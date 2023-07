Welche Kurssteigerungen mit den sogenannten Meme-Coins möglich sind, zeigt derzeit Mr. Hankey Coin (HANKEY). Die Kryptowährung auf der Basis der Figur von South Park legte in den vergangenen 24 Stunden ein Kurswachstum von 78 % hin. Der Presale des „Shitcoins“ (so die Selbstbezeichnung) war gerade erst abgeschlossen.

Allein in den ersten 30 Minuten nach dem Start des Presales vermochte Mr. Hankey Coin gut 200.000 US-Dollar einzunehmen. Das Ziel, mithilfe des Presales 500.000 US-Dollar zu sammeln, war schnell erreicht. Gerüchten zufolge sind die Entwickler der Meme-Coins SPONGE sowie PEPE in dem Mr. Hankey Coin involviert.

400.000.000 HANKEY wurden in dem Presale veräußert. Das sind 40 % des Gesamtbestandes. Die maximale Obergrenze liegt bei 1.000.000.000 Coins. Die anderen 40 % werden für die Liquidität auf den Märkten einbehalten, 10 % gehen an das Marketing, 5 % an das Team und 5 % an Exchanges.

Aktuell lässt sich die Kryptowährung auf Uniswap handeln, das einzige Tauschpaar ist HANKEY/WETH (Wrapped Ethereum). Laut DEXtools liegt die aktuelle Marktkapitalisierung bei 1,62 Millionen US-Dollar und das Handelsvolumen innerhalb der letzten 24 Stunden bei 456.960 US-Dollar.

Was das Marketing anbelangt, scheint das Team hinter dem Mr. Hankey Coin einiges richtig gemacht zu haben. Der Account auf Twitter kann 8.000 Follower verzeichnen und teilt regelmäßig neue Meme-Bilder. Hype dieser Art ist der Nährboden für den Kursanstieg von Meme-Coins.

Gleichzeitig könnte die Entscheidung, 40 % des Gesamtbestandes als Liquidität bereitzuhalten, sich als strategisch richtig herausstellen. Dadurch soll ein guter Start auf den Exchanges gewährleistet werden. Die begrenzte Menge an derzeit im Umlauf befindlichen Coins könnte für weiteren Auftrieb sorgen. FOMO wäre die Folge, die Angst, den Hype zu verpassen und auf eventuell hohe Gewinne verzichten zu müssen.

#HowdyHo folks. $Hankey is about to give all holders an early Christmas present. He's going to take an obscene amount of tokens and send them to a watery grave!

We will be conducting a massive burn of #mrHankey tokens. Keep your eyes on this turn, cause it's happening soon! pic.twitter.com/44GAe23jeV

— Mr Hankey (@MrHankeythecoin) July 17, 2023