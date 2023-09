Krypto News: Grab und Circle gehen Kooperation ein, um Web 3.0 Services in Singapur zu testen

Die Einführung des Grab Web3 Wallets und seine Funktionen

Das Aufkommen der Blockchain-Technologie und der Web3-Revolution hat Unternehmen aus verschiedenen Branchen dazu veranlasst, in diesen innovativen Sektor einzusteigen. Ein aktuelles Beispiel ist Grab, der weit verbreitete Fahrdienstleister in Asien, der sich dazu entschieden hat, seine Dienstleistungen zu erweitern und sich dem digitalen Vermögensmarkt anzuschließen.

1/ We are providing @GrabSG with #Web3 programmable wallets infrastructure in an initial pilot in Singapore! This gives Grab customers #NFT vouchers to popular eats and experiences in the city, and supports a real-world demonstration of Purpose Bound Money. pic.twitter.com/jiWC7knPDQ — Circle Developers (@BuildOnCircle) September 14, 2023

In Partnerschaft mit Circle präsentiert Grab das Grab Web3 Wallet – eine innovative, blockchain-basierte Brieftasche, die darauf ausgerichtet ist, den Benutzern in Singapur ein nahtloses Erlebnis in der Web3-Welt zu bieten. Die zentrale Idee hinter diesem Wallet ist es, den Nutzern zu ermöglichen, im täglichen Leben Belohnungen zu sammeln und gleichzeitig die Faszination und Vorteile von Non-Fungible Tokens (NFTs) zu erleben. Dies stellt einen signifikanten Schritt dar, um Kryptowährungen und digitale Vermögenswerte für die breite Masse zugänglicher zu machen.

Darüber hinaus bietet das Grab Web3 Wallet seinen Benutzern spezielle NFT-Gutscheine, die bei verschiedenen Geschäften und Sehenswürdigkeiten eingelöst werden können. Ein besonderes Highlight ist, dass die Einführung dieses Wallets mit einem der größten sportlichen Ereignisse in Singapur, dem F1 Singapore Grand Prix, zusammenfällt. Dies bietet den Nutzern die Chance, ihre neuen digitalen Gutscheine in der pulsierenden Atmosphäre des Grand Prix zu nutzen und so die Vorteile des Wallets in vollem Umfang zu erleben.

Vision und Ziele der Circle-Grab-Partnerschaft

Durch die Zusammenarbeit von Circle, einem Pionier in der Web3-Serviceplattform, und Grab, einem führenden Fahrdienstleister in Asien, entsteht eine Synergie, die das Beste aus beiden Welten vereint. Die Integration der Web3-Serviceplattform von Circle in die alltägliche Grab-App öffnet den Nutzern die Türen zu einer bisher unerforschten digitalen Welt. Die beiden Unternehmen haben eine klare Vision: Den Menschen zu zeigen, wie digitales, “zweckgebundenes Geld” in Aktion aussieht und wie es das Potenzial hat, den Finanzsektor grundlegend zu verändern.

1/ Last week @x was abuzz wondering about the newly launched Web3 Wallet in the @GrabSG app. Today, @circle announced its partnership w Grab to power its new Web3 Wallet experience. https://t.co/rw0sXYiWR9 — Jeremy Allaire (@jerallaire) September 14, 2023

Was genau ist “zweckgebundenes Geld”? Es handelt sich um eine Form von digitalem Geld, das auf der Blockchain-Technologie basiert und es den Nutzern ermöglicht, direkten Zugriff auf ihre Mittel zu haben – ohne die Notwendigkeit traditioneller Mittelsmänner wie Banken oder Finanzinstitute.

Diese progressive Idee passt gut zu den jüngsten Bemühungen der Monetary Authority of Singapore (MAS). Die Behörde hat kürzlich einen Whitepaper-Bericht veröffentlicht, in dem sie Standards und Richtlinien für den Einsatz und die Implementierung von digitalem Geld vorschlägt.

Circles wachsende Präsenz und regulatorische Position in Singapur: Singapur, das sich als führendes globales Finanzzentrum und Pionier in der Regulierung von Fintech und Krypto-Technologien positioniert hat, hat in den letzten Jahren vermehrt globale Player aus dem Bereich der digitalen Assets angezogen. Circle ist eines dieser Unternehmen, das das Potenzial von Singapur erkannt hat und seine Präsenz in dem Stadtstaat deutlich ausgebaut hat. Mit der Eröffnung eines offiziellen Büros im Mai setzte Circle ein klares Zeichen für sein Engagement in der Region. Aber es war nicht nur ein symbolischer Schritt. Nur einen Monat später, im Juni, erhielt Circle die Anerkennung der Monetary Authority of Singapore (MAS) in Form einer Zahlungsinstitutslizenz. Diese Lizenz ist für Unternehmen, die digitale Zahlungstokendienste anbieten möchten, nicht nur eine wichtige Bestätigung, sondern auch ein Zeichen für Vertrauen von einer der renommiertesten Finanzaufsichtsbehörden weltweit. Doch während Circle in Singapur Fuß fasst, gibt es in anderen Teilen der Welt, insbesondere in den USA, wachsende regulatorische Unsicherheiten für Unternehmen im Bereich digitaler Vermögenswerte. Diese Herausforderungen in den USA könnten dazu führen, dass Firmen wie Circle ihren Fokus noch stärker auf Standorte wie Singapur verlagern, die klarere Richtlinien und einen offeneren Zugang zu digitalen Finanzdienstleistungen bieten. Die Entscheidung von Circle, in Singapur zu investieren und sich dort zu etablieren, ist also nicht nur eine Reaktion auf die positive Geschäftsumgebung, die Singapur bietet, sondern auch ein strategischer Schritt, um in einer unsicheren globalen Regulierungslandschaft besser positioniert zu sein. Es wird spannend zu beobachten sein, wie sich Circle in Singapur weiterentwickelt und wie die Beziehung zwischen Unternehmen im digitalen Asset-Sektor und Regulierungsbehörden weltweit in den kommenden Jahren gestaltet.

Dieser neue Coin bezieht sich ebenfalls auf das Web 3.0 und hat das Potenzial nach seinem Listing zu explodieren

Der neue Coin, der im Zusammenhang mit dem Launchpad XYZ-Projekt ins Leben gerufen wurde, bezieht sich ebenfalls auf das aufstrebende Web 3.0 und zeigt das Potenzial, nach seinem Listing auf den Kryptowährungsmärkten zu explodieren. Dieser Coin ist untrennbar mit Launchpad XYZ und seinem erfolgreichen PreSale verbunden, was seine Attraktivität und Chancen für Investoren erhöht.

Launchpad XYZ will sich als Plattform etablieren, die das Web 3.0 fördert und innovative dezentrale Anwendungen (DApps) unterstützt. Die Vision besteht darin, das Internet zu dezentralisieren und die Macht über Daten und Identitäten zurück in die Hände der Benutzer zu legen. Dieser übergreifende Ansatz zur Schaffung einer dezentralisierten Internetlandschaft macht Launchpad XYZ zu einem aufregenden Projekt für Investoren, die an die Zukunft des Web 3.0 glauben.

Jetzt $LPX kaufen

Ein überdurchschnittlicher Erfolg des PreSales von Launchpad XYZ hat bereits beträchtliche Mittel eingebracht, was auf ein starkes Interesse und Vertrauen in das Projekt hinweist. Diese Mittel werden verwendet, um die Entwicklung von innovativen Projekten zu unterstützen und die Plattform weiter auszubauen. Diese Verbindung zum erfolgreichen PreSale verleiht dem neuen Coin eine solide Grundlage und das Potenzial für eine starke Markteinführung.