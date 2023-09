FTX’s Liquidationsplan von 100 Millionen Dollar in Assets pro Woche wird von Gericht genehmigt

Während der Anhörung zum Liquidationsantrag von FTX kamen wichtige Fragen zur Zugehörigkeit der in ihrem Besitz befindlichen Kryptowährungsvermögenswerte auf. In der Welt der Kryptowährungen kann die Feststellung der Eigentumsverhältnisse kompliziert sein, insbesondere wenn große Mengen von Assets in zentralen Börsen gespeichert werden.

Rechtsvertreter von FTX versuchten, Licht in diese Angelegenheit zu bringen, indem sie erklärten, dass die Exchange die in ihrem Besitz befindlichen Kryptowährungsvermögenswerte als Eigentum der Schuldner ansieht. Diese Ansicht kann aus der Perspektive der Exchange sinnvoll erscheinen, da sie die Vermögenswerte im Namen ihrer Nutzer verwahren. Doch ein weiterer juristischer Beobachter warf ein, dass diese Assets in einem kollektiven Pool zusammengefasst sind, was bedeutet, dass sie nicht direkt einzelnen Kundenkonten zugeordnet werden können. Diese Art von Struktur kann zu Verwirrung und rechtlichen Grauzonen führen, vornehmlich in Fällen von Insolvenz oder Liquidation.

FTX/Galaxy Digital Bankruptcy update:@GalaxyDigital is handling FTX liquidations.

The strategy is to sell the inventory over the counter to existing exchanges in exchange for stable coin which will be used to pay creditors.

In the last hours these are the transactions of… pic.twitter.com/JcwRytFEDL

— MartyParty (@martypartymusic) September 11, 2023