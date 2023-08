Institutionelles Interesse an XRP schießt in die Höhe – dieser neue Coin könnte profitieren

Das institutionelle Interesse an XRP nimmt rasant zu, und der Markt scheint auf diesen Trend zu reagieren. Doch es gibt einen neuen Coin, der von dieser Welle profitieren könnte. In diesem Artikel werfen wir einen kurzen Blick auf die Gründe für das gestiegene Interesse an XRP und stellen einen aufstrebenden digitalen Token vor, der sich als interessante Investitionsmöglichkeit herauskristallisieren könnte.

Die U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) hat kürzlich einen Zwischenantrag eingereicht, der ihre Absicht signalisiert, die Entscheidung, dass XRP kein Wertpapier ist, aufzuheben. Diese Entwicklung könnte weitreichende Auswirkungen auf das sich abzeichnende institutionelle Interesse an XRP haben, das sich in jüngster Zeit verstärkt hat.

Am 9. August richtete die SEC eine gerichtliche Eingabe an Richterin Analisa Torres, die über Ripples Verkäufe des XRP-Tokens entschieden hatte. Die Behörde gab an, dass sie einen Teil der Entscheidung der Richterin anfechten werde.

Institutional Interest in #XRP

The ruling in the SEC v. Ripple Labs in favor of Ripple (XRP) led to an increase in Assets Under Management (ETPs) for @FineqiaPlatform.

Press Release 👇Aug 8, #XRP increased by 57%, to $76.8 million from $49 million.

If you have a chance, catch… pic.twitter.com/xb6X0RiSKD

— 🌸Crypto Eri 🪝Carpe Diem (@sentosumosaba) August 9, 2023