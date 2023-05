IOTA explodiert: +18% in einer Woche, +7% seit gestern! Doch die bessere Investition ist derzeit Meme-Coin-Phänomen Wall Street Memes (WSM)

IOTA (MIOTA) explodiert! Seit Tagen pumpt die Kryptowährung, kommt aktuell auf ein Wochenplus von satten 18%. Wir verraten, warum das so ist und wieso sich eine Investition in den neuen Meme-Coin Wall Street Memes (WSM) Prognosen zufolge mehr lohnen könnte.

So mancher Anleger dürfte in den letzten Tagen verwundert auf den Kurs von IOTA (MIOTA) geschaut haben: Die auch hierzulande überaus beliebte Kryptowährung schiebt sich seit geraumer Zeit nach oben, ist innerhalb der letzten Woche sogar förmlich explodiert! +18% in einer Woche, +7% seit gestern – aktuell tradet IOTA bei 0,2209 Dollar! Doch warum pumpt IOTA – und geht da noch mehr?

Möglicher Grund für die Rallye: positive Entwicklungen innerhalb des IOTA-Ökosystems. Beispielsweise läuft das EVM-Testnetz auf Shimmer außerordentlich gut. Die im Blockchain-Explorer verfügbaren Daten zeigen: Die Zahl der aktiven Nutzer im Testnetz und das Transaktionsvolumen im Ökosystem haben in den letzten Tagen rapide zugenommen.

The ShimmerSea Training DEX Competition was a huge success! Our goal with the event was to onboard as many users as possible to the world of #DeFi while at the same time growing our community! Let’s celebrate some key accomplishments we achieved together🧵👇

Hinzu kommt: IOTA-Mitbegründer Dominik Schiener hat sich gerade mit Thani Al Zeyoudi getroffen, dem Außenhandelsminister der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE). Kern des Gesprächs: die Frage, welche Rolle IOTA in der Wirtschaft des Landes spielen kann.

Thank you so much for meeting us Your Excellency Dr. Thani.

It’s really inspiring for us to speak with such welcoming and sophisticated leaders like yourself in the #UAE. We are committed to play a key role in the UAE’s continued digital transformation and economic growth. https://t.co/raI1BOraMF

— Dominik Schiener (@DomSchiener) May 25, 2023