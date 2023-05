Krypto News: WallStreetMemes knackt die 1 Million US-Dollar Marke – kommt hier der nächste Pepe Coin?

Wall Street Memes, eine der stärksten Kleinanleger Communities im Netz für Kleinanleger, hat am Freitag den PreSale des WSM-Tokens gestartet und schon die 1 Million US-Dollar Raising-Capital Marke geknackt.

In Zahlen ausgedrückt heißt das, dass jeden Tag WSM-Token im Wert von 300.000 US-Dollar verkauft werden. Mittlerweile hat der PreSale die 1,2 Millionen US-Dollar Marke überschritten.

Investoren, die noch unentschlossen sind, sollten sich also beeilen, denn der PreSale nimmt deutlich an Fahrt auf. Der WSM hat durchaus das Potenzial, der nächste Pepe, Dogecoin oder Shiba Inu zu werden.

Ein WSM-Token kostet im Moment 0,0256 US-Dollar. Sobald das eingesammelte Raising-Capital die 1,512 Millionen US-Dollar erreicht, geht der PreSale in die vierte Phase und der Preis steigt um 1,2 % auf 0,0259 US-Dollar. Mit jeder neuen Stufe steigt auch der Preis des Tokens, wenn der HardCap erreicht ist, kostet ein WSM dann 0,0337 US-Dollar. Anleger, die jetzt einsteigen, können sich also einen Buchgewinn von rund 30 % sichern.

Der WSM wird dann nach Beendigung des Vorverkaufs im Laufe des Jahres an den wichtigsten Börsen gelistet werden.

Investoren, die auf der Suche nach dem nächsten Low-Cap-Juwel sind, sollten im Hinterkopf behalten, dass das Team von Wall Street Memes – im Gegensatz zu den meisten anderen Projekten, schon eine Erfolgsbilanz bei der schnellen Markteinführung digitaler Vermögenswerte vorzeigen kann.

Community in a frenzy but quietly loading up. We get it, the temptation is real! 🔥

Don’t worry, the memes keep rolling, but we couldn’t help but share our $1M milestone. pic.twitter.com/IUcCY0gGkP

— Wall Street Memes (@wallstmemes) May 29, 2023