Krypto News: Ethereum am Abgrund – Krypto-Forscher warnt: Wale steigen aus! Beginnt der Crash auf $600?

Versprochen wurde Anlegern eine Kurs-Explosion, ein Anstieg auf fünfstellige Preise. Tatsächlich sieht sich Ethereum (ETH) aber anhaltend unter Druck: Während Bitcoin im letzten Jahr mehr als 30% zulegen konnte, sind es bei Ethereum gerade einmal 7%. Das scheint die Geduld zahlreicher Wale zu strapazieren – die steigen jetzt nämlich aus. Beginnt Ethereum einen langsamen, qualvollen Abstieg?

Bullishe Prognosen für Ethereum sind derzeit rar gesät: Die Aussichten für die führende Smart-Contract-Plattform scheinen sich rapide zu verschlechtern – und nun steigen auch noch zahlreiche vermögende Investoren aus, sogenannte Wale.

Das berichtet Krypto-Forscher Brian Quinlivan von Santiment in einer neuen Prognose. Noch im November, so Quinlivan, hätten die Dinge „gut ausgesehen“ für das Krypto-Asset Nummer 2. Aber, so der Analyst:

Mit entsprechenden Folgen: Ohne bullishe Preisaktion hätten die Trader dem Asset (im Gegensatz zu anderen Large Caps) im vergangenen Jahr immer weniger Aufmerksamkeit geschenkt. Und das versetzt Wale offenbar in Zugzwang – sie steigen aus.

Seit Monaten steigen die Wale aus, warnt Quinlivan – seit April. Demnach hat es gerade einen etwa 4-monatigen Einbruch des Angebots von Adressen gegeben, die zwischen 10 und 10.000 ETH halten.

Die Wale hätten Ende letzten Jahres „wirklich stark akkumuliert“ – gleichzeitig seien dann aber „schnelle und heftige“ Gewinnmitnahmen erfolgt, als der Preis auf sein 1-Jahres-Hoch von ca. 2.120 Dollar gestiegen ist. Kommt der Crash auf 600 Dollar? Sein Fazit:

Immerhin: Das ETH-Team sei „nach wie vor sehr lebendig“ und fleißig am Entwickeln. Hier findest du die vollständige Ethereum-Prognose von Santiment (auf englisch).

ETH kurzfristig am Ende? Es gibt auch gegenteilige Stimmen. Top-Trader Crypto Tony beispielsweise kommentiert: Sollte Ethereum jetzt nicht tiefer fallen, rechnet er mit einem „netten Pump“ über die nächsten Tage.

$ETH / $USD – Update

Currently getting that retest on #Ethereum, which if we hold i expect a nice pump over the next few days 💯 pic.twitter.com/97DDTcXokP

— Crypto Tony (@CryptoTony__) August 30, 2023