung hat sie sich als nicht nachhaltig erwiesen. Der Hauptgrund für den Niedergang ist das Fehlen eines spannenden Spielablaufs.

Die meisten Krypto-Spiele sind für einen erwachsenen Spieler, der es sich leisten kann, für die Krypto- und NFT-Guthaben zu bezahlen, völlig simpel. Während die Play-to-Earn-Spiele früher von Investoren unterstützt wurden, können sie das Interesse der Spieler nicht wecken oder halten. Ohne eine solide Spielergemeinschaft haben sie auch bei den Investoren an Attraktivität verloren.

Swords of Blood hat nicht vor, der P2E-Formel zu folgen. Stattdessen konzentriert es sich darauf, durch die Spieler eine starke Grundlage für das Spiel zu schaffen. Es ist so konzipiert, dass es zuerst die Spieler begeistert. Das wiederum wird Investoren für das Projekt gewinnen und den Wert der einheimischen Assets erhalten.

Das Basisspiel ist für alle kostenlos spielbar. Sie müssen nur dann bezahlen, wenn Sie auf weitere Inhalte zugreifen möchten. An dieser Stelle kommt SWDTKN ins Spiel. Der Token wird für den Zugang zu bestimmten Heldenstufen, Schwellenwerten für PVE/PVP-Inhalte, Turnieren und Battle Passes verwendet. Sie benötigen ihn auch, um Ihre Gegenstände mit Gold und Edelsteinen aufzuleveln oder Ranglisten freizuschalten.

Der Schlüssel dazu ist, den Spielern das Recht zu geben, selbst zu entscheiden, ob sie Premium nutzen wollen oder nicht. Wenn sie das Spiel fesselnd finden, muss niemand sie zwingen, Geld für die Assets auszugeben. Und das macht den Unterschied beim Aufbau einer soliden Spielergemeinschaft aus.

Ob Swords of Blood mit dem Erfolg von Diablo mithalten kann?

Swords of Blood ist eines der vielversprechendsten RPGs, die in letzter Zeit auf den Markt gekommen sind. Wenn man dem WhitePaper und dem Spieltrailer Glauben schenken darf, ist das Spiel ein starker Konkurrent für Diablo. Abgesehen vom Gameplay sind es die fortschrittlichen Web 3.0-Funktionen, die dem Spiel einen deutlichen Vorsprung auf dem RPG-Markt verschaffen.

Zunächst einmal ermöglicht der Krypto-Belohnungsmechanismus den Spielern, durch ihr Spiel Belohnungen zu verdienen. Die Blockchain-Grundlage geht die inhärenten Beschränkungen des Web 2.0 an, indem sie mehr Transparenz und Dezentralisierung in das Ökosystem bringt.

Während sich das Projekt in ein Community-zentriertes MMORPG verwandelt, wird es E-Sport-Mikroturniere, Community-basiertes Spielen mit Gilden und Clans und Community-basierte Kommunikationsbereiche integrieren. Es wird sowohl Krypto- (Multichain) als auch Fiat-Zahlungen über SphereOne und Simplex unterstützen.

Die neuen PVP-Modi für 4, 8 und 16 Spieler und ein Soundtrack mit Mitgliedern beliebter Acts werden die Überlegenheit des Spielerlebnisses und der Spielmechanik unterstreichen.

How high can SWDTKN go?

Als native Kryptowährung von Swords of Blood ist SWDTKN in diesem Jahr eine vielversprechende Investition. Das Gameplay ist so konzipiert, dass es mit RPGs wie Diablo mithalten kann, und das Projekt hat das Potenzial, Krypto-Gaming-Schwergewichte wie The Sandbox, Decentraland und Axie Infinity zu übertreffen.

Analysten prognostizieren einen Anstieg von 600-800 % für den Token bei seiner ersten Börsennotierung. Aber es kann noch viel besser werden, wenn die Gaming-Community in diesem Jahr an Stärke gewinnt. Die Tatsache, dass der Web 3.0 MVP des Spiels bald an den Start gehen wird, weckt Vertrauen in das Projekt. Und das gilt auch für das Team von Spieleveteranen wie James Seaman, das das Projekt vorantreibt.

Der SWDTKN-Vorverkauf befindet sich jetzt in der letzten Phase. Dies ist die letzte Gelegenheit, den Token mit einem Rabatt zu kaufen, bevor er an den Börsen live geht und der Preis in die Höhe schießt.

Zuletzt aktualisiert am 7. Juni 2023

